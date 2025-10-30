Мои заказы

Красивые виды и панорамы Еревана

Найдено 4 экскурсии в категории «Панорамы» в Ереване, цены от €110, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Без чего не представить Армению
На машине
10 часов
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Начало: На площади Республики
«А неподалеку вас ждет непохожий ни на один другой храм Звартноц, у которого открывается потрясающая панорама Арарата»
Расписание: ежедневно в 09:00
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€140 за человека
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
На машине
3.5 часа
-
20%
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ереван: трансфер и экскурсия
Познакомьтесь с Ереваном: трансфер из аэропорта и трёхчасовая экскурсия по главным местам столицы Армении
Начало: В аэропорту «Звартноц»
«А также оцените панораму Еревана с высоты»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€116€145 за всё до 6 чел.
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
На машине
8 часов
-
10%
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Я расскажу, какие чемпионаты и другие мероприятия традиционно проводятся в Цахкадзоре, а после вы сможете прокатиться на знаменитой канатной дороге, с которой открываются потрясающие горные панорамы, а по желанию еще и на квадроциклах»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€198€220 за всё до 6 чел.
Поход на гору Артаниш
Пешая
8 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Поход на гору Артаниш
Групповая экскурсия на Артаниш - это уникальная возможность насладиться природой Армении и увидеть озеро Севан с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
«Наградой за пройденный путь станет чаепитие и потрясающая панорама на озеро Севан с разных ракурсов»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€110 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 октября 2025
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Если хотите, чтобы всё было организовано самым лучшим образом, то обращайтесь к Арману. Ещё до приезда были обговорены все детали
    и нюансы, Арман был всегда на связи. В аэропорту нас встретили великолепный гид Маргарита и водитель Вага, которые окружили нас своим вниманием и заботой. Профессионалы с большой буквы! Только самые восторженные слова можно сказать об этой команде. Маргарита с нами была два дня и за это время было полное ощущение, что мы знаем её тысячу лет! Она прекрасный рассказчик, много интересной информации о городе и стране в целом, на любые вопросы отвечает искренне и подробно. Экскурсия по городу дала возможность сориентироваться на местности и познакомится с основными важными объектами города.
    За город мы ездили в Гарни, Герард и на озеро Севан. В этот день в нашей компании у одной дамы было день рождения и очень приятно было получить поздравление от Армана, как от организатора, и великолепное поздравление от нашего водителя и гида на смотровой площадке на Арарат. Столько интересного мы услышали и увидели благодаря Маргарите, что это однозначно останется в памяти и в фотографиях. Еще раз огромная благодарность Арману, Маргарите и Ваге. Вы настоящая команда профессионалов, с вами приятно иметь дело.

  • С
    Сергей
    25 октября 2025
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Нам повезло с экскурсоводам Полиной) Прекрасно знает историю и быт Армении, потому что живёт здесь с рождения, но отлично говорит
    на родном русском языке. Очень благодарны Полине за продуманный не принужденный рассказ по пути всего нашего следования (на авто и пешком). Вместе прониклись Ереваном, увидели главные места, постарались понять местную жизнь. Четыре часа кайфа. А речь Полины - это услада для ушей, если заинтересован узнать побольше. Спасибо большое и удачи во всём! Кстати, нас встретили в аэропорту с табличкой и в конце дня забрали из ресторана, где мы поужинали и отвезли в аэропорт обратно. Ещё раз спасибо за приём. Полина - топ!

  • Н
    Надежда
    9 октября 2025
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Спасибо Маргарите, Айку и Арману за прекрасный день в Ереване.
    Я была впервые в Ереване, проездом, свободного времени было 7 часов.
    Они пролетели быстро, интересно и комфортно.
    Начиная со встречи в зоне вылета, мне не пришлось думать, где оставить багаж, прогулка в спокойном темпе, маршрут подстроенный под мои интересы, трансфер обратно в аэропорт - всё было организованно идеально.
    Спасибо за тур по Еревану ☺️

  • Е
    Елена
    19 августа 2025
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Прекрасно организованная экскурсия. Нас забрали из гостиницы и довезли до центра города. Пешая часть экскурсии проходила по самым знаковым местам
    Еревана. А после экскурсии нас доставили до аэропорта. Наш гид Маргарита - профессионал своего дела - познакомила нас с прекрасным Ереваном. Айк - отличный водитель, оба очень приятные люди. Спасибо всей команде во главе с Арманом.

  • К
    Константин
    26 июля 2025
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Нам очень понравилось! Большое спасибо организаторам и экскурсоводу Маргарите!
  • У
    Ушакова
    15 июля 2025
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Очень понравилась организация,прилетели раньше,нас уже ждали с табличкой. Хочу выразить благодарность экскурсоводу Маргарите и водителю Вагану. Учли все пожелания по экскурсии. Для ознакомления с Ереваном рекомендую.
  • О
    Оксана
    7 июля 2025
    Поход на гору Артаниш
    Все было хорошо, комфортно
  • М
    Матвеева
    27 июня 2025
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Все было четко от встречи в аэропорту до экскурсии по городу. Благодаря гиду влюбляешься в город раз и навсегда. Еще обязательно вернусь.
  • В
    Виктория
    13 мая 2025
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Для нашего начала путешествия - это было правильное решение.
    1. Самолёт прилетел с опозданием, а нас всё равно радушно встретили и
    эмоциональная досада от задержки исчезла
    2. Экскурсия пешком с гидом Еленой по центру завораживала. Всё было с душой и огромной любовью к городу

  • М
    Мария
    6 мая 2025
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Очень понравилось, как экскурсовод Елена вела экскурсию. Сразу видно, что она очень любит свой город. Машина была подана вовремя. После экскурсии водитель отвёз нас в отель. Рекомендую!!
  • И
    Игорь
    5 мая 2025
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Великолепно организованный сервис. Не смотря на задержку рейса проблем с трансфером не было. Вежливый и обходительный водитель. Экскурсовод - профессионал
    своего дела, знающий и любящий свой город. Великолепная пешеходная экскурсия, которая не только позволила ознакомиться с историей города, но и спланировать свой дальнейший отдых в Ереване. Огромное спасибо организаторам!!! Рекомендую всем посещающим этот замечательный город!

  • А
    Александра
    4 мая 2025
    Поход на гору Артаниш
    Спасибо организаторам! Восхождение было изумительным, вокруг красота, созданная природой, в таких местах ощущаешь приход сил и энергии)
  • А
    Анастасия
    28 февраля 2025
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Очень рекомендую услуги Маргариты и Вагана.
    Ваган, настоящий джентльмен, встретили меня в аэропорту, на комфортном авто, привез в центр города. Там
    Маргарита за приятной беседой и прогулкой полной информации и увлекательных фактов прошлась со мной по достопримечательностям которые мы могли увидеть в дозволенное время. Время пролетело совершенно не заметно и как мне надо было возвращаться в аэропорт. Ребята знают что они делают 10/10 ☺️☺️

  • Е
    Елена
    20 января 2025
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Большое спасибо за прекрасно организованную экскурсию всей команде! Вся информация об экскурсии получена быстро. Трансфер из аэропорта и обратно в
    аэропорт точно в срок (в Ереване у нас была пересадка). Хорошая машина, приветливый водитель. Экскурсовод Маргарита учла все наши пожелания по маршруту. По ходу экскурсии рассказала нам много интересного, с удовольствием подробно отвечала на вопросы. После экскурсии было время пообедать в атмосферном ресторане с прекрасной армянской кухней; в аэропорт вернулись как раз к рейсу. Экскурсия плюс обед длились больше 3 часов, но водитель не возражал отвести в аэропорт попозже, отдельное спасибо ему за это!

  • Н
    Наталья
    6 ноября 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Смогли организовать экскурсию за 2 часа до прилета, с трансфером от и до аэропорта с прекрасным гидом на комфортабельном автомобиле
    и приятным водителем! Однозначно рекомендую, ваши пожелания по маршруту и другим аспектам обязательно учтут! Стыковка между рейсами была 6 часов, экскурсия с трансфером длилась 4 часа. Интересно и познавательно!

  • А
    Анна
    17 сентября 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Спасибо большое за прекрасную экскурсию Маргарите и Айку. Очень интересно, интеллигентно, тепло и душевно! Маргарита знает свое дело, профессионал. Очень рекомендую 👍
  • А
    Алексей
    19 августа 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
    Все отлично!

  1. Без чего не представить Армению
  2. Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
  3. Армения от языческих храмов до снежных хребтов
  4. Поход на гору Артаниш
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Хор Вирап
  7. Гарни
  8. Гора Арарат
  9. Северный проспект
  10. Эчмиадзин
