Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград

Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Я археолог и специалист по винному туризму. На стыке этих областей и родилась моя экскурсия. Главный акцент в ней — на вине и винограде в армянской культуре. Вы познакомитесь с
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архитектурой и археологией, не выходя из винной тематики. Увидите древние сосуды для брожения, пообедаете в ресторане, который не найти без местного жителя. Посетите погреб, где карасы для вина больше, чем дверной проём.

Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Площадь Республики. Вы осмотрите барельефы с изображением винограда. Я расскажу о неоклассической архитектуре таманяновской эры и влиянии средневековой духовной архитектуры на здания советского периода.

Музей истории Армении. Вы взглянете на керамику и сосуды для вина, начиная с эпохи неолита до позднего Средневековья.

Обед в старом ереванском дворике под лозами винограда.

Винная улица с уютными ресторанчиками, где каждый год проходит винный фестиваль YereWine.

Улица Сарьяна, которая стала центром притяжения всех любителей вина нашего города.

Погреб 19 века в квартале Старый Норк. Мы отправимся на машине в семейную винодельню. Вы посетите действующий погреб и под виноградными лозами в колоритном дворике продегустируете местные вина автохтонных сортов. Попробуете розе, белое, красное вина, в том числе карасные (амфорные).

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes до винодельни, услуги гида, билеты в музей, обед, винная дегустация.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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