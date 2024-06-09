Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Я археолог и специалист по винному туризму. На стыке этих областей и родилась моя экскурсия. Главный акцент в ней — на вине и винограде в армянской культуре. Вы познакомитесь с читать дальше
архитектурой и археологией, не выходя из винной тематики. Увидите древние сосуды для брожения, пообедаете в ресторане, который не найти без местного жителя. Посетите погреб, где карасы для вина больше, чем дверной проём.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Площадь Республики. Вы осмотрите барельефы с изображением винограда. Я расскажу о неоклассической архитектуре таманяновской эры и влиянии средневековой духовной архитектуры на здания советского периода.
Музей истории Армении. Вы взглянете на керамику и сосуды для вина, начиная с эпохи неолита до позднего Средневековья.
Обед в старом ереванском дворике под лозами винограда.
Винная улица с уютными ресторанчиками, где каждый год проходит винный фестиваль YereWine.
Улица Сарьяна, которая стала центром притяжения всех любителей вина нашего города.
Погреб 19 века в квартале Старый Норк. Мы отправимся на машине в семейную винодельню. Вы посетите действующий погреб и под виноградными лозами в колоритном дворике продегустируете местные вина автохтонных сортов. Попробуете розе, белое, красное вина, в том числе карасные (амфорные).
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes до винодельни, услуги гида, билеты в музей, обед, винная дегустация.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ара — ваш гид в Ереване
Я работаю гидом с 2012 года. По первой профессии — искусствовед, по второй — археолог. Являюсь членом Армянской Ассоциации Профессиональных Гидов. Окончил курсы винного туризма ICARE Armenia. Могу организовать как однодневные, так и многодневные классические, археологические и пешие туры по всей Армении.