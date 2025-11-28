Ещё со времен СССР сложился стереотип, что Армения — это прежде всего коньяк. Но за последние 20 лет армянские мастера сломали этот стереотип. Теперь очередь за пивом! Вы побываете на трёх пивоварнях, попробуете разные сорта напитка. А разбавим пиво не водой, а великолепными пейзажами горной Армении.

Описание экскурсии

Dargett brewery

Всего полчаса пути из Еревана — и мы на первой пивоварне. Здесь вас ждёт экскурсия по производству и дегустация пяти видов пива (около часа).

Sevan brewery

Ещё 40 минут в дороге — и вот наша вторая локация. Вы осмотрите небольшую пивоварню и попробуете три вида пива (40 мин). а ещё полюбуетесь видами Севана. По желанию можно будет пообедать — оплачивается дополнительно.

Dilijan brewery

Возвращаемся в машину и едем ещё час. Последняя дегустация нескольких видов пива состоится на заводе «Дилижан» (около часа). И конечно, немного прогуляемся по городу, а затем отправимся в обратный путь (1,5 ч).

А при чём тут Ксенофонт?

Ещё в 5 веке до н. э. Ксенофонт описал в своем дневнике удивительный напиток золотистого цвета, который армяне готовили из ячменя. Он хорошо утолял жажду, а ещё от него можно было захмелеть. Фактически греки впервые попробовали пиво здесь, у нас, в Армении!

Цитируя гениального полководца — греков было очень трудно оторвать от ячменной воды и заставить идти дальше;)

Организационные детали