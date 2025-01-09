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Ежедневный групповой трансфер Ереван - Тбилиси

Экскурсия по Северной столице Армении - Гюмри: узнайте о традициях горожан
Воспользуйтесь нашим удобным групповым трансфером из Еревана в Тбилиси и путешествуйте с комфортом по доступной цене.

Поездка проходит на современных автомобилях, которыми управляют квалифицированные и опытные водители, обеспечивающие безопасность и высокий
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уровень сервиса на протяжении всего пути. Во время путешествия вы сможете отдохнуть в чистом и комфортабельном автомобиле для некурящих, наслаждаясь живописными видами Армении и Грузии.

Мы уделяем внимание каждой детали организации поездки, чтобы сделать ваше путешествие максимально приятным, удобным и беззаботным. Наша задача — обеспечить вам комфортный переезд между двумя столицами, чтобы дорога стала не просто перемещением, а частью вашего путешествия.

5
1 отзыв
Ежедневный групповой трансфер Ереван - Тбилиси
Ежедневный групповой трансфер Ереван - Тбилиси
Ежедневный групповой трансфер Ереван - Тбилиси

Описание трансфер

Что вас ожидает: Поездка между Ереваном и Тбилиси подарит вам возможность насладиться живописными пейзажами, превращая дорогу в приятную часть путешествия. Для вашего комфорта мы используем современные, просторные и хорошо оборудованные автомобили, позволяющие расслабиться и наслаждаться поездкой. Все наши автомобили для некурящих регулярно проходят техническое обслуживание. Чистый салон и комфортные условия обеспечивают приятную поездку для каждого пассажира. Устройтесь поудобнее, любуйтесь прекрасными пейзажами Армении и Грузии и наслаждайтесь комфортным путешествием между двумя столицами. Наш трансфер доставит вас прямо в центр Тбилиси, что позволит экономить время и избежать лишних пересадок. По прибытии вы окажетесь в удобном месте, откуда легко добраться до отеля, главных достопримечательностей, ресторанов и других популярных мест города. Важная информация: Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
Место начала и завершения?
Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Оплата программы возможна на месте: наличные AMD
  • Российская или зарубежная карта онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Понравилась экскурсия. С нами были гид Баграт и водитель Давит. Очень грамотно, интересно, со множеством интересных деталей. С удовольствием провели весь день с ребятами. Единственное,что не учли,что в горах холоднее на несколько градусов, надо было теплее одеться. В остальном все отлично.
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