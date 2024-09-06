Самая высокогорная страна Закавказья щедро одарена скалистыми горами, кристальными водоёмами и буйной растительностью. Вы отправитесь в путешествие к одной из самых высоких вершин Армении — потухшему вулкану Аждаак (3597 м). Откроете необычные ракурсы на Севан, Арагац и Арарат. Полюбуетесь пейзажами маленькой Исландии и ледниковым озером в кратере.

Описание экскурсии

Джип-тур к вулкану

Мы проедем 23 км к вулкану по бездорожью. По пути вы познакомитесь с чарующими ландшафтами Закавказья, увидите стада овец и спрятанные среди гор поселения пастухов, табуны коней, свободно гуляющих среди зелёных лугов, и диких птиц. А возможно, даже встретите лису.

Треккинг к вершине Аждаака

Добравшись к подножию вулкана, мы остановимся на перекус и кофе, после чего начнём второй этап — пешее восхождение. С вершины вы увидите озеро Севан, самую высокую в Армении гору Арагац и Арарат (при хорошей видимости), а также ряд высокогорных озёр-сапфиров. Можно будет спуститься в кратер к озеру — самые закалённые окунутся в ледяную воду. А снимки инопланетной красной почвы станут украшением вашей фотоколлекции.

Название горы происходит от имени царя. По легенде, правителю приснилась женщина на горе, которая родила троих мужчин: один был верхом на льве, другой — на леопарде, а третий — на драконе. Что же это значило? Вы узнаете в путешествии. А также познакомитесь с природой, историей и этнографией региона.

К вечеру спустимся со склонов и отправимся обратно в Ереван, встречая закат.

Кому подойдёт экскурсия

Любителям гор и природы, фотографам, путешественникам, семьям с детьми 8+ и всем желающим получить незабываемые кадры, отдохнуть от городской суеты, послушать ветер и тишину гор, насладиться просторами и увидеть потрясающие панорамы Закавказья.

Организационные детали