Приглашаем вас в насыщенное путешествие в южные горы Армении, где каждая остановка — встреча с историей и красотой.
С утра вы увидите легендарный Хор Вирап с его лучшим видом на Арарат, проедете через виноградные долины к алым скалам Нораванка, насладитесь сытным обедом, а затем отправитесь к величественному монастырю Татев, куда ведёт самая длинная в мире канатная дорога «Крылья Татева».
Описание экскурсии
Монастырь Хор Вирап Древняя святыня на фоне снежного Арарата. Здесь хранился святой Григорий Просветитель, а сегодня открывается лучший вид на символ Армении. Атмосфера молитвы и бескрайняя панорама создают чувство прикосновения к вечности. Монастырь Нораванк Архитектурное чудо XIII века, спрятанное среди красных скал Вайоц Дзора. Уникальные резные порталы, изящные двухэтажные храмы и закат, когда скалы загораются золотом, делают Нораванк настоящей поэмой в камне. Остановка на обед Обед по желанию в местном традиционном ресторане за свой счет. Есть возможность выбрать один из предлагаемых трех различных вариантов. Монастырь Татев Величественный комплекс IX века на отвесной скале над каньоном реки Воротан. Когда-то здесь находился один из крупнейших центров науки и культуры. Сегодня — место силы, тишины и головокружительных видов. Канатная дорога «Крылья Татева» Самая длинная в мире пассажирская канатная дорога (5,7 км), пролетающая над пропастью глубиной более 300 м. Вагон словно парит в воздухе, а под вами — ущелья, леса и река, создавая ощущение настоящего полёта. Важная информация:
Для бронирования необходима полная оплата. Можно перевести через Сбербанк/Тинькофф/или на карту МИР.
По вторникам и субботам в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Хор Вирап
- Монастырь Нораванк
- Монастырь Татев
- Канатная дорога Крылья Татева
Что включено
- Профессиональный экскурсовод: на английском и на русском языках
- Бутилированная вода и булочки
- Wi-Fi в транспорте
- Машины с кондиционером
- Входные билеты
- Страхование транспортных средств и пассажиров
Что не входит в цену
- Обед в местном ресторане (по желанию, 3900-4900 AMD на человека)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности (Ереван)
Завершение: Площадь республики г. Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
