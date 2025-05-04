Найдено 3 экскурсии в категории « SUP-прогулки » в Ереване, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине SUP-прогулки 6 часов 1 отзыв Водная прогулка Сап-прогулка на Азатском водохранилище Уехать недалеко от Еревана, чтобы поплавать на сапборде по озеру в пустыне Начало: Возле ст. метро «Сасунци Давида» «Пройдёте 15-минутный понятный инструктаж, встанете на сап и отправитесь покорять водные просторы в компании опытного гида-инструктора (или нескольких — если вас будет много)» Расписание: в понедельник в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00 €30 за человека SUP-прогулки 5 часов Водная прогулка Сап-прогулка в сердце Армении Из Еревана - на Азатское водохранилище, насладиться природой и покорить водную гладь Начало: У места вашего проживания «Сап-прогулка подходит для любого уровня физической подготовки» от €100 за всё до 7 чел. На машине SUP-прогулки 8 часов Водная прогулка Из Еревана - к невероятному озеру Рапи Поехать в горы, восхититься великолепием природы и по желанию покататься на сапах €300 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Еревана Последние отзывы на экскурсии М Марина Сап-прогулка на Азатском водохранилище читать дальше на воду приятно удивил кофе брейк☕ Катали более 2х часов по Азатскому водохранилищу🚣🌊. Периодически делали отдых и фотосет. Виды кругом Невероятные! 🤗🥰. Красота неописуемая. Получили заряд бодрости и максимум удовольствия!!! 💪😉 Спасибо огромное за приятно и полезно проведённое время! Вы лучшие🫶🤝 На сапах в Армении катались первый раз. Евгений провел отличный инструктаж, все показал, рассказал, помог усесьться на доску) Перед выходом

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «SUP-прогулки»

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