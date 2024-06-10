Поездка на джипе на гору Димац — для тех, кто хочет увидеть самую красивую Армению и не боится при этом свернуть с проторенных дорог. На пути к вершине мы побываем в местах, где бегают дикие лошади, парят орлы и шумит водопад. А на горе насладимся видами на скалы, города Дилижан и Иджеван — и по желанию устроим пикник.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Приехать в Армению и не увидеть дикую природу? Не надо так! Я покажу вам один из самых живописных маршрутов в нашей стране — по местам вдали от городской суеты, где хочется остаться надолго.
Гора Димац
С её вершины открывается красивый вид на Тавушскую область покрытую густыми лесами, на город Дилижан, если повезет с погодой то увидим вершину Арарата, а на противоположной стороне — Кавказский хребет!
Водопад Шахот
К нему нужно будет пройти пешком примерно 20 минут в одну сторону, но не стоит переживать: это будет несложно и только по вашему желанию. Глаза боятся, а предвкушение оправдывается!:)
Карьер вулканического шлака на горе Гутанасар
Здесь я раскрою вам интересные факты, связанные с особенностями флоры и фауны Армении, историей нашей страны и её безграничного туристического потенциала!
Организационные детали
- Провожу экскурсию на своём джипе Nissan Xterra
- Рекомендуемый возраст для маршрута 13-55 лет
- Маршрут не требует особой физической подготовки. В спокойном темпе занимает 9-11 часов.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арутюн — ваш гид в Ереване
Меня зовут Арутюн, я люблю свою страну и очень хочу поделиться её красотами с хорошими людьми! По образованию экономист. Занимаюсь индивидуальными турами с 2018 года. Увлекаюсь фотографиями, видеосъёмкой на квадрокоптер, этнографическими танцами, садоводством. В свободное время изучаю уголки нашей удивительной Армении и её достопримечательности — как исторические, так и природные. Желаю всем хорошего настроения!Задать вопрос
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