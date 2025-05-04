Водная прогулка
Сап-прогулка на Азатском водохранилище
Уехать недалеко от Еревана, чтобы поплавать на сапборде по озеру в пустыне
Начало: Возле ст. метро «Сасунци Давида»
«Пройдёте 15-минутный понятный инструктаж, встанете на сап и отправитесь покорять водные просторы в компании опытного гида-инструктора (или нескольких — если вас будет много)»
Расписание: в понедельник в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 15:00
6 июн в 09:00
7 июн в 09:00
€30 за человека
Водная прогулка
Сап-прогулка в сердце Армении
Из Еревана - на Азатское водохранилище, насладиться природой и покорить водную гладь
Начало: У места вашего проживания
«Сап-прогулка подходит для любого уровня физической подготовки»
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
от €100 за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Из Еревана - к невероятному озеру Рапи
Поехать в горы, восхититься великолепием природы и по желанию покататься на сапах
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 мая 2025На сапах в Армении катались первый раз. Евгений провел отличный инструктаж, все показал, рассказал, помог усесьться на доску) Перед выходом
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «SUP-прогулки»
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Сейчас в Ереване в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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