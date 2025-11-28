Идеальный микс природы и трёх пивоварен в поездке из Еревана
Ещё со времен СССР сложился стереотип, что Армения — это прежде всего коньяк. Но за последние 20 лет армянские мастера сломали этот стереотип. Теперь очередь за пивом! Вы побываете на трёх пивоварнях, попробуете разные сорта напитка. А разбавим пиво не водой, а великолепными пейзажами горной Армении.
Описание экскурсии
Dargett brewery
Всего полчаса пути из Еревана — и мы на первой пивоварне. Здесь вас ждёт экскурсия по производству и дегустация пяти видов пива (около часа).
Sevan brewery
Ещё 40 минут в дороге — и вот наша вторая локация. Вы осмотрите небольшую пивоварню и попробуете три вида пива (40 мин). а ещё полюбуетесь видами Севана. По желанию можно будет пообедать — оплачивается дополнительно.
Dilijan brewery
Возвращаемся в машину и едем ещё час. Последняя дегустация нескольких видов пива состоится на заводе «Дилижан» (около часа). И конечно, немного прогуляемся по городу, а затем отправимся в обратный путь (1,5 ч).
А при чём тут Ксенофонт?
Ещё в 5 веке до н. э. Ксенофонт описал в своем дневнике удивительный напиток золотистого цвета, который армяне готовили из ячменя. Он хорошо утолял жажду, а ещё от него можно было захмелеть. Фактически греки впервые попробовали пиво здесь, у нас, в Армении!
Цитируя гениального полководца — греков было очень трудно оторвать от ячменной воды и заставить идти дальше;)
Организационные детали
Поедем на комфортабельном Mercedes-Benz Viano
Дегустации оплачиваются отдельно — около €10 за каждую
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Левон — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 195 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!