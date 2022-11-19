Для того, чтобы полюбить Ереван, мало узнать его историю. Надо прогуляться по старым улочкам и скрытым закоулкам. Выпить вкусной воды из пулпулаков и погрузиться в краски столицы. Пообщаться с жителями и открыть для себя душевность ереванцев. Я частичка, кровь от крови своей родины — и в течение часов, которые мы проведем вместе, передам вам всю любовь и тепло моего города.

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Описание

Что вас ожидает

Красота Еревана, которую нельзя передать словами и на снимках

Мы будем любоваться колоритными пешеходными улочками, современными проспектами, живописными видами. И в этих, казалось бы, общих для любого города элементах мы найдем то самое, что определяет самобытность архитектуры, стиля жизни и духа Еревана. И конечно, главная красота города — это его люди, теплые, душевные, доброжелательные. Многие гости отмечают, что помимо культурного наследия именно гостеприимство и открытость ереванцев делают его настолько особенным. На встрече я покажу, что эта чистая правда. Даже в пасмурный день с нами вам обязательно захочется улыбнуться:)

Путешествие по волнам истории

По пути вы проследите основные вехи в долгой жизни Еревана и узнаете, почему город, официально основанный в 8 веке, все же считается старше Рима. Я расскажу об основании крепости Эребуни, ставшей цитаделью царства, религиозным и административным центром, а также резиденцией царской семьи. Вместе мы представим, как разрастался и развивался город. И какие события стали ключевыми в его многовековой летописи.

План прогулки

Мы посетим площадь Республики, откуда начинается история нашей розовой столицы, и далее прогуляемся по самой древней улице Еревана, осматривая дома 19 века. Отдельное внимание уделим комплексу Каскад с его произведениями искусства. Поднимемся на смотровую площадку — к потрясающим панорамам. По Кольцевому бульвару доберемся до Вернисажа и окажемся в гостях у местных ремесленников. А еще в нашей программе — чудесный фонтанный комплекс парка 2800-летия Еревана, который приводит в восторг и взрослых, и детей.

🏛 Кроме того, я познакомлю вас с музейным богатством Еревана и порекомендую лучшие заведения для посещения. Один из самых популярных — Музей коньяка Арарат, где можно увидеть старые дубовые бочки, в которых хранится знаменитый напиток.

💫 Все секреты раскрывать не буду — пусть вас подогревает интерес к предстоящим открытиям.

☕ Каждому гостю от меня угощение — чашечка ароматного армянского кофе!

Организационные детали

Дополнительных расходов, кроме личных трат на сувениры, не предвидится.