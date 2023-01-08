Тайны и дары высокогорной жемчужины: Севан с обедом у лучшего шеф-повара

Тайны и дары высокогорной жемчужины

Тайны и дары высокогорной жемчужины: Севан с обедом у лучшего шеф-повара
Тайны и дары высокогорной жемчужины: Севан с обедом у лучшего шеф-повара
Тайны и дары высокогорной жемчужины: Севан с обедом у лучшего шеф-повара
Тайны и дары высокогорной жемчужины: Севан с обедом у лучшего шеф-повара
Тайны и дары высокогорной жемчужины: Севан с обедом у лучшего шеф-повара
Тайны и дары высокогорной жемчужины: Севан с обедом у лучшего шеф-повара
Тайны и дары высокогорной жемчужины: Севан с обедом у лучшего шеф-повара
Тайны и дары высокогорной жемчужины: Севан с обедом у лучшего шеф-повара
Тайны и дары высокогорной жемчужины: Севан с обедом у лучшего шеф-повара
Тайны и дары высокогорной жемчужины: Севан с обедом у лучшего шеф-повара
Тайны и дары высокогорной жемчужины: Севан с обедом у лучшего шеф-повара

Что вас ожидает 🤩

  • Оз. Севан
  • Севанский полуостров
  • Монастырь Севанаванк
  • Село Цахкунк
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Описание

Оз. Севан, Севанаванк, обед из даров Севана

Одним из самых популярных наших экскурсий является тур на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы поднимемся на вершину полуострова “Ахтамар”, чтобы с высоты полуострова нашему взору открылась голубоглазая красавица, осмотрим один из древнейших монастырей - Севанаванк (9 в.).
По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и желания! Говорят, они сбываются!
О происхождении названия «Севан» существуют разные легенды. Но самая распространенная гласит, что когда-то ванские армяне, покинув свои края, переселились на берега озера Севан, походящие на их родину. Но холодный и суровый климат не пришелся им по душе и вспоминая тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: «Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!»
Многие приезжают на оз. Севан для того, чтобы попробовать Севанскую рыбу. И в этой нашей поездке мы объязательно воспользуемся случаем и зайдем в лучший ресторан Севана, чтобы дегустировать блюда из Севанской рыбы. А если нам повезет, у нас будет шанс пообщаться с шеф-поваром ресторана, исвестным в Армении мастером, который является лауреатом многих международных премий.
В летнее время будет также 1 час свободного времени, чтобы искупаться на озере Севан.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Обед на Севане
Что не входит
  • Стоимость данной экскурсии 15000 драм на человека, что не включает:
  • Личные расходы
  • Дополнительные места вне маршрута
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова 19
Завершение: Ереван, Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем одевать удобную обувь и одежду по погоде.
  • Оплата экскурсии производится в местной валюте - 15000 драм.
  • Если вы внесли предоплату на сайте, то оплата за вычетом предоплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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