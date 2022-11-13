В путешествии по Армавирской области вам предстоит пройти дорогой древних легенд Армении. Мы поговорим о ранних этапах распространения христианства на нашей земле и святынях мирового значения. Исследуем памятники, в которых по-настоящему чувствуется пульс веков. А после я отвезу вас на винную дегустацию и производство, где вас познакомят с особой технологией заготовки экологически чистых сухофруктов.

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Описание

Что вас ожидает

Душа и сердце Армении

Главный сакральный центр любой страны занимает особое место в культурном наследии и народном самосознании. Эчмиадзин же стал не только духовным символом для Армении, первой из всех официально принявшей христианство в качестве государственной религии, но и памятником исключительной значимости для всего христианского мира.

В этом священном месте вы познакомитесь с историей Первопрестольного Святого Эчмиадзина, собора, заложенного еще в 301-303 годах! Увидите резиденцию Католикоса всех армян. Посетите Сокровищницу, где хранится десница святого Григория Просветителя, частица Ноева Ковчега, Святой Гегард, или Копье Судьбы и другие бесценные реликвии. О самых важных я расскажу на экскурсии. Кроме того, мы исследуем раннесредневековый памятник — необыкновенный храм Звартноц 7 века.

Вино и сухофрукты Араратской долины

Побывать в Армении и не попробовать вино? Невозможно! Мы посетим винный погреб «Аллурия», где вы продегустируете напиток. И после отправимся в город Армавир. Расположен он в Араратской долине, у южной подошвы горы Арагац, а вблизи современного города находятся руины древнего Армавира — первой столицы Армянского царства. Местные жители занимаются заготовкой знаменитых армянских сухофруктов. Мы посетим с вами предприятие, где вы увидите процесс производства натуральных, полезных, вкусных сладостей. Узнаете, в чем секрет местной продукции, отличающейся от сухофруктов в других странах. И, конечно, попробуете дары солнца.

Организационные детали