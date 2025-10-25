Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€189 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
Из Еревана - к стенам святых обителей и древних городов
1 мар в 11:00
3 мар в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Еревана - к историческим богатствам
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€114
€228 за всё до 3 чел.
-
4%
Групповая
Групповая экскурсия по Еревану: Хор Вирап, Гарни и Гегард
Откройте для себя культурное наследие Армении: Хор Вирап, Гарни и Гегард. Насладитесь видами на Арарат и Азатское водохранилище, узнайте богатую историю страны
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Завтра в 09:00
12 дек в 10:00
€50
€52 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в древний город Гюмри, Аричаванк и Оганаванк с кинорежиссёром-документалистом
Посетить значимые места Армении и окунуться в три важнейшие эпохи прошлого
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- WWadim25 октября 2025Рекомендуем экскурсию от Тиграна, который учтёт все ваши пожелания! Познакомитесь с историко-культурным, религиозным и археологическим наследием Армении. Звартноц и Эчмиадзин - объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, которые обязательно нужно увидеть своими глазами.
- ЮЮлия23 августа 2025Отлично
- ЕЕлена22 июля 2024Если Вам повезет, и вы сможете попасть на экскурсию к Тиграну, вы настоящий счастливчик! Более глубоких знаний истории Армении мы
- ТТатьяна8 апреля 2023Здравствуйте!
Огромное спасибо Тиграну за пополнение наших познаний. Прекрасный мужчина с огромным багажом знаний и опыта. Хотите знать всё об Армении
- ППескова30 марта 2023Отличная экскурсия. Мы восхищены Тиграном, его обширными знаниями по истории, географии, археологии. Тигран - прекрасный рассказчик и собеседник. Мы не
- ВВиталий30 сентября 2022Очень познавательная экскурсия
- ЮЮлия27 сентября 2022Больщое спасибо гиду Тиграну за интересную экскурсию.
- ТТатьяна26 июня 2022Очень интересная экскурсия! Тигран прекрасный рассказчик, очень много знает и грамотно всё организовал.
- ССветлана12 мая 2022С этой экскурсии началось наше знакомство с Арменией, и нам очень повезло! Поскольку интересный, сбалансированный маршрут, мастерство Тиграна как рассказчика
- ММихаил24 февраля 2022Хорошая экскурсия
- ААнастасия7 февраля 2022Спасибо большое Тиграну за просто прекрасную экскурсию! Гид очень интересно и логично преподнес информацию. Мы были очень приятно поражены широтой
- ИИнна6 августа 2021Спасибо! Очень понравилось
- ССветлана10 июня 2021Замечательная экскурсия. Тигран - очень знающий и увлеченный человек. Вдумчиво, бес спешки, обстоятельно познакомил нас с древними святынями Армении. Очень ему благодарны за организованное путешествие.
- ААлександр16 мая 2021Тигран согласился расширить программу экскурсии по нашей просьбе, практически без перерывов проработал около 8 часов, чтобы сделать её максимально насыщенной, много и интересно рассказывал обо всех достопримечательностях.
- ККонстантин13 мая 2021Тигран Бабаян наделён глубокими знаниями истории, религии, слушать его рассказы и исторические повествования можно бесконечно. На все заданные вопросы мы
- ГГалина17 октября 2019Великолепные места, очень много интересной информации. Спасибо Тиграну на экскурсию. Любовь к Армении сквозит в каждом его слове!
- ВВиктор5 октября 2019Спасибо большое Тавросу за прекрасную поездку. Таврос очень обаятельный и эрудированный человек. Много и интересно рассказывал о Эчмиадзине и Звартноце. Чувствуется любовь к истории своей страны. Очень рекомендуем Тавроса как экскурсовода.
- ВВладислав27 сентября 2019Спасибо Тиграну за проведенную экскурсию. Прекрасное знание материала, ответы на любые вопросы. Архитектура строительства храмов Армении стала понятнее и с технологической и исторической точки зрения.
- ММария3 сентября 2019Глубочайщая эрудиция гида помогает разобраться в христианских истоках и истории армянского народа. Интеллектуальный активный отдых. Очень советую.
- ННаталья13 августа 2019Были на экскурсии 4 августа 2019. Нас 5 человек. Нашим гидом был Тавров- сын Тиграна. По нашей просьбе он помог
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Мецамор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в декабре 2025
Сейчас в Ереване в категории "Мецамор" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 50 до 300 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 435 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Ереване на 2025 год по теме «Мецамор», 435 ⭐ отзывов, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль