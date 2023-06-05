Т Татьяна

Отличный тур. Водитель очень терпеливый. У нас был тур без гида, но водитель нам на наши вопросы отвечал тоже, не торопился нас, хотя мы явно израсходовали время, отведённое нам на экскурсию. Однозначно рекомендую!