На вулкан Аждаак - на красной Буханке

Покорить одну из самых живописных вершин Армении и полюбоваться видом на священный Арарат

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Аждаак — это невероятно красивые виды, удалённость от цивилизации и зачастую полное отсутствие других людей вокруг. На Буханке мы поднимемся почти на 3000 метров и ещё 500 преодолеем пешком.

Вы искупаетесь в кратерном озере, увидите красные вулканические склоны, а в хорошую погоду — ещё и озеро Севан, Арарат и весь Гегамский хребет.
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мне сверху видно всё

3596 м — приличная высота, но Буханка довезёт вас практически до 3000, так что первый пеший подъём будет сразу же и финальным рывком. Маршрут варьируется от группы к группе, можно сделать посложнее, можно попроще. Неизменно только одно — мы оказываемся на вершине и купаемся в кратерном озере. В ясную погоду вы увидите озеро Севан, горы Арарат, Арагац и весь Гегамский хребет. Там же наверху находится защищённая от ветра мини-крепость, где обычный чай с бутербродами покажется вам самой вкусной едой на свете!

Гид расскажет об альпинизме, ключевых принципах восхождения и петроглифах, расположенных неподалёку от горы.

Обед в горах

Когда вы спуститесь обратно к Буханке, вас уже будет ждать походная каша (не гречка!), горячий шоколад, чай и кофе. Ну а что, вам ведь есть, за что себя отблагодарить!

Организационные детали

  • Старт в 6 утра, возвращение в 19:20
  • Рекомендуем взять с собой тёплую одежду (флис, ветровку, штаны), треккинговую обувь либо крепкие кроссовки, солнцезащитный крем, очки, воду (1,5 л на человека) и перекус (снеки, батончики)
  • На экскурсию мы берём детей от 6 лет. Но если вы носите ребёнка в специальном рюкзаке и не первый раз в горах, возраст не имеет значения.

Особенности формата

  • Набор высоты — 500 м, сброс столько же. Протяжённость пешего маршрута — 4 км. По желанию можем увеличить до 10 км с набором 800 м.
  • У вас должна быть минимальная физподготовка: всё-таки это восхождение в гору на приличной высоте. В Ереване есть отличное место, чтобы проверить себя — Каскад (большая лестница в центре города). Если вы можете зайти на Каскад и не умереть, вы точно справитесь.

в среду, субботу и воскресенье в 06:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
31 июля 2023
Очень рекомендую всем кому хочется новых впечатлений, увидеть красивые и необычные локации. Подъём в целом не сложный, наверно тяжелее дорога до лагеря по бездорожью, но это точно нельзя считать минусом для тех кто готов взбираться на новые вершины. Ранний выезд это большой плюс для этой поездки, в плане организации всё было чётко

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