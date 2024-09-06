Огненные горы Гегамского хребта - в гости к вулкану Аждаак
Побывать в одном и самых диких и живописных мест Армении (джип-тур + несложное восхождение на гору)
Самая высокогорная страна Закавказья щедро одарена скалистыми горами, кристальными водоёмами и буйной растительностью.
Вы отправитесь в путешествие к одной из самых высоких вершин Армении — потухшему вулкану Аждаак (3597 м). Откроете необычные ракурсы на Севан, Арагац и Арарат. Полюбуетесь пейзажами маленькой Исландии и ледниковым озером в кратере.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Джип-тур к вулкану
Мы проедем 23 км к вулкану по бездорожью. По пути вы познакомитесь с чарующими ландшафтами Закавказья, увидите стада овец и спрятанные среди гор поселения пастухов, табуны коней, свободно гуляющих среди зелёных лугов, и диких птиц. А возможно, даже встретите лису.
Треккинг к вершине Аждаака
Добравшись к подножию вулкана, мы остановимся на перекус и кофе, после чего начнём второй этап — пешее восхождение. С вершины вы увидите озеро Севан, самую высокую в Армении гору Арагац и Арарат (при хорошей видимости), а также ряд высокогорных озёр-сапфиров. Можно будет спуститься в кратер к озеру — самые закалённые окунутся в ледяную воду. А снимки инопланетной красной почвы станут украшением вашей фотоколлекции.
Название горы происходит от имени царя. По легенде, правителю приснилась женщина на горе, которая родила троих мужчин: один был верхом на льве, другой — на леопарде, а третий — на драконе. Что же это значило? Вы узнаете в путешествии. А также познакомитесь с природой, историей и этнографией региона.
К вечеру спустимся со склонов и отправимся обратно в Ереван, встречая закат.
Кому подойдёт экскурсия
Любителям гор и природы, фотографам, путешественникам, семьям с детьми 8+ и всем желающим получить незабываемые кадры, отдохнуть от городской суеты, послушать ветер и тишину гор, насладиться просторами и увидеть потрясающие панорамы Закавказья.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на внедорожнике; сопровождение горного гида и профессионального оффроад-водителя; кофе, чай и небольшое угощение во время перерыва; минеральная питьевая вода
Поездка проходит на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Padjero, Toyota Land Cruiser или аналогичных
Параметры пешей части: 2,7 км от подножья горы, набор высоты около 370 м. Треккинг несложный, специальной физической подготовки не требует
Вы можете взять с собой перекус или заказать у нас обед в формате ланчбокса — 4000 AMD с человека
По запросу мы можем организовать поездку для большего числа участников — детали уточняйте, пожалуйста, в сообщении гиду
В путешествии вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Витя — ваша команда гидов в Ереване
Дорогие гости Армении! Меня зовут Виктор, я давно живу в Армении. Сначала выезды на природу были хобби, но с 2011 года это стало для меня великолепной работой, которую я люблю читать дальше
и делаю с большим удовольствием. Наша команда гидов организует частные путешествия, классические и экстремальные. Мы познакомим вас с историей и легендами края. Вы проедете по самым необычным и красивым местам Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. На подготовленных внедорожниках мы провезём вас по труднодоступным районам, покажем высокогорные пресноводные озёра, петроглифы, потухшие вулканы и многое другое. Ждём вас на маршрутах «вне стандартных путей»:)