Мои заказы

«По следам Ксенофонта»: пивной марафон

Идеальный микс природы и трёх пивоварен в поездке из Еревана
Ещё со времен СССР сложился стереотип, что Армения — это прежде всего коньяк. Но за последние 20 лет армянские мастера сломали этот стереотип. Теперь очередь за пивом! Вы побываете на трёх пивоварнях, попробуете разные сорта напитка. А разбавим пиво не водой, а великолепными пейзажами горной Армении.
«По следам Ксенофонта»: пивной марафон© Левон
«По следам Ксенофонта»: пивной марафон© Левон
«По следам Ксенофонта»: пивной марафон© Левон

Описание экскурсии

Dargett brewery

Всего полчаса пути из Еревана — и мы на первой пивоварне. Здесь вас ждёт экскурсия по производству и дегустация пяти видов пива (около часа).

Sevan brewery

Ещё 40 минут в дороге — и вот наша вторая локация. Вы осмотрите небольшую пивоварню и попробуете три вида пива (40 мин). а ещё полюбуетесь видами Севана. По желанию можно будет пообедать — оплачивается дополнительно.

Dilijan brewery

Возвращаемся в машину и едем ещё час. Последняя дегустация нескольких видов пива состоится на заводе «Дилижан» (около часа). И конечно, немного прогуляемся по городу, а затем отправимся в обратный путь (1,5 ч).

А при чём тут Ксенофонт?

Ещё в 5 веке до н. э. Ксенофонт описал в своем дневнике удивительный напиток золотистого цвета, который армяне готовили из ячменя. Он хорошо утолял жажду, а ещё от него можно было захмелеть. Фактически греки впервые попробовали пиво здесь, у нас, в Армении!

Цитируя гениального полководца — греков было очень трудно оторвать от ячменной воды и заставить идти дальше;)

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном Mercedes-Benz Viano
  • Дегустации оплачиваются отдельно — около €10 за каждую

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон
Левон — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 195 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
На машине
9 часов
59 отзывов
Индивидуальная
Историческая экскурсия по Еревану, Гарни и Гегарду
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
от €176 за человека
Природа и древности Армении: Арагац, Сагмосаванк, Амберд - из Еревана
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа и древности Армении
Погрузитесь в мир древностей и природы Армении, посетив Арагац, Сагмосаванк и Амберд. Уникальные виды и культура ждут вас
28 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
На машине
4 часа
33 отзыва
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
Посетить духовную столицу Армении и добраться с комфортом до малого центра Еревана
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
от €117 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване