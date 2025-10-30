Мини-группа
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
«А неподалеку вас ждет непохожий ни на один другой храм Звартноц, у которого открывается потрясающая панорама Арарата»
Ереван: трансфер и экскурсия
Познакомьтесь с Ереваном: трансфер из аэропорта и трёхчасовая экскурсия по главным местам столицы Армении
«А также оцените панораму Еревана с высоты»
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
«Я расскажу, какие чемпионаты и другие мероприятия традиционно проводятся в Цахкадзоре, а после вы сможете прокатиться на знаменитой канатной дороге, с которой открываются потрясающие горные панорамы, а по желанию еще и на квадроциклах»
Поход на гору Артаниш
Групповая экскурсия на Артаниш - это уникальная возможность насладиться природой Армении и увидеть озеро Севан с высоты птичьего полёта
«Наградой за пройденный путь станет чаепитие и потрясающая панорама на озеро Севан с разных ракурсов»
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 октября 2025Если хотите, чтобы всё было организовано самым лучшим образом, то обращайтесь к Арману. Ещё до приезда были обговорены все детали
- ССергей25 октября 2025Нам повезло с экскурсоводам Полиной) Прекрасно знает историю и быт Армении, потому что живёт здесь с рождения, но отлично говорит
- ННадежда9 октября 2025Спасибо Маргарите, Айку и Арману за прекрасный день в Ереване.
Я была впервые в Ереване, проездом, свободного времени было 7 часов.
- ЕЕлена19 августа 2025Прекрасно организованная экскурсия. Нас забрали из гостиницы и довезли до центра города. Пешая часть экскурсии проходила по самым знаковым местам
- ККонстантин26 июля 2025Нам очень понравилось! Большое спасибо организаторам и экскурсоводу Маргарите!
- УУшакова15 июля 2025Очень понравилась организация,прилетели раньше,нас уже ждали с табличкой. Хочу выразить благодарность экскурсоводу Маргарите и водителю Вагану. Учли все пожелания по экскурсии. Для ознакомления с Ереваном рекомендую.
- ООксана7 июля 2025Все было хорошо, комфортно
- ММатвеева27 июня 2025Экскурсия прошла на одном дыхании! Все было четко от встречи в аэропорту до экскурсии по городу. Благодаря гиду влюбляешься в город раз и навсегда. Еще обязательно вернусь.
- ВВиктория13 мая 2025Для нашего начала путешествия - это было правильное решение.
1. Самолёт прилетел с опозданием, а нас всё равно радушно встретили и
- ММария6 мая 2025Очень понравилось, как экскурсовод Елена вела экскурсию. Сразу видно, что она очень любит свой город. Машина была подана вовремя. После экскурсии водитель отвёз нас в отель. Рекомендую!!
- ИИгорь5 мая 2025Великолепно организованный сервис. Не смотря на задержку рейса проблем с трансфером не было. Вежливый и обходительный водитель. Экскурсовод - профессионал
- ААлександра4 мая 2025Спасибо организаторам! Восхождение было изумительным, вокруг красота, созданная природой, в таких местах ощущаешь приход сил и энергии)
- ААнастасия28 февраля 2025Очень рекомендую услуги Маргариты и Вагана.
Ваган, настоящий джентльмен, встретили меня в аэропорту, на комфортном авто, привез в центр города. Там
- ЕЕлена20 января 2025Большое спасибо за прекрасно организованную экскурсию всей команде! Вся информация об экскурсии получена быстро. Трансфер из аэропорта и обратно в
- ННаталья6 ноября 2024Смогли организовать экскурсию за 2 часа до прилета, с трансфером от и до аэропорта с прекрасным гидом на комфортабельном автомобиле
- ААнна17 сентября 2024Спасибо большое за прекрасную экскурсию Маргарите и Айку. Очень интересно, интеллигентно, тепло и душевно! Маргарита знает свое дело, профессионал. Очень рекомендую 👍
- ААлексей19 августа 2024Все отлично!
