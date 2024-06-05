1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
8 часов
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
45€41 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Живописная Армения: Дилижан и Цахкадзор
Откройте для себя красоту армянской Швейцарии и уникальность Цахкадзора в комфортной индивидуальной поездке
16 июня в 10:00
27 июня в 10:30
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Собрать горстку обсидиана на склоне вулкана и полюбоваться озером Севан
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Путешествие на Tesla к озеру Севан и в Цахкадзор, история страны и релакс в открытом спа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla
Посетить святыни Гарни и Гегард, побывать в курортном городе Цахкадзор и полюбоваться озером Севан
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Армения, которую вы не видели
Посетить крепость Бжни, древние монастыри и минеральные источники Цахкадзора
Начало: От вашего места проживания в Ереване
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 170€153 за всё до 10 чел.
Групповая
7 часов
Цахкадзор и озеро Севан: групповая экскурсия
Посетить знаменитый горный курорт, полюбоваться сказочным озером и попробовать рыбу в соляной шубе
Начало: у памятника Таманяну
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€31 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Отдых в горах Цахкадзора
Отправиться с комфортом в один из самых популярных горнолыжных курортов Армении
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
162€138 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
Ощутить армянский дух, увидеть лазурное озеро и полюбоваться монастырями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия 3 в 1: деревня Бжни + комплекс Цахкадзор + озеро Севан
Увидеть средневековую крепость, забраться в горы и полюбоваться самым известным озером Армении
Начало: На площади Республики
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €158 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnastasia5 июня 2024Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
- ООксана5 июня 2024Отличный маршрут, не перегруженое, но в тоже время полное и интересное экскурсионное обслуживание с акцентами на важные детали, достачное количество
- ВВалерия5 июня 2024Безумно интересная экскурсия! Было очень много всего интересного. Эта поездка показала, насколько Армения может быть разной. Мне полюбился Ереван, но,
- ННаталья4 июня 2024Спасибо гиду Элине и водителю Мелику. И горному воздуху Цахкадзора и Дилижана. И солнечным лучам в темноте монастырей - сильное впечатление
- ИИван4 июня 2024Великолепная экскурсия! Гидом была Полина, водителем был Ваан. Экскурсия была 8 часов, но не было ни минуты, чтобы гид не
- ААнна3 июня 2024Хочу выразить благодарность нашему гиду Самвэлу за интересную экскурсию. Он рассказал нам много интересных фактов о жизни Армянского народа. Мы
- ЕЕлена2 июня 2024Прекрасная поездка! Волшебные перемены климатических поясов, драматичные повороты истории династий и народов, бескрайнее зеркало Севана, быстрые горные речки, пышные леса и сверкающие обсидиановые горы. Отличный маршрут и очень комфортное и надежное сопровождение по нему Аревик и Андроником. Спасибо!
- ММария2 июня 2024Отличная экскурсия-прогулка👍 Всё организовано для максимального комфорта гостей, учитываются все пожелания по маршруту. Спасибо водителю Арману, ну а гид Армен это высший пилотаж😊.
- ДДенис1 июня 2024Прекрасная экскурсия)
- ККсения19 мая 2024Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8 часов пролетели незаметно 💓 Мы остались довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Цахкадзор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Цахкадзор" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 31 до 380 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Ереване на 2024 год по теме «Цахкадзор», 150 ⭐ отзывов, цены от €31. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август