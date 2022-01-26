Что вы можете увидеть 🤩

1 ДЕНЬ: Душевный и яркий Ереван

Современный Ереван — оживлённый и уютный город с зелёными парками, розовыми зданиями, добродушными и гостеприимными людьми. С обзорной площадки парка Победы вы сможете полюбоваться на весь город с высоты птичьего полёта. Прогулка продолжится к Каскаду — эта уникальная конструкция является музеем современного искусства, а также излюбленным местом ереванцев. Далее прогуляетесь по главной улице города, увидите здание Театра оперы и балета и несколько центральных улиц Еревана. Также посетим коньячный завод «Арарат», известному по всему миру, вы отведаете лучший армянский коньяк. Здесь, в Армении, традиция производства коньяка восходит к XIX веку.

После дегустации самого вкусного коньяка, отправляемся в Блошиный рынок «Вернисаж» — большой и просторный комплекс, раскинувшийся под открытым небом, занимает больше целого городского квартала и находится к востоку от площади Республики, в районе Кентрон. На Вернисаже можно найти необычные подарки и сувениры: национальные костюмы, посуду и изделия из глины, меди и дерева, ковры и нарды ручной работы.

Не далеко от «Вернисажа», находится рынок ГУМ, куда мы с вами и отправимся. Испокон веков армянский народ известен своим гостеприимством, где важную роль играет богатая и разнообразная кухня, вкусные фрукты и овощи, уникальные специи и сладости. Армянский народ по-прежнему сохраняет органические пищевые технологии и традиционные рецепты. Продукты, используемые в армянской кухне, можно найти на рынках Еревана. Одним из самых посещаемых рынков в Ереване является рынок ГУМ, который получил своё название от ближайшего универмага. Здесь вы можете приобрести молочные продукты, органические фрукты и овощи, специи, сладости и др. Рынок ГУМ является одним из уникальных мест в Ереване, где можно не только делать покупки, но и ознакомиться с укладом жизни армянского народа.

2 ДЕНЬ: Город красных крыш и долина красных скал

После завтрака вы отправитесь на юг Армении к монастырю Хор Вирап, расположенному в историческом месте в Араратской долине. Монастырь был построен на месте королевской тюрьмы в городе Арташат. Отсюда открывается восхитительный вид на гору Арарат!

Вы продолжите своё путешествие через узкое ущелье в долину красных скал, где находится монастырь XIII века — Нораванк. Путешествие продолжится в Вайоцдзорскую область, где вы посетите село Арени. Оно известно своим уникальным сортом винограда Арени, из которого делают лучшее армянское вино. В заключение дня вас ждёт посещение Гориса — города красных крыш, охваченного скалистыми пещерами и горами. Ночлег: гостиница в Горисе.

3 ДЕНЬ: Пещерная деревня и канатная дорога к древнему монастырю

Хндзореск находится на расстоянии 8 км от города Горис. Хндзореск — пещерная деревня и сельская община, знаменитая своими скальными жилищами, многие из которых были заселены вплоть до середины XX века. Здесь, среди причудливых скал, в стародавние времена были созданы обиталища для людей и животных. Сегодня пещеры в основном пустуют.

Яркой достопримечательностью Хндзореска является живописное ущелье. В 2012 году через ущелье был перекинут мост, достигающий 160 м в длину и 63 м в высоту. Далее отправляемся в монастырь Татев — жемчужину армянской средневековой архитектуры. Татев расположен в очень живописном месте, на краю обрыва. Попасть к монастырю можно по канатной дороге «Крылья Татева», которая является самой длинной в мире и пролетает над каньоном реки Воротан глубиной более 320 м.

4 ДЕНЬ: Духовное и архитектурное наследие армянского народа

Вы отправитесь в город Эчмиадзин — религиозный центр всех армян, где располагается Резиденция Католикоса Армянской Апостольской Церкви. После принятия христианства в 301 году здесь был построен первый христианский собор — Эчмиадзин. Сейчас он входит в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Далее вы совершите поездку к пещерному монастырю Гегард, построенному в XIII веке. Монастырь расположен на склоне отвесных скал в окружении суровой и величественной природы. А уникален он благодаря своей истории и архитектуры — часть комплекса вытесана в скале. Многие паломники приходят сюда, чтобы набрать святой воды. После экскурсии тур продолжается в село Гарни, где находится храм Гарни — единственный сохранившийся языческий храм в регионе.

5 ДЕНЬ: «Армянская Швейцария» и знаменитое озеро Севан

Экскурсия на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы также поднимемся на вершину полуострова осмотрим Севанский монастырь IX века. О происхождении названия «Севан» существуют несколько легенд. Но самая распространенная из них это то, что когда-то ванские армяне, вынужденные покинуть свои края, переселились на берега озера Севан, напоминавшие им родину. Но холодный и суровый высокогорный климат не понравился им. Вспоминая мягкий и тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: «Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!»

Продолжаем поездку в курортный город Дилижан, знаменитый своим лечебным наполненным хвойными ароматами воздухом и восхитительными красотами. Местные порой называют город «армянской Швейцарией». Примерно в 18 км от города Дилижана располагается Монастырский комплекс Агарцин. По преданию, при освящении обители над куполом главного здания парил орёл, отчего и произошло название «Агарцин», то есть играющий или парящий орел («аг» — «игра», «арцин» или «арцив» — «орёл»). Самым первым строением на территории комплекса является храм св. Григора, построенный в X веке. А самым крупным строением — церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин), отличающаяся великолепным внешним оформлением с лепными арками и украшениями. Примерно с XIII века Агарцин являлся одним из крупных религиозных и культурных центров страны.

6 ДЕНЬ: Богатая история средневековых монастырей и горячие источники

Недалеко от Еревана, в 20 км к северу, на краю глубокого каньона, прорезанного рекой Касах, стоят древние армянские монастыри — Сагмосаванк и Ованаванк. Расстояние между ними около 5 км. Монастырь Сагмосаванк расположен на самом верху Касахского ущелья, рядом с селом Сагмосаван. Это средневековый монастырь, построенный в XIII веке. Первые сооружения монастыря были построены по приказу князя Ваче Вачутяна. В средние века в этом монастыре хранились ценные рукописи, которые создавались и переписывались в монастыре и в основном были об истории армянского народа. Очень высокое хранилище книг составляет одну из частей монастырского комплекса.

На правом краю Касахского ущелья, на высокой и живописной местности возвышается Ованаванк. Монастырь был построен в IV-XIII веках. Самое древнее сооружение монастыря восходит к V веку. Это однонефная базилика, чья деревянная крыша в VI веке была заменена каменной сводчатой крышей. Эта церковь сохранилась в полуразрушенном состоянии. Главный храм был построен в 1216-1221 гг, по приказу князя Ваче Вачутяна. Притвор храма был добавлен сыном Ваче, Курдом, в 1250 году. Монастырь Ованаванк в разное время имел обширные пахотные земли, сады, пастбища, мельницы и деревни. На стенах сооружений есть различные надписи XIII-XVIII веков на армянском, о строительстве, реконструкциях и пожертвованиях монастыря.

Далее вас ждут Горячие источники — во многих уголках Армении есть натуральные горячие источники минеральных вод. В разных гейзерах температура бывает от 30 до 69 °C. Минеральная вода обладает целебными свойствами. Одно удовольствие купаться в естественном бассейне. Все они находятся в живописных уголках природы. Температура воды не зависит от времени года.

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