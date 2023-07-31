Покорить одну из самых живописных вершин Армении и полюбоваться видом на священный Арарат
Вы искупаетесь в кратерном озере, увидите красные вулканические склоны, а в хорошую погоду — ещё и озеро Севан, Арарат и весь Гегамский хребет.
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Описание
Что вас ожидает
Мне сверху видно всё
3596 м — приличная высота, но Буханка довезёт вас практически до 3000, так что первый пеший подъём будет сразу же и финальным рывком. Маршрут варьируется от группы к группе, можно сделать посложнее, можно попроще. Неизменно только одно — мы оказываемся на вершине и купаемся в кратерном озере. В ясную погоду вы увидите озеро Севан, горы Арарат, Арагац и весь Гегамский хребет. Там же наверху находится защищённая от ветра мини-крепость, где обычный чай с бутербродами покажется вам самой вкусной едой на свете!
Гид расскажет об альпинизме, ключевых принципах восхождения и петроглифах, расположенных неподалёку от горы.
Обед в горах
Когда вы спуститесь обратно к Буханке, вас уже будет ждать походная каша (не гречка!), горячий шоколад, чай и кофе. Ну а что, вам ведь есть, за что себя отблагодарить!
Организационные детали
- Старт в 6 утра, возвращение в 19:20
- Рекомендуем взять с собой тёплую одежду (флис, ветровку, штаны), треккинговую обувь либо крепкие кроссовки, солнцезащитный крем, очки, воду (1,5 л на человека) и перекус (снеки, батончики)
- На экскурсию мы берём детей от 6 лет. Но если вы носите ребёнка в специальном рюкзаке и не первый раз в горах, возраст не имеет значения.
Особенности формата
- Набор высоты — 500 м, сброс столько же. Протяжённость пешего маршрута — 4 км. По желанию можем увеличить до 10 км с набором 800 м.
- У вас должна быть минимальная физподготовка: всё-таки это восхождение в гору на приличной высоте. В Ереване есть отличное место, чтобы проверить себя — Каскад (большая лестница в центре города). Если вы можете зайти на Каскад и не умереть, вы точно справитесь.
в среду, субботу и воскресенье в 06:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Маштоца
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, субботу и воскресенье в 06:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.