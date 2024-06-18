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подаче влюблённого в страну человека. Наверное, нет ни одного вопроса, на который она не знает развёрнутый ответ. Кроме того, она помогла найти информацию не по теме экскурсии, которая нам была очень нужна. Мы очень рады, что выбрали именно Гоар и с удовольствием ее рекомендуем