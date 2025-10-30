читать дальше

и нюансы, Арман был всегда на связи. В аэропорту нас встретили великолепный гид Маргарита и водитель Вага, которые окружили нас своим вниманием и заботой. Профессионалы с большой буквы! Только самые восторженные слова можно сказать об этой команде. Маргарита с нами была два дня и за это время было полное ощущение, что мы знаем её тысячу лет! Она прекрасный рассказчик, много интересной информации о городе и стране в целом, на любые вопросы отвечает искренне и подробно. Экскурсия по городу дала возможность сориентироваться на местности и познакомится с основными важными объектами города.

За город мы ездили в Гарни, Герард и на озеро Севан. В этот день в нашей компании у одной дамы было день рождения и очень приятно было получить поздравление от Армана, как от организатора, и великолепное поздравление от нашего водителя и гида на смотровой площадке на Арарат. Столько интересного мы услышали и увидели благодаря Маргарите, что это однозначно останется в памяти и в фотографиях. Еще раз огромная благодарность Арману, Маргарите и Ваге. Вы настоящая команда профессионалов, с вами приятно иметь дело.