Цахкадзор – экскурсии в Ереване

Найдено 13 экскурсий в категории «Цахкадзор» в Ереване, цены от €31, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
23 отзыва
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
52 за человека
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
9 часов
35 отзывов
Групповая экскурсия к Севану и Дилижану из Еревана
Вас ждет путешествие по живописным уголкам Армении: откройте духовные монастыри и чистую природу
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4541 за человека
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
180 за всё до 6 чел.
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
23 отзыва
Живописная Армения: Дилижан и Цахкадзор
Откройте для себя красоту армянской Швейцарии и уникальность Цахкадзора в комфортной индивидуальной поездке
16 июня в 10:00
27 июня в 10:30
200180 за всё до 5 чел.
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Из Еревана - к снежным хребтам Цахкадзора
Собрать горстку обсидиана на склоне вулкана и полюбоваться озером Севан
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
129 за всё до 4 чел.
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Путешествие на Tesla к озеру Севан и в Цахкадзор, история страны и релакс в открытом спа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
380 за всё до 3 чел.
По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla
Посетить святыни Гарни и Гегард, побывать в курортном городе Цахкадзор и полюбоваться озером Севан
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Армения, которую вы не видели
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Армения, которую вы не видели
Посетить крепость Бжни, древние монастыри и минеральные источники Цахкадзора
Начало: От вашего места проживания в Ереване
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 170153 за всё до 10 чел.
Цахкадзор и озеро Севан: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Цахкадзор и озеро Севан: групповая экскурсия
Посетить знаменитый горный курорт, полюбоваться сказочным озером и попробовать рыбу в соляной шубе
Начало: у памятника Таманяну
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
31 за человека
Отдых в горах Цахкадзора
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Отдых в горах Цахкадзора
Отправиться с комфортом в один из самых популярных горнолыжных курортов Армении
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
162138 за всё до 7 чел.
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
Ощутить армянский дух, увидеть лазурное озеро и полюбоваться монастырями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160 за всё до 6 чел.
Экскурсия 3 в 1: деревня Бжни + комплекс Цахкадзор + озеро Севан
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия 3 в 1: деревня Бжни + комплекс Цахкадзор + озеро Севан
Увидеть средневековую крепость, забраться в горы и полюбоваться самым известным озером Армении
Начало: На площади Республики
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от 158 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anastasia
    5 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
  • О
    Оксана
    5 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Отличный маршрут, не перегруженое, но в тоже время полное и интересное экскурсионное обслуживание с акцентами на важные детали, достачное количество
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    свободного времени в каждой точке маршрута. За один день удалось посмотреть столько разных и красивейших мест Армении. Аревик, огромная благодарность за такую приятную поездку на комфортном минивэне, отдельное спасибо водителю Андронику.

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Безумно интересная экскурсия! Было очень много всего интересного. Эта поездка показала, насколько Армения может быть разной. Мне полюбился Ереван, но,
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    тем не менее, как будто чем дальше от него, тем еще душевнее места и люди, хотя казалось бы куда больше. Большое спасибо Аревик и Андронику за интересную экскурсию, нам рассказывали про исторические факты и легенды, показали прекрасное озеро Севан и город Дилижан. Отдельное спасибо за вкуснейшие угощения и за прекрасную музыку! А также спасибо Ольге и Александру за то, что составили мне такую прекрасную компанию в этом небольшом путешествие.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Спасибо гиду Элине и водителю Мелику. И горному воздуху Цахкадзора и Дилижана. И солнечным лучам в темноте монастырей - сильное впечатление
  • И
    Иван
    4 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Великолепная экскурсия! Гидом была Полина, водителем был Ваан. Экскурсия была 8 часов, но не было ни минуты, чтобы гид не
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    рассказывала что-то интересное про Армению! Поездка в Дилижан и Цахкадзор выдалась очень насыщенная и интересная, все очень понравилось! Рекомендую эту экскурсию!

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Самвэлу за интересную экскурсию. Он рассказал нам много интересных фактов о жизни Армянского народа. Мы
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    услышали много запоминающихся легенд и просто интересных рассказов. Экскурсия была восьмичасовая, но мы даже не заметили как быстро пролетело время. Отдельно хочу поблагодарить нашего шофёра Мелика. Он великолепно вел автомобиль, и был очень внимательным и заботливым. Было полное ощущение, что мы дорогие гости и нам очень рады. Все было организовано на высшем уровне, а в конце экскурсии нас угостили вкуснейшим кофе. Огромное спасибо за всё!

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
    Прекрасная поездка! Волшебные перемены климатических поясов, драматичные повороты истории династий и народов, бескрайнее зеркало Севана, быстрые горные речки, пышные леса и сверкающие обсидиановые горы. Отличный маршрут и очень комфортное и надежное сопровождение по нему Аревик и Андроником. Спасибо!
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
    Отличная экскурсия-прогулка👍 Всё организовано для максимального комфорта гостей, учитываются все пожелания по маршруту. Спасибо водителю Арману, ну а гид Армен это высший пилотаж😊.
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    За день я узнала столько нового😊, особенно про хачкары. Отличная подача материала, доступным языком и очень легко. Великолепные виды озера Севан. Калоритный Дилежан. Монастырь Кечарис и Агарцин очень сильные по энергетике, благодатные места, места куда хочется возвращаться. Погода тоже порадовала, было солнечно, без ветра. Если бы можно было поставить больше звёзд, поставила бы 10 😁 Точно знаю что этот день проведённый в компании Армена запомню на всю жизнь, спасибо🤗

    Отличная экскурсия-прогулка👍Отличная экскурсия-прогулка👍Отличная экскурсия-прогулка👍Отличная экскурсия-прогулка👍
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
    Прекрасная экскурсия)
    Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)Прекрасная экскурсия)
  • К
    Ксения
    19 мая 2024
    Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
    Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8 часов пролетели незаметно 💓 Мы остались довольны!
    Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8Все было супер! Гид с юмором, рассказывал очень подробно и параллельно шутил) Была приятная атмосфера) 8

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Цахкадзор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
  2. Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
  3. К голубому Севану и зелёному Дилижану - в мини-группе
  4. Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
  5. Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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