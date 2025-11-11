Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

28 мая 2005 года у подножия Арагаца прошла беспрецедентная акция — десятки тысяч жителей Армении в буквальном смысле заключили в объятия самую высокую гору страны.



И мы попробуем отчасти повторить их путь! Вы увидите величественный Арагац, изучите старинные церкви и археологические раскопки. И конечно, узнаете много историей и легенд, связанных с этими местами.