С ветерком по волнам: активный день на Севане

Уехать из Еревана, чтобы поплавать на сапборде, каяке или парусной лодке в окружении гор
Проведите день в стиле «slow adventure»: без спешки, с возможностью настроить маршрут под своё настроение — больше спорта или больше отдыха. Вас ждут сапборды, каяки, виндсёрфинг — в безопасной и вдохновляющей атмосфере.

Вы исследуете водные просторы Севана, узнаете о нём интересные факты, а после — пообедаете на берегу.
С ветерком по волнам: активный день на Севане© Арм
Описание водной прогулки

Панорамный вид на Севан (30 минут)
Начнём день с остановки на берегу одного из самых высокогорных озёр мира. Прогуляемся и сделаем фото.

Короткий перерыв на чай и кофе (20 минут)
Перед активной частью маршрута — уютная пауза на перевале с красивым видом и горячими напитками.

Водные активности на ваш выбор (2–4 часа)
В зоне отдыха на берегу Севана вы сможете выбрать любую активность (по желанию, оплачиваются отдельно):

— Сап-сёрфинг — идеален для новичков, вы почувствуете баланс и спокойствие воды
— Виндсёрфинг — для тех, кто хочет драйва под парусом
— Каякинг — маршрут вдоль живописного берега, скал и уединённых бухт
— Прогулка на парусной лодке — мягкое скольжение по воде с панорамными видами
— Хайкинг с местным гидом — пешая прогулка по окрестностям и смотровым точкам

Обед с видом на озеро (1 час)
После активностей — заслуженный отдых в кафе на берегу. В меню: севанская форель, свежие овощи, закуски и домашние напитки. Оплачивается отдельно.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе. Дорога в одну сторону занимает 50 минут
  • Программа 3+
  • На территории парка есть инструкторы по всем видам активностей — они позаботятся о вашей безопасности
  • С вами поедет водитель-сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы (на выбор и по желанию)

  • Каяк (3 места) — 10 000 драмов за час
  • Сапборд — 7 000 драмов за час
  • Виндсёрфинг — 10 000 драмов за час
  • Прогулка на парусе (до 6 чел.) — 50 000 драмов за час
  • Хайкинг с местным гидом — 30 000 драмов
  • Услуги русскоговорящего гида — 20 000 драмов за группу
  • Завтрак и обед — по меню

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арм
Арм — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 112 туристов
По профессии я финансист, но любовь к общению с людьми и желание раскрыть свою Армению для гостей победило по жизни. Опыт в сфере туризма — более 5 лет. Но могу
читать дальше

похвастаться 15-летним опытом в сфере организации туров по Армении и Грузии для семьи. Готов открыть для вас ту Армению, которую мы любим, Армению, как древнюю, так и молодую. Я не гид — я ваш надёжный друг, знающий больше, чем другие. Мой девиз: For Your Good Mood! Барев Дзез, добро пожаловать в Армению! Дальше — больше:)

