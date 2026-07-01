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Вода живая и мёртвая: путешествие из Еревана Путешествие к древним монастырям и крепостям Армении, где скрываются тайны живой и мёртвой воды. Откройте для себя загадочные источники и подземные тоннели Начало: На площади Республики «Она считалась не только важным звеном в цепи крепостей форпостов, но и имела потайные проходы к источникам минеральных вод»

Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30, в воскресенье в 10:00