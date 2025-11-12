Проведите день в стиле «slow adventure»: без спешки, с возможностью настроить маршрут под своё настроение — больше спорта или больше отдыха. Вас ждут сапборды, каяки, виндсёрфинг — в безопасной и вдохновляющей атмосфере. Вы исследуете водные просторы Севана, узнаете о нём интересные факты, а после — пообедаете на берегу.

Описание водной прогулки

Панорамный вид на Севан (30 минут)

Начнём день с остановки на берегу одного из самых высокогорных озёр мира. Прогуляемся и сделаем фото.

Короткий перерыв на чай и кофе (20 минут)

Перед активной частью маршрута — уютная пауза на перевале с красивым видом и горячими напитками.

Водные активности на ваш выбор (2–4 часа)

В зоне отдыха на берегу Севана вы сможете выбрать любую активность (по желанию, оплачиваются отдельно):

— Сап-сёрфинг — идеален для новичков, вы почувствуете баланс и спокойствие воды

— Виндсёрфинг — для тех, кто хочет драйва под парусом

— Каякинг — маршрут вдоль живописного берега, скал и уединённых бухт

— Прогулка на парусной лодке — мягкое скольжение по воде с панорамными видами

— Хайкинг с местным гидом — пешая прогулка по окрестностям и смотровым точкам

Обед с видом на озеро (1 час)

После активностей — заслуженный отдых в кафе на берегу. В меню: севанская форель, свежие овощи, закуски и домашние напитки. Оплачивается отдельно.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном микроавтобусе. Дорога в одну сторону занимает 50 минут

Программа 3+

На территории парка есть инструкторы по всем видам активностей — они позаботятся о вашей безопасности

С вами поедет водитель-сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы (на выбор и по желанию)