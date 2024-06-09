Я археолог и специалист по винному туризму. На стыке этих областей и родилась моя экскурсия. Главный акцент в ней — на вине и винограде в армянской культуре. Вы познакомитесь с

архитектурой и археологией, не выходя из винной тематики. Увидите древние сосуды для брожения, пообедаете в ресторане, который не найти без местного жителя. Посетите погреб, где карасы для вина больше, чем дверной проём.

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Ваш гид в Ереване

Ара Ваш гид в Ереване

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Площадь Республики. Вы осмотрите барельефы с изображением винограда. Я расскажу о неоклассической архитектуре таманяновской эры и влиянии средневековой духовной архитектуры на здания советского периода.

Музей истории Армении. Вы взглянете на керамику и сосуды для вина, начиная с эпохи неолита до позднего Средневековья.

Обед в старом ереванском дворике под лозами винограда.

Винная улица с уютными ресторанчиками, где каждый год проходит винный фестиваль YereWine.

Улица Сарьяна, которая стала центром притяжения всех любителей вина нашего города.

Погреб 19 века в квартале Старый Норк. Мы отправимся на машине в семейную винодельню. Вы посетите действующий погреб и под виноградными лозами в колоритном дворике продегустируете местные вина автохтонных сортов. Попробуете розе, белое, красное вина, в том числе карасные (амфорные).

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes до винодельни, услуги гида, билеты в музей, обед, винная дегустация.