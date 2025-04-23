Погрузитесь в древнюю и сегодняшнюю истории одного из старейших государств в мире! Вы посетите церкви и храмы Эчмиадзина — духовного центра армянского народа. Побываете в музее христианских реликвий, где хранятся церковные сокровища.
Описание экскурсии
Храмы и церкви
- Храм Звартноц 7 века — разрушенный храм, который удивит вас своей красотой. Не зря в своё время его сравнивали с собором Софии в Константинополе!
- Потом вы изучите церковь Св. Рипсимэ 7 века. С мученицей Рипсимэ связана очень красивая легенда! Церковь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Далее — Кафедральный собор Св. Эчмиадзин 303 года, первый в мире христианский храм, охраняется ЮНЕСКО. Вы осмотрите его внутри, и услышите много интересного.
- Затем вы отправитесь к монастырю Св. Гаянэ 7 века — примеру купольной церкви типа базилики. Монастырь также находится под защитой ЮНЕСКО.
- Следующая точка — церковь Шогакат, построенная в 1694 году князем Агамалом Соротеци.
Музеи
- Музей-сокровищница Манукянов. Тут собраны кресты, одежда и другие церковные аксессуары с исторической и художественной ценностью.
- Гастрономический дом-музей культуры и быта. Помимо экспозиций, здесь есть мастер-классы — по желанию вы займётесь гончарным делом, приготовлением лаваша или рисованием. Тут же вы можете посидеть в уютном кафе.
Организационные детали
- В стоимость включено: комфортабельный трансфер, услуги гида, Wi-Fi в салоне автомобиля, питьевая вода в автомобиле (1 бут. /чел.).
- Дополнительные расходы: билет в храм Звартноц — 1500 драм/чел., билет в музей-сокровищницу —2000 драм/чел., мастер-класс в доме культуры и быта — от 2000 драм.
- Обед и ужин оплачиваются отдельно, по желанию.
- Экскурсия начинается и заканчивается в одной точке.
в среду и субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспект Месропа Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ованнес — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 112 туристов
Приветствую дорогие гости, путешественники моей античной родины. Я и моя страна Армения с открытыми объятиями рады вас приветствовать и делиться нашими красотами и богатой, многотысячной историей. По образованию я теолог-историк. После долгих лет проживания в Москве зов родины меня вернул в родные края. Я с любовью и радостью готов быть вашим другом-гидом по Армении и представлять её во всей красе! До встречи)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Маргарита
23 апр 2025
Волшебная экскурсия и прекрасный гид!
Была погода дождливая, но для нас он специально взял зонтики. Всё очень доступно, понятно и интересно рассказал. Очень рекомендую к посещению!
Была погода дождливая, но для нас он специально взял зонтики. Всё очень доступно, понятно и интересно рассказал. Очень рекомендую к посещению!
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