Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк

Индивидуальная экскурсия в Ереван: Озеро Севан и монастырь Севанаванк

5
1 отзыв
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Во время пребывания в Армении вы просто не можете упустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны — прекрасное озеро Севан.

Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа.
Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк
Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк
Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк
Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк
Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк
Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк
Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк
Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк
Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Монастырь Севанаванк расположен в 6 километрах восточнее города Севан, на полуострове Севан. До обмельчания озера полуостров был небольшим островом, отдаленным от материка трехкилометровым проливом. В конце VIII в. на острове обосновались несколько монахов. Они построили часовню и кельи. Выгодное положение острова способствовало увеличению монашеской братии, началось активное строительство монастыря.
  • Первым делом стали возводить стены, для чего в скале вокруг острова вырубили уступ и уложили на него большие каменные блоки. Стена опоясала остров, над нею была выстроена сторожевая башня с небольшими воротами. После этого были возведены три церкви, кельи и хозяйственные постройки.
  • Озеро Севан — чудо природы, соседствующее с небом, самое красивое из высокогорных озер. Оно расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 м. над уровнем моря. Его вода прозрачная и чистая. По преданию, из него пили только звезды и боги.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн).
  • Услуги профессионального русскоязычного гида.
  • Вода
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
28 июля 2023
Очень понравилась экскурсия!!! Комфортный автомобиль, приятные гид и водитель! Было интересно и очень красиво! Спасибо Ереван!

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Природа и пейзажи
Религиозные
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