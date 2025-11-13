Всего час пути от Еревана — и вы на Азатском водохранилище среди бирюзовой воды и разноцветных скал.
Здесь нет связи, зато есть возможность полностью погрузиться в природу и в свои мысли — никакой городской суеты, только потрясающие пейзажи. Вы проплывёте по воде на сапах, отдохнёте на живописном берегу и сполна насладитесь моментом.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание водной прогулки
- Сначала — недолгая дорога из Еревана до водохранилища. Затем — несложный инструктаж, после которого вы будете готовы встать (или сесть!) на доску и отправиться покорять новые локации.
- В пути вы насладитесь чистой бирюзовой водой и прекрасными пейзажами — разноцветными горами, живописными утёсами. Отдохнёте и почувствуете единение с природой.
- А после прогулки немного отдохнём на берегу! Устроим небольшой пикник, обменяемся впечатлениями, поговорим о природе и об особенностях этого места.
Организационные детали
- Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны.
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Viano или аналогичном. Детские кресла — по запросу.
- Перед началом прогулки мы проведем несложный инструктаж, с вами будет инструктор. Всё необходимое оборудование мы предоставим.
- Сап-прогулка подходит для любого уровня физической подготовки. Рекомендуемый возраст детей — от 8 лет (только в сопровождении взрослых).
- В стоимость включён небольшой пикник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 1205 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест. Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!Задать вопрос
