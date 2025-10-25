Мои заказы

Мецамор – экскурсии в Ереване

Найдено 5 экскурсий в категории «Мецамор» в Ереване, цены от €50, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€189 за всё до 3 чел.
По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
На машине
6 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
Из Еревана - к стенам святых обителей и древних городов
1 мар в 11:00
3 мар в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Из Еревана - к историческим богатствам
На машине
5 часов
-
50%
315 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Еревана - к историческим богатствам
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€114€228 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
6.5 часов
-
4%
71 отзыв
Групповая
Групповая экскурсия по Еревану: Хор Вирап, Гарни и Гегард
Откройте для себя культурное наследие Армении: Хор Вирап, Гарни и Гегард. Насладитесь видами на Арарат и Азатское водохранилище, узнайте богатую историю страны
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Завтра в 09:00
12 дек в 10:00
€50€52 за человека
Поездка в древний город Гюмри, Аричаванк и Оганаванк с кинорежиссёром-документалистом
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в древний город Гюмри, Аричаванк и Оганаванк с кинорежиссёром-документалистом
Посетить значимые места Армении и окунуться в три важнейшие эпохи прошлого
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €300 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • W
    Wadim
    25 октября 2025
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Рекомендуем экскурсию от Тиграна, который учтёт все ваши пожелания! Познакомитесь с историко-культурным, религиозным и археологическим наследием Армении. Звартноц и Эчмиадзин - объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, которые обязательно нужно увидеть своими глазами.
  • Ю
    Юлия
    23 августа 2025
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Отлично
  • Е
    Елена
    22 июля 2024
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Если Вам повезет, и вы сможете попасть на экскурсию к Тиграну, вы настоящий счастливчик! Более глубоких знаний истории Армении мы
    читать дальше

    не встречали. Тигран не гид, он гораздо больше чем гид. Опытнейший педагог, полиглот (8 или 9 языков), автор учебников по истории Армении, великолепный рассказчик! Его экскурсия опиралась только на первоисточники, он мог ответить на любой вопрос. Он показал нам уникальные археологические раскопки в городе-крепости Мецамор, сопровождал там в музее, что, строго говоря, запрещено, но местный гид не всегда мог ответить на наши вопросы. А Тигран мог.
    К сожалению, кафедральный собор Эчмиадзин сейчас на реставрации, поэтому нам пришлось довольствоваться музеем, но и там Тигран нам провел практически вторую экскурсию после музейного гида. Он добавил большое количество информации об экспонатах и истории.
    К сожалению, у Тиграна мало экскурсий, так как это не основная его деятельность, но если еще когда-то мы поедем в Армению, обязательно постараемся найти все его экскурсии, кроме, наверное, подъема на вершину горы Арарат (да-да, и туда он тоже водит экскурсии, хотя ему уже за 70, это абсолютно уникальный человек!).
    Это самый лучший гид!

  • Т
    Татьяна
    8 апреля 2023
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Здравствуйте!
    Огромное спасибо Тиграну за пополнение наших познаний. Прекрасный мужчина с огромным багажом знаний и опыта. Хотите знать всё об Армении
    читать дальше

    и не только, вам исключительно лишь к Тиграну. Очень насыщенная, последовательная экскурсия. На любой вопрос последует интересный развернутый ответ, поэтому не стесняйтесь спрашивать. Тигран знает абсолютно всё!
    Спасибо большое, Вам, Тигран, за возможность прикоснуться к истории Армении! Все уложилось в памяти.
    Дай Бог Вам, Тигран, здоровья, долгих, интересных и насыщенных прекрасными событиями лет, гордитесь Вашими детьми и внуками! Мы, четыре девушки из Санкт-Петербурга, Вас благодарим за Ваше бесценное время и интереснейшее повествование о такой замечательной стране как Армения и ее истории.
    Отдельное и огромное спасибо девушке-эксурсоводу в Метсамор! Очень увлеченная своим делом, красивая и умная! Мы, конечно, не все запомнили, но истории украшений прочно остались в памяти. Спасибо всем сотрудникам этого загадочного места, с которого, между прочим, отлично виден волшебный Арарат!
    Мы обязательно вернемся в прекрасную солнечную Армению!
    Մինչ հանդիպում

  • П
    Пескова
    30 марта 2023
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Отличная экскурсия. Мы восхищены Тиграном, его обширными знаниями по истории, географии, археологии. Тигран - прекрасный рассказчик и собеседник. Мы не
    читать дальше

    только осмотрели объекты, предусмотренные в программе экскурсии, но и обсуждали историю Армении от древности до настоящего времени. Большое спасибо Тиграну за это путешествие. Рекомендуем всем гида Тиграна.

  • В
    Виталий
    30 сентября 2022
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Очень познавательная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    27 сентября 2022
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Больщое спасибо гиду Тиграну за интересную экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    26 июня 2022
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Очень интересная экскурсия! Тигран прекрасный рассказчик, очень много знает и грамотно всё организовал.
  • С
    Светлана
    12 мая 2022
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    С этой экскурсии началось наше знакомство с Арменией, и нам очень повезло! Поскольку интересный, сбалансированный маршрут, мастерство Тиграна как рассказчика
    читать дальше

    и замечательные места сделали день незабываемым. Мы познакомились с историей Армении с еще дохристианских времен, увидели святыни, древние храмы, монастыри. Даже дождь с градом только добавил красок в образ Армении. Очень понравилось. Всем рекомендуем.

  • М
    Михаил
    24 февраля 2022
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Хорошая экскурсия
  • А
    Анастасия
    7 февраля 2022
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Спасибо большое Тиграну за просто прекрасную экскурсию! Гид очень интересно и логично преподнес информацию. Мы были очень приятно поражены широтой
    читать дальше

    знаний гида, получили ответы на все наши вопросы и замечательно провели время. Однозначно рекомендую тем, кто хочет узнать больше об Армении и ее истории!

  • И
    Инна
    6 августа 2021
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Спасибо! Очень понравилось
  • С
    Светлана
    10 июня 2021
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Замечательная экскурсия. Тигран - очень знающий и увлеченный человек. Вдумчиво, бес спешки, обстоятельно познакомил нас с древними святынями Армении. Очень ему благодарны за организованное путешествие.
  • А
    Александр
    16 мая 2021
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Тигран согласился расширить программу экскурсии по нашей просьбе, практически без перерывов проработал около 8 часов, чтобы сделать её максимально насыщенной, много и интересно рассказывал обо всех достопримечательностях.
  • К
    Константин
    13 мая 2021
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Тигран Бабаян наделён глубокими знаниями истории, религии, слушать его рассказы и исторические повествования можно бесконечно. На все заданные вопросы мы
    читать дальше

    получили конкретные и подробные ответы. История Армении очень богатая, за 17 веков с момента принятия Христианства было много войн, завоеваний территорий, разрушений, строительства храмов, борьбы за независимость и восстановление страны. Всё это время армянам помогала вера в Бога, стремление сохранить культуру и культовые сооружения, чему, собственно, и была посвящена экскурсия.

  • Г
    Галина
    17 октября 2019
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Великолепные места, очень много интересной информации. Спасибо Тиграну на экскурсию. Любовь к Армении сквозит в каждом его слове!
  • В
    Виктор
    5 октября 2019
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Спасибо большое Тавросу за прекрасную поездку. Таврос очень обаятельный и эрудированный человек. Много и интересно рассказывал о Эчмиадзине и Звартноце. Чувствуется любовь к истории своей страны. Очень рекомендуем Тавроса как экскурсовода.
  • В
    Владислав
    27 сентября 2019
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Спасибо Тиграну за проведенную экскурсию. Прекрасное знание материала, ответы на любые вопросы. Архитектура строительства храмов Армении стала понятнее и с технологической и исторической точки зрения.
  • М
    Мария
    3 сентября 2019
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Глубочайщая эрудиция гида помогает разобраться в христианских истоках и истории армянского народа. Интеллектуальный активный отдых. Очень советую.
  • Н
    Наталья
    13 августа 2019
    По главным христианским местам Армении: Эчмиадзин и Звартноц
    Были на экскурсии 4 августа 2019. Нас 5 человек. Нашим гидом был Тавров- сын Тиграна. По нашей просьбе он помог
    читать дальше

    заказать экскурсию на завод Арарат. А потом мы поехали по святым местам. Ехать не далеко. Но Таврос успел немного рассказать и про Ереван. Он влюблён в свою родину и историю знает хорошо. От экскурсии и гида остались очень хорошие впечатления. Жаль, что собор Эчмиадзина закрыт на реставрацию. Но сокровищницу мы посетили. Ее перенесли в другое помещение.
    Заранее мы попросили подумать об обеде. Просили место, где вкусно и атмосфера Армении. Таврос привёз нас в прелестный ресторанчик.
    Огромное спасибо за все!!
    Нам даже с погодой повезло: было 35 градусов, а не 43. Но все равно тяжеловато. От жары мы немного устали. Нужно посещать Армению в менее жаркое время года.

