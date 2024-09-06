Огненные горы Гегамского хребта - в гости к вулкану Аждаак

Побывать в одном и самых диких и живописных мест Армении (джип-тур + несложное восхождение на гору)
Самая высокогорная страна Закавказья щедро одарена скалистыми горами, кристальными водоёмами и буйной растительностью.

Вы отправитесь в путешествие к одной из самых высоких вершин Армении — потухшему вулкану Аждаак (3597 м). Откроете необычные ракурсы на Севан, Арагац и Арарат. Полюбуетесь пейзажами маленькой Исландии и ледниковым озером в кратере.
Огненные горы Гегамского хребта - в гости к вулкану Аждаак
Огненные горы Гегамского хребта - в гости к вулкану Аждаак
Огненные горы Гегамского хребта - в гости к вулкану Аждаак
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Джип-тур к вулкану

Мы проедем 23 км к вулкану по бездорожью. По пути вы познакомитесь с чарующими ландшафтами Закавказья, увидите стада овец и спрятанные среди гор поселения пастухов, табуны коней, свободно гуляющих среди зелёных лугов, и диких птиц. А возможно, даже встретите лису.

Треккинг к вершине Аждаака

Добравшись к подножию вулкана, мы остановимся на перекус и кофе, после чего начнём второй этап — пешее восхождение. С вершины вы увидите озеро Севан, самую высокую в Армении гору Арагац и Арарат (при хорошей видимости), а также ряд высокогорных озёр-сапфиров. Можно будет спуститься в кратер к озеру — самые закалённые окунутся в ледяную воду. А снимки инопланетной красной почвы станут украшением вашей фотоколлекции.

Название горы происходит от имени царя. По легенде, правителю приснилась женщина на горе, которая родила троих мужчин: один был верхом на льве, другой — на леопарде, а третий — на драконе. Что же это значило? Вы узнаете в путешествии. А также познакомитесь с природой, историей и этнографией региона.

К вечеру спустимся со склонов и отправимся обратно в Ереван, встречая закат.

Кому подойдёт экскурсия

Любителям гор и природы, фотографам, путешественникам, семьям с детьми 8+ и всем желающим получить незабываемые кадры, отдохнуть от городской суеты, послушать ветер и тишину гор, насладиться просторами и увидеть потрясающие панорамы Закавказья.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на внедорожнике; сопровождение горного гида и профессионального оффроад-водителя; кофе, чай и небольшое угощение во время перерыва; минеральная питьевая вода
  • Поездка проходит на подготовленных внедорожниках Mitsubishi Padjero, Toyota Land Cruiser или аналогичных
  • Параметры пешей части: 2,7 км от подножья горы, набор высоты около 370 м. Треккинг несложный, специальной физической подготовки не требует
  • Вы можете взять с собой перекус или заказать у нас обед в формате ланчбокса — 4000 AMD с человека
  • По запросу мы можем организовать поездку для большего числа участников — детали уточняйте, пожалуйста, в сообщении гиду
  • В путешествии вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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