Вечерняя прогулка 👣 по центру Еревана: пеший тур по Северному проспекту к площади Республики;
Участие в шоу поющих фонтанов;
Возвращение в гостиницу.
2 день: Ереван — Эчмиадзин — Звартноц — Ереван
Завтрак в отеле;
Выезд на тур в святой Эчмиадзин — духовный центр Армении и резиденция Католикоса всех армян — главы Армянской апостольской церкви. Здесь мы посетим Кафедральный собор, построенный в IV веке, музей-сокровищницу Эчмиадзина, где хранится множество святых реликвий, в том числе копьё Лонги́на. Посетим монастыри св. Гаяне и св. Рипсиме, которые занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО;
Визит на руины Звартноца — величайшего храма раннесредневековой армянской архитектуры и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО;
Возвращение и заселение в отеле в Ереване;
Свободный вечер.
3 день: Ереван — Гарни — Гегард — Ереван
Завтрак в отеле;
Тур в храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества;
Небольшой пеший тур в ущелье Гарни, где находится уникальная природная достопримечательность 🏛️ — «Симфония камней»;
Тур в скальный монастырь Гегард — уникальное архитектурное сооружение, фантастический образец средневековой армянской архитектуры (XII-XIII вв), объект всемирного наследия ЮНЕСКО;
Возвращение и заселение в отеле в Ереване;
Свободный вечер.
4 день: Ереван
Завтрак в отеле;
Начнём изучение Еревана — почти 3000-летней столицы ⭐️ Армении. Мы увидим Республиканскую площадь, здание Парламента, Оперный театр, комплекс Каскад. Каскад — это своеобразное, украшение города в виде оригинальной архитектурной композиции, напоминающую огромную многоярусную Вавилонскую пирамиду;
Далее визит в коньячный завод Арарат на экскурсию ⛳ и последующую дегустацию нескольких видов коньяка;
Поездка на озеро Севан, которое является самым крупным из высокогорных озер на территории стран СНГ;
Посетим монастырь Севанаванк, который был основан в 874 году принцессой Мариам в честь её покойного мужа, именно отсюда и открывается незабываемый панорамный вид;
Далее нас ждёт Дилижан. Говорят, если бы в раю был лес 🌳, горы ⛰️ и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. Мы посетим монастырь Агарцин (X-XIV вв. ) — одно из самых таинственных мест в Армении, утопающее в зелени горных лесов и Гошаванк — армянский средневековый монастырский комплекс XII—XIII веков;
Поездка в монастырь Хор Вирап. Монастырь известен своим местоположением, именно отсюда открывается один из чудеснейших видов на библейскую гору Арарат;
После продолжим маршрут по направлению в монастырский комплекс Нораванк, построенный в XIII—XIV веках на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Увидим пещеру Арени известную также под именем Птичья пещера. Здесь была обнаружена самая древняя в мире кожаная туфля (5500 лет) и самый древний в мире винный завод (7000 лет);
Ночлег в Татеве.
7 день: Татев — Чёртов мост — Хндзореск — Ереван
Первая достопримечательность нашей экскурсии 🧭 — Татевский монастырь. Этот монастырь являлся одним из древнейших духовных центров средневековой Армении, а также крупнейшим университетом своего времени;
Именно в Татеве находится самая длинная канатная дорога в мире «Крылья Татева», попавшая в книгу рекордов Гиннесса;
Посетим Хндзореск — «мертвый город» живых потомков. Хндзореск — одно из самых посещаемых мест в Армении. В начале XX века в этих пещерах проживало около восьми тысяч человек. Пещерный город 🏙️ хранит множество нераскрытых тайн.
8 день: Ереван — Аэропорт
Выезд с багажом;
Ереванский рынок сладостей и «Вернисаж» — рынок сувениров;
Трансфер в аэропорт;
Вылет.
Что входит
Трансфер из/до аэропорта
Проживание в двухместных номерах (гостиница 3* в Ереване)
Транспортное обслуживание тура
Услуга русскоязычного гида
Питание: приветственный ужин, завтраки в отеле, обеды в ресторанах с армянской кухней
Две бутылки воды в день
Налоги
Что не входит
Перелет в Армению
Спиртные напитки
Страховка
Начало и место завершения
🚩 Аэропорт Звартноц
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.