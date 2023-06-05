Речные прогулки в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Ереване, цены от €85, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
Полюбоваться пейзажами Армении с воды, отведать севанские деликатесы и посетить оленью ферму
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
249225 за всё до 6 чел.
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Индивидуальная
6 часов
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
200 за всё до 2 чел.
На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
🛥 На яхте
Мини-группа
8 часов
На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
Прокатиться по Гегамскому морю и понаблюдать за ящерицами в национальном парке
Начало: На проспекте Комитаса
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Озеро Севан и город Дилижан: экскурсия + прогулка на кораблике
  2. Утро с рыбаком Торгомом на Севане
  3. На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 225 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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