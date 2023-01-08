Оз. Севан, Севанаванк, обед из даров Севана

Одним из самых популярных наших экскурсий является тур на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы поднимемся на вершину полуострова “Ахтамар”, чтобы с высоты полуострова нашему взору открылась голубоглазая красавица, осмотрим один из древнейших монастырей - Севанаванк (9 в.).

По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и желания! Говорят, они сбываются!

О происхождении названия «Севан» существуют разные легенды. Но самая распространенная гласит, что когда-то ванские армяне, покинув свои края, переселились на берега озера Севан, походящие на их родину. Но холодный и суровый климат не пришелся им по душе и вспоминая тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: «Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!»

Многие приезжают на оз. Севан для того, чтобы попробовать Севанскую рыбу. И в этой нашей поездке мы объязательно воспользуемся случаем и зайдем в лучший ресторан Севана, чтобы дегустировать блюда из Севанской рыбы. А если нам повезет, у нас будет шанс пообщаться с шеф-поваром ресторана, исвестным в Армении мастером, который является лауреатом многих международных премий.

В летнее время будет также 1 час свободного времени, чтобы искупаться на озере Севан.