1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
249€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
€200 за всё до 2 чел.
Мини-группа
8 часов
На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
Прокатиться по Гегамскому морю и понаблюдать за ящерицами в национальном парке
Начало: На проспекте Комитаса
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2023Отличный тур. Водитель очень терпеливый. У нас был тур без гида, но водитель нам на наши вопросы отвечал тоже, не торопился нас, хотя мы явно израсходовали время, отведённое нам на экскурсию. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Речные прогулки»
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