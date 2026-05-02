Наш тур познакомит вас с важными вехами истории Армении! Мы побываем у памятника армянскому алфавиту в Арташаване, посетим нависший над обрывом храм Сагмосаванк.
Завершим тур посещением Винного замка, где вас ждёт тур по производству и дегустация трёх сортов местного вина.
Завершим тур посещением Винного замка, где вас ждёт тур по производству и дегустация трёх сортов местного вина.
Описание экскурсии
Маршрут тура: Памятник армянскому алфавиту - Касахское ущелье - Сагмосаванк - Винный замок "Воскеваз" с дегустацией Не в каждой стране можно встретить памятник собственному алфавиту, а в Армении он есть. Алфавит – гордость армянского народа. Он был собран в 405 г. великим ученым и просветителем Св. Месропом Маштоцем, который заложил в алфавите сверхчеловеческие идеи, о которых можно узнать во время этой экскурсии. Памятник армянскому алфавиту находится в селе Арташаван, на западном склоне горы Арагац и был построен в 2005 году, к 1600-летию создания армянской письменности. Комплекс включает скульптуры 39 букв армянского алфавита, а также памятники великих армянских мыслителей. Все буквы и статуи сделаны из армянского туфа. На армянском языке была создана богатейшая литература. Это письменность древней, средневековой и современной цивилизации; она имеет огромный вклад в сокровищнице мировой культуры. Тур к висящему над обрывом храму Сагмосаванк «Монастырь Псалмов» Над бездной ущелья реки Касах, словно факел на ветру, приютился древний армянский храм и монастырь Сагмосаванк. По легенде Сагмосаванк основал святой Григорий Просветитель аж 17 столетий назад. Нет, это не монастырь XVII века, это семнадцать веков назад в прошлое – в IV век н. э! Около 1700 лет назад основоположник христианства в Армении, святой Григорий Просветитель молился на месте, где сейчас стоит храм Сагмосаванк. Чуть в стороне, в бездну ущелья Касах низвергается водопад, известный как самый высокий водопад в Армении. В этот же день мы посетим винный завод или как мы его называем Винный Замок “ВОСКЕВАЗ”, (что в переводе с армянского означает “Золотая лоза”). Винодельня была основана еще в 1932 году. Со всеми современными инновациями, она тщательно сохранила большую часть своих подлинных элементов, включая здания. Особый интерес представляет сокровищница завода, где хранятся артефакты и доказательства того, что Армения является калыбелью винодельчества. Тур по заводу и дегустация 3 видов вин. Гид имеет право заменить обьект посещения на равноправный, при недосягаемости досторимичательности исходя из погодных условий, или если в указанном месте прохит закрытое мероприятие. Важная информация: Стоимость данной экскурсии в местной валюте - 15.000 драм на человека.
• Возможна оплата программы на месте:
наличными EUR, AMD — зарубежной картой онлайн.
По пятницам в 09։30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Армянскому Алфавиту
- Монастырь Сагмосаванк и касахское ущелье
- Винный Замок «Воскеваз»
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед во время экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Завершение: Площадь Республики, Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 09։30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Стоимость данной экскурсии в местной валюте - 15.000 драм на человека
- Возможна оплата программы на месте:
- Наличными EUR, AMD
- Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 59 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень понравилась экскурсия!
Особая благодарность гиду Мушегу за интересную и познавательную поездку и искромëтный юмор!
Организация на высоте.
Всем рекомендую!
Особая благодарность гиду Мушегу за интересную и познавательную поездку и искромëтный юмор!
Организация на высоте.
Всем рекомендую!
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А
Спасибо за экскурсию. Отличный гид, отличный трансфер. Вас встречают на чистой машине!!) отвозят, по пути общаются и рассказывают о стране, фотографируют, угощают. Поэтому от души рекомендую данную компанию и данную экскурсию, 4 вида вина - 😏🤤
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А
Понравились абсолютно все экскурсии по Армении: для туристов очень стараются жители республики!
Гид Роза - самый опытный и знающий гид, была на 3 ее экскурсиях, она просто кладезь знаний.
В храме посчастливилось
Гид Роза - самый опытный и знающий гид, была на 3 ее экскурсиях, она просто кладезь знаний.
В храме посчастливилось
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Ч
Понравились абсолютно все экскурсии по Армении: для туристов очень стараются жители республики!
Гид Роза - самый опытный и знающий гид, была на 3 ее экскурсиях, она просто кладезь знаний.
В храме посчастливилось
Гид Роза - самый опытный и знающий гид, была на 3 ее экскурсиях, она просто кладезь знаний.
В храме посчастливилось
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А
Экскурсия очень понравилась. Продумано было все до мелочей. Очень хороший гид - Мушак. Я уже не в первый раз попадаю на экскурсию с этим гидом и очень довольна. Он интересно
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С
Экскурсия очень понравилась. Группа была не большая. Экскурсовод Лиля, очень интересная, образованная, внимательная и очень приятная женщина. Любит свою страну и уважает туристов. Посетили красивые места. Винный завод, как замок и экскурсия по нему впечатляющая. Дегустация очень хорошо организована. Не возможно уехать не купив пару бутылочек вина! Спасибо организаторам и конечно Лиле.
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