Welcome A. – Гид из Еревана

Этот тур позволит Вам влюбиться ❤️ в Армению и изучить секреты древней культуры страны.



Программа построена таким образом, чтобы за короткий срок пребывания в Армении (неделя), Вы успели по возможности глубже узнать страну и открыть для себя традиции, много интересных фактов из истории 📖 Армении, побывать в важнейших исторических и духовных центрах, попробовать старинные исконно армянские блюда и увидеть своими глазами священную гору Арарат.