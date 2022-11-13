Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца

Посетить религиозную столицу страны и предприятие, где готовят действительно полезные сухофрукты

5
1 отзыв
В путешествии по Армавирской области вам предстоит пройти дорогой древних легенд Армении.

Мы поговорим о ранних этапах распространения христианства на нашей земле и святынях мирового значения. Исследуем памятники, в которых по-настоящему чувствуется пульс веков.

А после я отвезу вас на винную дегустацию и производство, где вас познакомят с особой технологией заготовки экологически чистых сухофруктов.
Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца
Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца
Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца
Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца
Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца
Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца
Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца
Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца
Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца
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Описание

Что вас ожидает

Душа и сердце Армении

Главный сакральный центр любой страны занимает особое место в культурном наследии и народном самосознании. Эчмиадзин же стал не только духовным символом для Армении, первой из всех официально принявшей христианство в качестве государственной религии, но и памятником исключительной значимости для всего христианского мира.

В этом священном месте вы познакомитесь с историей Первопрестольного Святого Эчмиадзина, собора, заложенного еще в 301-303 годах! Увидите резиденцию Католикоса всех армян. Посетите Сокровищницу, где хранится десница святого Григория Просветителя, частица Ноева Ковчега, Святой Гегард, или Копье Судьбы и другие бесценные реликвии. О самых важных я расскажу на экскурсии. Кроме того, мы исследуем раннесредневековый памятник — необыкновенный храм Звартноц 7 века.

Вино и сухофрукты Араратской долины

Побывать в Армении и не попробовать вино? Невозможно! Мы посетим винный погреб «Аллурия», где вы продегустируете напиток. И после отправимся в город Армавир. Расположен он в Араратской долине, у южной подошвы горы Арагац, а вблизи современного города находятся руины древнего Армавира — первой столицы Армянского царства. Местные жители занимаются заготовкой знаменитых армянских сухофруктов. Мы посетим с вами предприятие, где вы увидите процесс производства натуральных, полезных, вкусных сладостей. Узнаете, в чем секрет местной продукции, отличающейся от сухофруктов в других странах. И, конечно, попробуете дары солнца.

Организационные детали

  • Часы работы Сокровищницы Эчмиадзин: с 10:00 до 19:30, со вторника по воскресенье
  • Эчмиадзинский кафедральный собор находится на реставрации, в программе предусмотрен только внешний осмотр

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лена
13 ноя 2022
Большое спасибо Мари и команде за этот чудесный день. Встретили и проводили, показали лучшие места, вкусно покормили. Очень комфортное и безопасное вождение, безумно интересные рассказы об истории, традициях и особенностях Армении. Приятное общение, гибкие условия по времени, оплате и маршруту. Сервис - просто мечта любого туриста! Рекомендую!
Большое спасибо Мари и команде за этот чудесный день. Встретили и проводили, показали лучшие места, вкусно

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