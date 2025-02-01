Эта экскурсия предлагает насыщенный день в Армении, включая посещение монастыря Кечарис в Цахкадзоре и озера Севан. Гости смогут насладиться видами с канатной дороги и принять участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению рыбы в соляной шубе. Гид расскажет о местной культуре и истории, делая поездку познавательной и увлекательной. Участники могут выбрать дополнительные активности, такие как обед и катание на канатной дороге

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Описание экскурсии

Цахкадзор. Это горный курортный город, расположенный на высоте 2000 метров. Это место любил поэт О. Мандельштам, и многие произведения он посвятил пейзажам города. Вы посетите главную достопримечательность — средневековый монастырь Кечарис. А также по желанию прокатитесь по канатной дороге, наслаждаясь видами на заснеженные вершины.

Озеро Севан. Вы полюбуетесь самым красивым озером в стране, живописно расположенным в окружении гор. Это крупнейшее высокогорное озеро в Армении и на всём Кавказе. Его вода прозрачна и чиста — по преданию, её любили пить звёзды и боги.

Кулинарный мастер-класс. Вы поучаствуете в мастер классе по приготовлению рыбы в соляной шубе и оцените её на вкус. Занятие проведёт опытный шеф-повар.

Организационные детали