Прогулки и экскурсии на лодке в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «На лодке» в Ереване, цены от €200. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
На лодке
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Присоединяйтесь к утренней рыбалке с Торгомом на Севане. Узнайте секреты ловли и попробуйте свежую рыбу прямо с костра
12 мар в 05:00
13 мар в 05:00
€200 за всё до 2 чел.
Дилижан, Севан прогулка на лодке+заповедник оленей Истории легенды, природа
На лодке
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дилижан, Севан прогулка на лодке+заповедник оленей Истории легенды, природа
Начало: Ереван
$200 за всё до 6 чел.
С ветерком по волнам: активный день на Севане
На машине
На яхте
На лодке
Прогулки на каяках
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
С ветерком по волнам: активный день на Севане
Уехать из Еревана, чтобы поплавать на сапборде, каяке или парусной лодке в окружении гор
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
€200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Toma
    20 августа 2024
    Утро с рыбаком Торгомом на Севане
    Руслан, большое спасибо за организацию рыбалки! Нам очень понравилось🎣🐟☺️Как туристы, которые были уже практически везде, мы были приятно удивлены этой
    читать дальше

    необычной экскурсией! Мы отправились с Торгомом на лодке по Севану, ловили сетями рыбу Сиг, успели покормить чаек. Когда мы вернулись на берег, Торгом вместе с сыновьями приготовил нам вкусный рыбный обед.

    Руслан, большое спасибо за организацию рыбалки! Нам очень понравилось🎣🐟☺️Как туристы, которые были уже практически везде, мы были приятно удивлены этой
  • S
    Semyon
    20 августа 2024
    Утро с рыбаком Торгомом на Севане
    Всё очень круто! Севан на рассвете — совершенно магическое место. В лодку советую взять сапоги или шлепанцы на крайний случай,
    читать дальше

    так как есть вероятность немного замочить ноги. Что касается температуры — летом там не холодно, но лучше взять что-нибудь плотное на всякий случай + организатор выдаёт на время рыбалки хороший плащ.
    В остальном же — максимально атмосферный опыт, хороший отдых в хорошей компании вам обеспечен.

    Всё очень круто! Севан на рассвете — совершенно магическое место. В лодку советую взять сапоги или

Сколько стоит экскурсия по Еревану в марте 2026
Сейчас в Ереване в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
