читать дальше

так как есть вероятность немного замочить ноги. Что касается температуры — летом там не холодно, но лучше взять что-нибудь плотное на всякий случай + организатор выдаёт на время рыбалки хороший плащ.

В остальном же — максимально атмосферный опыт, хороший отдых в хорошей компании вам обеспечен.