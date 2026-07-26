Землетрясения и время угрожали постройкам Еревана, но архитектура задала планку.
От шумеро-аккадской эпохи до Таманяна и Аракеляна — мы покажем, как стили и стандарты строительства менялись целых 45 веков! Вы осмотрите город-крепость, гробницу царей и скрытые жемчужины наших дней. Впечатления от масштаба дополнит природа нагорья.
От шумеро-аккадской эпохи до Таманяна и Аракеляна — мы покажем, как стили и стандарты строительства менялись целых 45 веков! Вы осмотрите город-крепость, гробницу царей и скрытые жемчужины наших дней. Впечатления от масштаба дополнит природа нагорья.
Описание экскурсии
Крепость Эребуни — великий царь Аргишти построил этот мини-город в 782 году до н. э. Покажем вам клинописный паспорт эпохи Урарту.
Мост Победы над живописным ущельем — немецкие пленники соорудили его после войны.
Здания 18–19 веков из отёсанного чёрного туфа — найдём их на улицах Абовяна, Анрапетутян и Налбандяна.
Церкви Святого Зоравора и Святой Катогике, Собор Святого Григория Просветителя — эти святыни построены с разницей в 700 лет, но у них много общего.
Гробница древних эпох — зайдём в место захоронения царей… из современного торгового центра.
Каскад — осмотрим музей современных скульптур под открытым небом.
Организационные детали
- Между локациями передвигаемся на машине Mercedes Viano
- Отдельно оплачиваются вход в крепость Эребуни и гробницу царей — по 1500 драмов за чел. (≈€4) и обед — 2000–5000 драмов за чел. (≈€5–12)
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:45, 11:45 и 14:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Erebuni Plaza
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:45, 11:45 и 14:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рафаэль — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 194 туристов
Мы команда гидов-профессионалов, которые знают и любят свою страну, её историю, географию, традиции, кухню. Мы хотим и вас влюбить в Армению!
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «От Вавилонской башни до ереванского Каскада: 5000 лет архитектуры»
Групповая
до 20 чел.
Центр искусств Гафесчяна в Ереване и прогулка по Каскаду
Понять идеи художников и познакомиться с новыми формами искусства
Начало: У Каскада
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
31 июл в 12:00
€10 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Самобытный Гюмри: путешествие сквозь века
Отправиться из Еревана в сердце армянской истории, где древность встречается с наследием 19 века
Начало: На площади Республики
Сегодня в 10:00
28 июл в 10:00
от €157
€184 за всё до 7 чел.
-
9%
Индивидуальная
Ереванский Конд + фастфуд по-армянски
Погрузитесь в атмосферу Ереванского Конда, уникального района с богатой историей и необычной архитектурой. Завершите день вкусным армянским ланчем
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от €90
€99 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
«Каскад» в Ереване: единство национальных традиций и современного искусства
Познакомьтесь с уникальным архитектурным ансамблем Каскад в Ереване, где национальные традиции гармонично сочетаются с современным искусством
Начало: На пересечении улиц Таманяна и Московян
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
от €84 за всё до 6 чел.
€35 за человека