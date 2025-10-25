читать дальше

не встречали. Тигран не гид, он гораздо больше чем гид. Опытнейший педагог, полиглот (8 или 9 языков), автор учебников по истории Армении, великолепный рассказчик! Его экскурсия опиралась только на первоисточники, он мог ответить на любой вопрос. Он показал нам уникальные археологические раскопки в городе-крепости Мецамор, сопровождал там в музее, что, строго говоря, запрещено, но местный гид не всегда мог ответить на наши вопросы. А Тигран мог.

К сожалению, кафедральный собор Эчмиадзин сейчас на реставрации, поэтому нам пришлось довольствоваться музеем, но и там Тигран нам провел практически вторую экскурсию после музейного гида. Он добавил большое количество информации об экспонатах и истории.

К сожалению, у Тиграна мало экскурсий, так как это не основная его деятельность, но если еще когда-то мы поедем в Армению, обязательно постараемся найти все его экскурсии, кроме, наверное, подъема на вершину горы Арарат (да-да, и туда он тоже водит экскурсии, хотя ему уже за 70, это абсолютно уникальный человек!).

Это самый лучший гид!