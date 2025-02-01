Эта экскурсия предлагает насыщенный день в Армении, включая посещение монастыря Кечарис в Цахкадзоре и озера Севан.
Гости смогут насладиться видами с канатной дороги и принять участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению рыбы в соляной шубе. Гид расскажет о местной культуре и истории, делая поездку познавательной и увлекательной. Участники могут выбрать дополнительные активности, такие как обед и катание на канатной дороге
Гости смогут насладиться видами с канатной дороги и принять участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению рыбы в соляной шубе. Гид расскажет о местной культуре и истории, делая поездку познавательной и увлекательной. Участники могут выбрать дополнительные активности, такие как обед и катание на канатной дороге
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Виды на заснеженные вершины
- 🏞 Прозрачные воды озера Севан
- 🍽 Кулинарный мастер-класс
- 🕍 Посещение монастыря Кечарис
- 🚌 Комфортный транспорт
- 🌍 Двухъязычный гид
Что можно увидеть
- Монастырь Кечарис
- Озеро Севан
Описание экскурсии
Цахкадзор. Это горный курортный город, расположенный на высоте 2000 метров. Это место любил поэт О. Мандельштам, и многие произведения он посвятил пейзажам города. Вы посетите главную достопримечательность — средневековый монастырь Кечарис. А также по желанию прокатитесь по канатной дороге, наслаждаясь видами на заснеженные вершины.
Озеро Севан. Вы полюбуетесь самым красивым озером в стране, живописно расположенным в окружении гор. Это крупнейшее высокогорное озеро в Армении и на всём Кавказе. Его вода прозрачна и чиста — по преданию, её любили пить звёзды и боги.
Кулинарный мастер-класс. Вы поучаствуете в мастер классе по приготовлению рыбы в соляной шубе и оцените её на вкус. Занятие проведёт опытный шеф-повар.
Организационные детали
- На экскурсии будет смешанная англо-русская группа: наш гид проводит её на двух языках
- Транспорт и кулинарный мастер-класс включены в стоимость
- Дополнительные расходы (по желанию): обед — 12€ с человека, канатная дорога — 3000 драм с человека
- Вы оплачиваете на сайте 22% стоимости, остальную часть необходимо оплатить до экскурсии по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе
в понедельник и пятницу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€28
|Дети 4-10 лет
|€14
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Таманяну
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 8171 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю команду гидов: мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, предоставляем траспортные услуги. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Во время длительных групповых экскурсий мы по желанию организуем традиционный обед. До встречи в Армении!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 фев 2025
Спасибо Анастасии за содержательную интересную информацию, Вартану за аккуратное вождение. Поездка оставила самые положительные впечатления.
Анна
8 сен 2024
экскурсия понравилась. И маршрут и гид и обед и озеро и транспорт. Поскольку численность группы небольшая, то гид успевает на все вопросы отвечать и англо- и русско-говорящих. Кулинарный мастер класс
V
Valeria
28 июн 2024
Прекрасная экскурсия, не утомительная, все прошло спокойно. было время на прогулки. Обед был на выбор. неважно, на какой бюджет вы выбираете, порции все большие) цены также приемлемые. Еще решили прокатиться на канатке, и не пожалели) Также хотелось бы отметить чудесную работу экскурсовода, ее внимательность, дружелюбность и улыбчивость. Рекомендую данную поездку и благодарю экскурсовода и водителя
Е
Елена
20 фев 2024
Спасибо за экскурсию. Чёткая организация, доброжелательный подход, комфортный трансфер, наличие wi-fi. На мой взгляд, было бы здорово немного увеличить время на озере.
Анна
1 янв 2024
Приятная не утомительная поездка. Милая Гаянэ в качестве гида, рассказывает интересно, приветлива и доброжелательна.
Понравилось катание на канатной дороге, живописно.
Интересный мастер-класс, вкусный обед.
Советуем арендовать катер и прокатиться по озеру Севан, 20 минут вполне достаточно.
Понравилось катание на канатной дороге, живописно.
Интересный мастер-класс, вкусный обед.
Советуем арендовать катер и прокатиться по озеру Севан, 20 минут вполне достаточно.
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