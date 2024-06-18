Цицернакаберд – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Цицернакаберд» в Ереване, цены от €75. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Огни ночного Еревана
Пешая
105 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия Каскада
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
75 за всё до 10 чел.
История геноцида армян: экскурсия по мемориальному комплексу
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
История геноцида армян: экскурсия по мемориальному комплексу
Узнать в деталях о национальной трагедии, понять её масштаб и последствия
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
от 80 за всё до 4 чел.
Ереван и окрестности в объективе модернизма
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Изучить наследие советского модернизма и увидеть самые яркие примеры
Начало: На улице Тигран Мец
20 сен в 10:30
21 сен в 08:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    18 июня 2024
    Огни ночного Еревана
    Гоар - замечательный гид и очень приятная в общении девушка. Мы узнали очень много об Армении в грамотной и увлекательной
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    подаче влюблённого в страну человека. Наверное, нет ни одного вопроса, на который она не знает развёрнутый ответ. Кроме того, она помогла найти информацию не по теме экскурсии, которая нам была очень нужна. Мы очень рады, что выбрали именно Гоар и с удовольствием ее рекомендуем

  • А
    Арда
    22 мая 2024
    Огни ночного Еревана
    Гоар — замечательный рассказчик и прекрасный экскурсовод. Нам очень понравилась прогулка с ней 😊
  • А
    Артём
    9 мая 2024
    Огни ночного Еревана
    Гохар очень хорошая гид и обаятельный человек: помимо больших знаний о своей стране, своем народе она еще очень разносторонняя и готова поддержать любую беседу. В ее компании всегда приятно находиться.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Цицернакаберд»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Огни ночного Еревана
  2. История геноцида армян: экскурсия по мемориальному комплексу
  3. Ереван и окрестности в объективе модернизма
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Хор Вирап
  8. Гора Арарат
  9. Северный проспект
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит экскурсия по Еревану в сентябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "Цицернакаберд" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 200. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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