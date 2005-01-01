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Тайны армянского алфавита, храма на краю обрыва и крепости в облаках

5
3 отзыва
JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL – Гид из Еревана
Алфавит — гордость армянского народа. Он был собран в 405 г. великим ученым и просветителем Св. Месропом Маштоцем, который заложил в алфавите сверхчеловеческой идеи, о которых можно узнать во время этой экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $17 за человека

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Тайны армянского алфавита, храма на краю обрыва и крепости в облаках
Тайны армянского алфавита, храма на краю обрыва и крепости в облаках

Что вы увидите

  • Крепость Амберд
  • Памятник Армянскому Алфавиту
  • Сагмосаванк
Маршрут тура: Крепость Амберд — Монастырь Сагмосаванк — Памятник Армянскому алфавитуДревняя письменностьПамятник армянскому алфавиту находится в селе Арташаван, на западном склоне горы ⛰️ Арагац и был построен в 2005 году, к 1600-летию создания армянской письменности. Комплекс включает скульптуры 39 букв армянского алфавита, а также памятники великих армянских мыслителей. Все буквы и статуи сделаны из армянского туфа.
Армянской письменностью пользуются в Армении, Нагорном Карабахе, Джавахке, в общинах армянской диаспоры. На армянском языке была создана богатейшая литература. Это письменность древней, средневековой и современной цивилизации; она имеет огромный вклад в сокровищнице мировой культуры. Висящий над обрывом храм Сагмосаванк «Монастырь Псалмов»Над бездной ущелья реки Касах, словно факел на ветру, приютился древний армянский храм и монастырь Сагмосаванк. По легенде Сагмосаванк основал святой Григорий Просветитель аж 17 столетий назад. Нет, это не монастырь XVII века, это семнадцать веков назад в прошлое — в IV век н. э. !
Около 1700 лет назад основоположник христианства в Армении, святой Григорий Просветитель молился на месте, где сейчас стоит храм Сагмосаванк. Чуть в стороне, в бездну ущелья Касах низвергается водопад, известный как самый высокий водопад в Армении. Увидеть «крепость в облаках»*На южном склоне величественной горы Арагац, вдали от шумных городов, возвышается средневековая крепость Амберд. Она находится на скалистом склоне на высоте 2100 метров, с двух сторон защищенная глубокими ущельями на слиянии рек Амберд и Аркашен.
Эта уникальная достопримечательность 🏛️ расположена в 50 км от Еревана, и к ней ведёт единственная дорога, проходящая по горным серпантинам, из-за чего зимой крепость становится не преступной — на многие километры путь заносит мощным слоем снегом.

Организационные детали:

    *Посещение крепости Амберд возможно только при благоприятных погодных условиях
    Что входит
    • транспорт
    • услуги гида
    • входные билеты.
    Что не входит
    • личные расходы
    • обед во время экскурсии
    Начало и место завершения
    🚩 Отель Ширак, ул. Хоренаци 13
    Тайны армянского алфавита, храма на краю обрыва и крепости в облаках
    Тайны армянского алфавита, храма на краю обрыва и крепости в облаках
    Тайны армянского алфавита, храма на краю обрыва и крепости в облаках
    Тайны армянского алфавита, храма на краю обрыва и крепости в облаках

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    JUSTTRAVEL
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    3 отзыва оставили туристы

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