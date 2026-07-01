Сейчас в Ереване в категории "Статуя Христа-Искупителя" можно забронировать 4 экскурсии от 109 до 217 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5