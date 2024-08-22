Приглашаем в насыщенное путешествие, раскрывающее историю, архитектуру и природу Армении! Вы побываете на знаменитом горном озере Севан. Погуляете по извилистым улицам Дилижана, рассматривая очаровательные дома с искусной резьбой. И посетите великолепные средневековые монастыри: Севанаванк, Гошаванк и Агарцин.

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Описание экскурсии

Озеро Севан и монастырь Севанаванк. Вы оцените крупнейшее озеро Кавказа и одно из самых больших горных пресноводных озёр в мире. А также посетите древний монастырь, живописно расположенный над озером на узком скалистом полуострове. Его возвели местные монахи-отшельники в далёком 9 веке.

Город Дилижан. Это сердце традиционной армянской архитектуры и многовековой центр притяжения творческих людей: художников, писателей и музыкантов. Вы погуляете по узким улочкам и полюбуетесь старинными домами, построенными из местного камня и украшенными сложной деревянной резьбой.

Монастырь Гошаванк. Он служил не только религиозным, но и образовательным центром. Мы расскажем, как здесь сохраняли и распространяли армянскую литературу. Покажем древние хачкары и раскроем, что это такое.

Монастырь Агарцин. Вы посетите средневековый монастырский комплекс, окружённый лесистыми холмами. Его построили в золотой век армянской архитектуры. В чём его особенности — узнаете на экскурсии.

Организационные детали