Поездка на джипе на гору Димац — для тех, кто хочет увидеть самую красивую Армению и не боится при этом свернуть с проторенных дорог. На пути к вершине мы побываем в местах, где бегают дикие лошади, парят орлы и шумит водопад. А на горе насладимся видами на скалы, города Дилижан и Иджеван — и по желанию устроим пикник.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Приехать в Армению и не увидеть дикую природу? Не надо так! Я покажу вам один из самых живописных маршрутов в нашей стране — по местам вдали от городской суеты, где хочется остаться надолго.

Гора Димац

С её вершины открывается красивый вид на Тавушскую область покрытую густыми лесами, на город Дилижан, если повезет с погодой то увидим вершину Арарата, а на противоположной стороне — Кавказский хребет!

Водопад Шахот

К нему нужно будет пройти пешком примерно 20 минут в одну сторону, но не стоит переживать: это будет несложно и только по вашему желанию. Глаза боятся, а предвкушение оправдывается!:)

Карьер вулканического шлака на горе Гутанасар

Здесь я раскрою вам интересные факты, связанные с особенностями флоры и фауны Армении, историей нашей страны и её безграничного туристического потенциала!

Организационные детали