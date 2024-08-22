Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
Посетить высокогорное озеро, живописный город ремёсел и средневековые монастыри за 1 день
Приглашаем в насыщенное путешествие, раскрывающее историю, архитектуру и природу Армении! Вы побываете на знаменитом горном озере Севан. Погуляете по извилистым улицам Дилижана, рассматривая очаровательные дома с искусной резьбой. И посетите великолепные средневековые монастыри: Севанаванк, Гошаванк и Агарцин.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Озеро Севан и монастырь Севанаванк. Вы оцените крупнейшее озеро Кавказа и одно из самых больших горных пресноводных озёр в мире. А также посетите древний монастырь, живописно расположенный над озером на узком скалистом полуострове. Его возвели местные монахи-отшельники в далёком 9 веке.
Город Дилижан. Это сердце традиционной армянской архитектуры и многовековой центр притяжения творческих людей: художников, писателей и музыкантов. Вы погуляете по узким улочкам и полюбуетесь старинными домами, построенными из местного камня и украшенными сложной деревянной резьбой.
Монастырь Гошаванк. Он служил не только религиозным, но и образовательным центром. Мы расскажем, как здесь сохраняли и распространяли армянскую литературу. Покажем древние хачкары и раскроем, что это такое.
Монастырь Агарцин. Вы посетите средневековый монастырский комплекс, окружённый лесистыми холмами. Его построили в золотой век армянской архитектуры. В чём его особенности — узнаете на экскурсии.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автобусе MAN или на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером
В стоимость включены: транспорт с wi-fi, бутилированная вода и булочки
Обед в кафе оплачивается дополнительно (по желанию) — около 10 евро с человека
Остаток суммы за экскурсию оплачивается в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
На одной из локаций нужно преодолеть 200 ступенек
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Гид проводит экскурсию на двух языках: русском и английском.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 110 туристов
Здравствуйте! Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
22 авг 2024
Замечательная 10 часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Великолепный экскурсовод Карен рассказывал очень интересно и познавательно. Очень вкусный обед в ресторане. И конечно же шикарная природа и достопримечательности.
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Рита
1 авг 2024
Возвращаемся с экскурсии. Несмотря на большую продолжительность по времени, путешествие оказалось неутомительным. Передвижения на автобусе с профи-водителем Нориком чередовались пешими прогулками и рассказами (и даже пением) супер-профи гидом Кареном. Как много интересных фактов из истории Армении было услышано! Вкусный и недорогой обед в ресторане заслуживает особой похвалы. Спасибо за организацию!