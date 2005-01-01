Маршрут тура: Крепость Амберд — Монастырь Сагмосаванк — Памятник Армянскому алфавитуДревняя письменностьПамятник армянскому алфавиту находится в селе Арташаван, на западном склоне горы ⛰️ Арагац и был построен в 2005 году, к 1600-летию создания армянской письменности. Комплекс включает скульптуры 39 букв армянского алфавита, а также памятники великих армянских мыслителей. Все буквы и статуи сделаны из армянского туфа.

Армянской письменностью пользуются в Армении, Нагорном Карабахе, Джавахке, в общинах армянской диаспоры. На армянском языке была создана богатейшая литература. Это письменность древней, средневековой и современной цивилизации; она имеет огромный вклад в сокровищнице мировой культуры. Висящий над обрывом храм Сагмосаванк «Монастырь Псалмов»Над бездной ущелья реки Касах, словно факел на ветру, приютился древний армянский храм и монастырь Сагмосаванк. По легенде Сагмосаванк основал святой Григорий Просветитель аж 17 столетий назад. Нет, это не монастырь XVII века, это семнадцать веков назад в прошлое — в IV век н. э. !

Около 1700 лет назад основоположник христианства в Армении, святой Григорий Просветитель молился на месте, где сейчас стоит храм Сагмосаванк. Чуть в стороне, в бездну ущелья Касах низвергается водопад, известный как самый высокий водопад в Армении. Увидеть «крепость в облаках»*На южном склоне величественной горы Арагац, вдали от шумных городов, возвышается средневековая крепость Амберд. Она находится на скалистом склоне на высоте 2100 метров, с двух сторон защищенная глубокими ущельями на слиянии рек Амберд и Аркашен.

Эта уникальная достопримечательность 🏛️ расположена в 50 км от Еревана, и к ней ведёт единственная дорога, проходящая по горным серпантинам, из-за чего зимой крепость становится не преступной — на многие километры путь заносит мощным слоем снегом.

Организационные детали:

*Посещение крепости Амберд возможно только при благоприятных погодных условиях