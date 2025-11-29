Монастырь Хор Вирап Древняя святыня на фоне снежного Арарата. Здесь хранился святой Григорий Просветитель, а сегодня открывается лучший вид на символ Армении. Атмосфера молитвы и бескрайняя панорама создают чувство прикосновения к вечности. Монастырь Нораванк Архитектурное чудо XIII века, спрятанное среди красных скал Вайоц Дзора. Уникальные резные порталы, изящные двухэтажные храмы и закат, когда скалы загораются золотом, делают Нораванк настоящей поэмой в камне. Остановка на обед Обед по желанию в местном традиционном ресторане за свой счет. Есть возможность выбрать один из предлагаемых трех различных вариантов. Монастырь Татев Величественный комплекс IX века на отвесной скале над каньоном реки Воротан. Когда-то здесь находился один из крупнейших центров науки и культуры. Сегодня — место силы, тишины и головокружительных видов. Канатная дорога «Крылья Татева» Самая длинная в мире пассажирская канатная дорога (5,7 км), пролетающая над пропастью глубиной более 300 м. Вагон словно парит в воздухе, а под вами — ущелья, леса и река, создавая ощущение настоящего полёта. Важная информация:

Для бронирования необходима полная оплата. Можно перевести через Сбербанк/Тинькофф/или на карту МИР.