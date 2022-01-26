Шестидневный тур по Армении

Насыщенный шестидневный тур с включённым в стоимость проживанием, поможет вам окунуться

Индивидуально
Насыщенный шестидневный тур с включённым в стоимость проживанием, поможет вам окунуться в историю Армении и вдоволь налюбоваться потрясающей природой этой гостеприимной страны.

Вы побываете в Ереване, древнем городе, который на 29 лет старше Рима, в курортном Дилижане, знаменитым своими восхитительными красотами, увидите множество древнейших монастырей, деревушек и храмов.

Побываете на коньячном заводе «Арарат» и своими глазами увидите знаменитое озеро Севан.
Шестидневный тур по Армении
Шестидневный тур по Армении
Шестидневный тур по Армении
Шестидневный тур по Армении
Шестидневный тур по Армении
Шестидневный тур по Армении

Что вы можете увидеть 🤩

  • Главные достопримечательности Еревана
  • Хор Вирап
  • Арени
  • Нораванк
  • Татев
  • Горис
  • Пещерный Хндзореск
  • Татевский Монастырь
  • Эчмиацин
  • Языческий Храм Гарни
  • Скальный Гегард
  • Севан
  • Дилижан
  • Агарцин
  • Сагмосаванк
  • Ованаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

1 ДЕНЬ: Душевный и яркий Ереван

Современный Ереван — оживлённый и уютный город с зелёными парками, розовыми зданиями, добродушными и гостеприимными людьми. С обзорной площадки парка Победы вы сможете полюбоваться на весь город с высоты птичьего полёта. Прогулка продолжится к Каскаду — эта уникальная конструкция является музеем современного искусства, а также излюбленным местом ереванцев. Далее прогуляетесь по главной улице города, увидите здание Театра оперы и балета и несколько центральных улиц Еревана. Также посетим коньячный завод «Арарат», известному по всему миру, вы отведаете лучший армянский коньяк. Здесь, в Армении, традиция производства коньяка восходит к XIX веку.
После дегустации самого вкусного коньяка, отправляемся в Блошиный рынок «Вернисаж» — большой и просторный комплекс, раскинувшийся под открытым небом, занимает больше целого городского квартала и находится к востоку от площади Республики, в районе Кентрон. На Вернисаже можно найти необычные подарки и сувениры: национальные костюмы, посуду и изделия из глины, меди и дерева, ковры и нарды ручной работы.
Не далеко от «Вернисажа», находится рынок ГУМ, куда мы с вами и отправимся. Испокон веков армянский народ известен своим гостеприимством, где важную роль играет богатая и разнообразная кухня, вкусные фрукты и овощи, уникальные специи и сладости. Армянский народ по-прежнему сохраняет органические пищевые технологии и традиционные рецепты. Продукты, используемые в армянской кухне, можно найти на рынках Еревана. Одним из самых посещаемых рынков в Ереване является рынок ГУМ, который получил своё название от ближайшего универмага. Здесь вы можете приобрести молочные продукты, органические фрукты и овощи, специи, сладости и др. Рынок ГУМ является одним из уникальных мест в Ереване, где можно не только делать покупки, но и ознакомиться с укладом жизни армянского народа.
2 ДЕНЬ: Город красных крыш и долина красных скал
После завтрака вы отправитесь на юг Армении к монастырю Хор Вирап, расположенному в историческом месте в Араратской долине. Монастырь был построен на месте королевской тюрьмы в городе Арташат. Отсюда открывается восхитительный вид на гору Арарат!
Вы продолжите своё путешествие через узкое ущелье в долину красных скал, где находится монастырь XIII века — Нораванк. Путешествие продолжится в Вайоцдзорскую область, где вы посетите село Арени. Оно известно своим уникальным сортом винограда Арени, из которого делают лучшее армянское вино. В заключение дня вас ждёт посещение Гориса — города красных крыш, охваченного скалистыми пещерами и горами. Ночлег: гостиница в Горисе.
3 ДЕНЬ: Пещерная деревня и канатная дорога к древнему монастырю
Хндзореск находится на расстоянии 8 км от города Горис. Хндзореск — пещерная деревня и сельская община, знаменитая своими скальными жилищами, многие из которых были заселены вплоть до середины XX века. Здесь, среди причудливых скал, в стародавние времена были созданы обиталища для людей и животных. Сегодня пещеры в основном пустуют.
Яркой достопримечательностью Хндзореска является живописное ущелье. В 2012 году через ущелье был перекинут мост, достигающий 160 м в длину и 63 м в высоту. Далее отправляемся в монастырь Татев — жемчужину армянской средневековой архитектуры. Татев расположен в очень живописном месте, на краю обрыва. Попасть к монастырю можно по канатной дороге «Крылья Татева», которая является самой длинной в мире и пролетает над каньоном реки Воротан глубиной более 320 м.
4 ДЕНЬ: Духовное и архитектурное наследие армянского народа
Вы отправитесь в город Эчмиадзин — религиозный центр всех армян, где располагается Резиденция Католикоса Армянской Апостольской Церкви. После принятия христианства в 301 году здесь был построен первый христианский собор — Эчмиадзин. Сейчас он входит в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Далее вы совершите поездку к пещерному монастырю Гегард, построенному в XIII веке. Монастырь расположен на склоне отвесных скал в окружении суровой и величественной природы. А уникален он благодаря своей истории и архитектуры — часть комплекса вытесана в скале. Многие паломники приходят сюда, чтобы набрать святой воды. После экскурсии тур продолжается в село Гарни, где находится храм Гарни — единственный сохранившийся языческий храм в регионе.
5 ДЕНЬ: «Армянская Швейцария» и знаменитое озеро Севан
Экскурсия на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы также поднимемся на вершину полуострова осмотрим Севанский монастырь IX века. О происхождении названия «Севан» существуют несколько легенд. Но самая распространенная из них это то, что когда-то ванские армяне, вынужденные покинуть свои края, переселились на берега озера Севан, напоминавшие им родину. Но холодный и суровый высокогорный климат не понравился им. Вспоминая мягкий и тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: «Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!»
Продолжаем поездку в курортный город Дилижан, знаменитый своим лечебным наполненным хвойными ароматами воздухом и восхитительными красотами. Местные порой называют город «армянской Швейцарией». Примерно в 18 км от города Дилижана располагается Монастырский комплекс Агарцин. По преданию, при освящении обители над куполом главного здания парил орёл, отчего и произошло название «Агарцин», то есть играющий или парящий орел («аг» — «игра», «арцин» или «арцив» — «орёл»). Самым первым строением на территории комплекса является храм св. Григора, построенный в X веке. А самым крупным строением — церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин), отличающаяся великолепным внешним оформлением с лепными арками и украшениями. Примерно с XIII века Агарцин являлся одним из крупных религиозных и культурных центров страны.
6 ДЕНЬ: Богатая история средневековых монастырей и горячие источники
Недалеко от Еревана, в 20 км к северу, на краю глубокого каньона, прорезанного рекой Касах, стоят древние армянские монастыри — Сагмосаванк и Ованаванк. Расстояние между ними около 5 км. Монастырь Сагмосаванк расположен на самом верху Касахского ущелья, рядом с селом Сагмосаван. Это средневековый монастырь, построенный в XIII веке. Первые сооружения монастыря были построены по приказу князя Ваче Вачутяна. В средние века в этом монастыре хранились ценные рукописи, которые создавались и переписывались в монастыре и в основном были об истории армянского народа. Очень высокое хранилище книг составляет одну из частей монастырского комплекса.
На правом краю Касахского ущелья, на высокой и живописной местности возвышается Ованаванк. Монастырь был построен в IV-XIII веках. Самое древнее сооружение монастыря восходит к V веку. Это однонефная базилика, чья деревянная крыша в VI веке была заменена каменной сводчатой крышей. Эта церковь сохранилась в полуразрушенном состоянии. Главный храм был построен в 1216-1221 гг, по приказу князя Ваче Вачутяна. Притвор храма был добавлен сыном Ваче, Курдом, в 1250 году. Монастырь Ованаванк в разное время имел обширные пахотные земли, сады, пастбища, мельницы и деревни. На стенах сооружений есть различные надписи XIII-XVIII веков на армянском, о строительстве, реконструкциях и пожертвованиях монастыря.
Далее вас ждут Горячие источники — во многих уголках Армении есть натуральные горячие источники минеральных вод. В разных гейзерах температура бывает от 30 до 69 °C. Минеральная вода обладает целебными свойствами. Одно удовольствие купаться в естественном бассейне. Все они находятся в живописных уголках природы. Температура воды не зависит от времени года.

Важная информация:

  • На Севане возможны ветра, нужно взять с собой тёплую одежду. В летний период здесь сильное солнце, для людей с чувствительной кожей нужен солнцезащитный крем и головной убор.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы
  • Услуги гида и водителя
  • Транспорт с учётом топлива
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки и обеды.
Что не входит
  • Авиаперелёт
  • Ужины.
Место начала и завершения?
Площадь Республики
Когда и сколько длится
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • На Севане возможны ветра, нужно взять с собой тёплую одежду. В летний период здесь сильное солнце, для людей с чувствительной кожей нужен солнцезащитный крем и головной убор.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Смотрите свободные даты

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

🎩Индивидуальные🚌На автобусе🏡ВыездныеДилижан🗽Достопримечательности🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Ереване

Обзорный тур по Армении 8 дней / 7 ночей
Индивидуально
$690
за 1 чел.
Обзорный тур по Армении 8 дней / 7 ночей
Этот тур позволит Вам влюбиться в Армению и изучить секреты древней культуры страны
По прилету вашего самолета
Треккинг в Армении. Комфорт-тур с гостиницей
В группе
до 14 чел.
$508
за 1 чел.
Треккинг в Армении. Комфорт-тур с гостиницей
👣 Пешеходные
Армения - удивительная страна, посещая которую будто бы перемещаешься во времени
24.09–01.10; 02.10–09.10, 10.10–17.10
Захватывающий тур в Гюмри - Черная Крепость - Аричаванк
В группе
до 20 чел.
4.8
5
$30
за 1 чел.
Захватывающий тур в Гюмри - Черная Крепость - Аричаванк
🚌 На автобусе
Захватывающий тур в Гюмри - в культурную столицу Армении, которая расположилась
30 янв
6 фев
13 фев
ещё...
по воскресеньям в 09:45
Пеший тур по Еревану
В группе
до 10 чел.
5
2
$15
за 1 чел.
Пеший тур по Еревану
👣 Пешеходные
У меня есть для вас 3-х часовой пеший тур по городу
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
36
12ч
205
за 1-4 чел.
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
🚗 На машине
Погрузиться в историю Армении и понять, как протекала жизнь в ее древних священных местах
28 янв
29 янв
30 янв
ещё...
Армения от А до Я
Индивидуально
для 6 чел.
5
5
120
за 1-6 чел.
Армения от А до Я
🚗 На машине
Природа, алфавит, храмы Сагмосаванк и Кармравор — прикоснуться к национальному наследию и колориту
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
Новогодняя программа путешествия по Армении на 5 дней
Индивидуально
$210
за 1 чел.
Новогодняя программа путешествия по Армении на 5 дней
👣 Пешеходные
Хотите познать настоящую Армению, погрузиться в мир незабываемых ощущений, соприкоснуться с красотами горных вершин
Каждый день
Архитектура и история средневековых храмов Армении
Индивидуально
для 3 чел.
$150
за 1-3 чел.
Архитектура и история средневековых храмов Армении
За один день вы увидите шесть церквей - памятников христианского храмостроения в средневековой Армении
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
Ежедневно по договоренности
Поездка на север Армении
Индивидуально
для 6 чел.
5
1
$180
за 1-6 чел.
Поездка на север Армении
Поездка на весь день на север Армении к памятнику «Армянский Алфавит», древней крепости Лори
Ежедневно в 10:00
Квест-тур по Еревану
Индивидуально
$17
за 1 чел.
Квест-тур по Еревану
👣 Пешеходные
Многим гостям нашей страны просто скучно на классических турах
29 янв
30 янв
5 фев
ещё...
Каждый день с 12-00, день и время оговаривается также индивидуально
Великолепие южной Армении
Индивидуально
для 6 чел.
4.8
5
113
за 1-6 чел.
Великолепие южной Армении
🚗 На машине
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Хор Вирап - поближе к Библейскому Арарату
Индивидуально
для 6 чел.
3ч 30м
$170
за 1-6 чел.
Хор Вирап - поближе к Библейскому Арарату
Этот тур - путешествие в Араратскую долину вместе с профессиональным гидом, лучшим знатоком Армении! Во время нашего
ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
ХОРОШО
🇦🇲
ТАМ