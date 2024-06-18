2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия Каскада
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€75 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
История геноцида армян: экскурсия по мемориальному комплексу
Узнать в деталях о национальной трагедии, понять её масштаб и последствия
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
от €80 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Изучить наследие советского модернизма и увидеть самые яркие примеры
Начало: На улице Тигран Мец
20 сен в 10:30
21 сен в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила18 июня 2024Гоар - замечательный гид и очень приятная в общении девушка. Мы узнали очень много об Армении в грамотной и увлекательной
- ААрда22 мая 2024Гоар — замечательный рассказчик и прекрасный экскурсовод. Нам очень понравилась прогулка с ней 😊
- ААртём9 мая 2024Гохар очень хорошая гид и обаятельный человек: помимо больших знаний о своей стране, своем народе она еще очень разносторонняя и готова поддержать любую беседу. В ее компании всегда приятно находиться.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Цицернакаберд»
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