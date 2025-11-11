28 мая 2005 года у подножия Арагаца прошла беспрецедентная акция — десятки тысяч жителей Армении в буквальном смысле заключили в объятия самую высокую гору страны.
И мы попробуем отчасти повторить их путь! Вы увидите величественный Арагац, изучите старинные церкви и археологические раскопки. И конечно, узнаете много историей и легенд, связанных с этими местами.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В селе Аруч посетите церковь Святого Григория с фрагментами фресок, караван-сарай 13 века и руины дворцового комплекса 6-9 веков.
Познакомитесь с редкими фресками в двух церквях 7 века — Катогике и Лмбатаванк.
Увидите село Рья-Таза, которое заселено езидами. Здесь находится уникальный езидский храм — зиарат.
Погуляете у памятника армянскому алфавиту и полюбуетесь единственной в мире стеклянной церковью Святых Ангелов.
В селе Мугни заглянете в церковь Святого Георгия Победоносца, где, согласно поверью, хранятся мощи святого.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном автомобиле и сопровождение гида.
- Время в пути от Еревана до первой локации — около часа.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баграт — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Баграт. Представляю команду армянских гидов. Нас объединяет огромное желание показать гостям современную жизнь и многовековую историю страны. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
