Индивидуальная
до 6 чел.
Армения языческая, христианская и голубая жемчужина - озеро Севан
Начало: В фойе гостиницы
«На территории комплекса также есть руины христианских церквей и баня»
Расписание: Ежедневно с 10:00
$217 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц
Начало: По адресу вашего проживания
«Его история неразрывно связана с принятием и распространением христианства в Армении в качестве государственной религии»
Расписание: По понедельникам храм Звартноц закрыт
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$109.80
$122 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Армения языческая, христианская и величественный Арарат
Начало: По договорённости, в пределах города Еревана
«В Хор Вирапе Григорий Просветитель провёл в тюрьме 13 лет без еды и воды из-за своей христианской веры»
Расписание: Ежедневно с 10:00
$217 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Гарни, Гегард, ущелье Азата: от языческих храмов к христианским святыням
Начало: Ереван
«Пещерный монастырь Гегард Духовным центром маршрута станет пещерный монастырь Гегард (Айриванк), высеченный в скале и некогда хранивший одну из величайших христианских святынь — копьё Лонгина»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
$150 за всё до 20 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Статуя Христа-Искупителя»
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