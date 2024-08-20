Индивидуальная
до 2 чел.
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Присоединяйтесь к утренней рыбалке с Торгомом на Севане. Узнайте секреты ловли и попробуйте свежую рыбу прямо с костра
12 мар в 05:00
13 мар в 05:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
С ветерком по волнам: активный день на Севане
Уехать из Еревана, чтобы поплавать на сапборде, каяке или парусной лодке в окружении гор
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
- TToma20 августа 2024Руслан, большое спасибо за организацию рыбалки! Нам очень понравилось🎣🐟☺️Как туристы, которые были уже практически везде, мы были приятно удивлены этой
- SSemyon20 августа 2024Всё очень круто! Севан на рассвете — совершенно магическое место. В лодку советую взять сапоги или шлепанцы на крайний случай,
