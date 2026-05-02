Маршрут тура: Памятник армянскому алфавиту - Касахское ущелье - Сагмосаванк - Винный замок "Воскеваз" с дегустацией Не в каждой стране можно встретить памятник собственному алфавиту, а в Армении он есть. Алфавит – гордость армянского народа. Он был собран в 405 г. великим ученым и просветителем Св. Месропом Маштоцем, который заложил в алфавите сверхчеловеческие идеи, о которых можно узнать во время этой экскурсии. Памятник армянскому алфавиту находится в селе Арташаван, на западном склоне горы Арагац и был построен в 2005 году, к 1600-летию создания армянской письменности. Комплекс включает скульптуры 39 букв армянского алфавита, а также памятники великих армянских мыслителей. Все буквы и статуи сделаны из армянского туфа. На армянском языке была создана богатейшая литература. Это письменность древней, средневековой и современной цивилизации; она имеет огромный вклад в сокровищнице мировой культуры. Тур к висящему над обрывом храму Сагмосаванк «Монастырь Псалмов» Над бездной ущелья реки Касах, словно факел на ветру, приютился древний армянский храм и монастырь Сагмосаванк. По легенде Сагмосаванк основал святой Григорий Просветитель аж 17 столетий назад. Нет, это не монастырь XVII века, это семнадцать веков назад в прошлое – в IV век н. э! Около 1700 лет назад основоположник христианства в Армении, святой Григорий Просветитель молился на месте, где сейчас стоит храм Сагмосаванк. Чуть в стороне, в бездну ущелья Касах низвергается водопад, известный как самый высокий водопад в Армении. В этот же день мы посетим винный завод или как мы его называем Винный Замок “ВОСКЕВАЗ”, (что в переводе с армянского означает “Золотая лоза”). Винодельня была основана еще в 1932 году. Со всеми современными инновациями, она тщательно сохранила большую часть своих подлинных элементов, включая здания. Особый интерес представляет сокровищница завода, где хранятся артефакты и доказательства того, что Армения является калыбелью винодельчества. Тур по заводу и дегустация 3 видов вин. Гид имеет право заменить обьект посещения на равноправный, при недосягаемости досторимичательности исходя из погодных условий, или если в указанном месте прохит закрытое мероприятие. Важная информация: Стоимость данной экскурсии в местной валюте - 15.000 драм на человека.

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