Мини-группа
до 6 чел.
Вода живая и мёртвая: путешествие из Еревана
Путешествие к древним монастырям и крепостям Армении, где скрываются тайны живой и мёртвой воды. Откройте для себя загадочные источники и подземные тоннели
Начало: На площади Республики
«Она считалась не только важным звеном в цепи крепостей форпостов, но и имела потайные проходы к источникам минеральных вод»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€56 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые цитадели Армении: из Еревана в предгорья Арагаца
Откройте для себя древние крепости Армении, изучите их историю и насладитесь потрясающими видами предгорий Арагаца
«Кого только не было на этих землях: урарты, эллины, римляне, персы и османы… Сохранившиеся до наших дней крепости свидетельствуют о древней истории, хранят народные легенды и неотделимы от могучей и живописной природы Армении»
Завтра в 08:00
4 июл в 08:00
€149 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Гюмри и окрестности: крепость, монастырь и дух старины
Начало: Ереван
«Черная крепость сегодня считается одной из главных историко-архитектурных достопримечательностей Гюмри»
Расписание: По воскресеньям в 09:45
$25 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Захватывающий тур в Тбилиси - Мцхета и крепость Джвари
Начало: По адресу вашего проживания
«Вместе с нами вы можете посетить это удивительное место, прогуляться по старинным городским кварталам, а также побывать в крепости Мцхета»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
$455 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия ночного небосклона: крепость Амберд и обсерватория Бюракан
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«В ходе нашего тура мы отправимся в историческую крепость Амберд, изысканно расположенную на возвышенности, где вас ждут великолепные виды на окружающие пейзажи»
Расписание: 24/7
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$162
$180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Еревана в Гюмри: обзорная экскурсия, музей Дзитохцянц и Чёрная крепость
Познакомиться с городом, который сумел остаться собой несмотря ни на что
Начало: В месте вашего проживания
«Чёрная крепость (30 мин) — цитадель времён русско-турецкой войны с панорамными видами на город»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€192 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Крепость Амберд, монастыри Сагмосаванк и Ованаванк, памятник Армянскому алфавиту
Начало: Адрес вашего проживания
«Исследуете знаменитую крепость Амберд и прикоснётесь к её прошлому»
$117 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
От крепости Амберд до озера Кари - авто-тур из Еревана
Начало: Ереван, Вардананц 7
«Путешествие по самым впечатляющим достопримечательностям Армении Наш маршрут начинается с величественной крепости Амберд, расположенной на высоте 2300 метров над уровнем моря»
$190 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Музей Крепость»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июле 2026
Сейчас в Ереване в категории "Музей Крепость" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 25 до 455 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Ереване на 2026 год по теме «Музей Крепость», 92 ⭐ отзыва, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь