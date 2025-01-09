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Поездка проходит на современных автомобилях, которыми управляют квалифицированные и опытные водители, обеспечивающие безопасность и высокий читать дальше уменьшить уровень сервиса на протяжении всего пути. Во время путешествия вы сможете отдохнуть в чистом и комфортабельном автомобиле для некурящих, наслаждаясь живописными видами Армении и Грузии.



Мы уделяем внимание каждой детали организации поездки, чтобы сделать ваше путешествие максимально приятным, удобным и беззаботным. Наша задача — обеспечить вам комфортный переезд между двумя столицами, чтобы дорога стала не просто перемещением, а частью вашего путешествия. Воспользуйтесь нашим удобным групповым трансфером из Еревана в Тбилиси и путешествуйте с комфортом по доступной цене.Поездка проходит на современных автомобилях, которыми управляют квалифицированные и опытные водители, обеспечивающие безопасность и высокий 5 1 отзыв

Davit Ваш гид в Ереване Задать вопрос Трансфер для группы $60 за человека 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 6 часов 1-18 человек Услуги трансфера Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Что вас ожидает: Поездка между Ереваном и Тбилиси подарит вам возможность насладиться живописными пейзажами, превращая дорогу в приятную часть путешествия. Для вашего комфорта мы используем современные, просторные и хорошо оборудованные автомобили, позволяющие расслабиться и наслаждаться поездкой. Все наши автомобили для некурящих регулярно проходят техническое обслуживание. Чистый салон и комфортные условия обеспечивают приятную поездку для каждого пассажира. Устройтесь поудобнее, любуйтесь прекрасными пейзажами Армении и Грузии и наслаждайтесь комфортным путешествием между двумя столицами. Наш трансфер доставит вас прямо в центр Тбилиси, что позволит экономить время и избежать лишних пересадок. По прибытии вы окажетесь в удобном месте, откуда легко добраться до отеля, главных достопримечательностей, ресторанов и других популярных мест города. Важная информация: Оплата программы возможна на месте: наличные AMD, российская или зарубежная карта онлайн.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Комфортабельный транспорт с кондиционером Место начала и завершения? Площадь Республики Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Важная информация Оплата программы возможна на месте: наличные AMD

Российская или зарубежная карта онлайн Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.