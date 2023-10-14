История и культура Еревана: Индивидуальная экскурсия по старинным монастырям
Наш увлекательный и насыщенный тур позволит вам окунуться в уникальную атмосферу гостеприимной Армении.
Всего за один день вы увидите старинные монастыри и храмы, восхититесь видами прекрасного озера Севан, посетите самые знаковые места, прогуляетесь по уютным улочкам местной «Маленькой Швейцарии» и узнаете много нового о истории региона.
Всего за один день вы увидите старинные монастыри и храмы, восхититесь видами прекрасного озера Севан, посетите самые знаковые места, прогуляетесь по уютным улочкам местной «Маленькой Швейцарии» и узнаете много нового о истории региона.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Канатная дорога Цахкадзора
- Монастырь Кечарис
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Дилижан
- Монастырь Агарцин
- Озеро Парз
- Оленья ферма
- Памятник Мимино
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Цахкадзор — небольшой город в области Котайк, главный горнолыжный курорт Армении. Он удобно расположен в центральной части страны между Ереваном и озером Севан. Цахкадзор — это красивая природа и современная инфраструктура, которая позволяет насладиться активным отдыхом в любой сезон.
- Курорт расположен всего в 50 км. от Еревана на склонах горы Тегенис на высоте около 1850 метров над уровнем моря. Городок лежит в живописной долине среди Цахкунийских гор. Цахкадзор имеет умеренно-континентальный климат с прохладной и снежной зимой. Горнолыжный сезон длится с ноября по март.
- Цахкадзор не богат достопримечательностями и древними памятниками. Но всё же здесь есть одна старинная жемчужина. Кечарис — великолепный средневековый монастырь, который был построен в 11 веке. Он включает в себя четыре старинные церкви, внутренний двор, две часовни и множество старых хачкаров. Это удивительно атмосферное и духовное место с мощной энергетикой и духом старины.
- Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны – прекрасное озеро Севан. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа.
- Затем Вы посетите Дилижан, именуемый также «Маленькая Швейцария в Армении» за фантастические природные леса. Город является частью Дилижанского национального парка. У Вас будет остановка около монастыря Агарцин 10 века, недавно отремонтированного на пожертвование шейха Султана бин Мохаммада Аль-Касими, правителя Шарджи, который был впечатлен монастырем во время посещения.
- Трапезная Агарцина является самым большим среди армянского церковного зодчества; это было абсолютным новаторством своего времени.
- Во время этого тура Вы также увидите прекрасное озеро Парз.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн)
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Канатная дорога: стоимость — 8 $ за человека (можно оплатить на месте)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По адресу вашего проживанияЗавершение: По месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте одежду по погоде и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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