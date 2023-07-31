Аждаак — это невероятно красивые виды, удалённость от цивилизации и зачастую полное отсутствие других людей вокруг. На Буханке мы поднимемся почти на 3000 метров и ещё 500 преодолеем пешком. Вы искупаетесь в кратерном озере, увидите красные вулканические склоны, а в хорошую погоду — ещё и озеро Севан, Арарат и весь Гегамский хребет.

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Описание

Что вас ожидает

Мне сверху видно всё

3596 м — приличная высота, но Буханка довезёт вас практически до 3000, так что первый пеший подъём будет сразу же и финальным рывком. Маршрут варьируется от группы к группе, можно сделать посложнее, можно попроще. Неизменно только одно — мы оказываемся на вершине и купаемся в кратерном озере. В ясную погоду вы увидите озеро Севан, горы Арарат, Арагац и весь Гегамский хребет. Там же наверху находится защищённая от ветра мини-крепость, где обычный чай с бутербродами покажется вам самой вкусной едой на свете!

Гид расскажет об альпинизме, ключевых принципах восхождения и петроглифах, расположенных неподалёку от горы.

Обед в горах

Когда вы спуститесь обратно к Буханке, вас уже будет ждать походная каша (не гречка!), горячий шоколад, чай и кофе. Ну а что, вам ведь есть, за что себя отблагодарить!

Организационные детали

Старт в 6 утра, возвращение в 19:20

Рекомендуем взять с собой тёплую одежду (флис, ветровку, штаны), треккинговую обувь либо крепкие кроссовки, солнцезащитный крем, очки, воду (1,5 л на человека) и перекус (снеки, батончики)

На экскурсию мы берём детей от 6 лет. Но если вы носите ребёнка в специальном рюкзаке и не первый раз в горах, возраст не имеет значения.

Особенности формата