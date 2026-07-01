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Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк

Индивидуальная экскурсия в Ереван: Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Во время пребывания в Армении вы просто не можете упустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны — прекрасное озеро Севан.

Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа.
5
19 отзывов
Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк
Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк
Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Монастырь Севанаванк расположен в 6 километрах восточнее города Севан, на полуострове Севан. До обмельчания озера полуостров был небольшим островом, отдаленным от материка трехкилометровым проливом. В конце VIII в. на острове обосновались несколько монахов. Они построили часовню и кельи. Выгодное положение острова способствовало увеличению монашеской братии, началось активное строительство монастыря. Первым делом стали возводить стены, для чего в скале вокруг острова вырубили уступ и уложили на него большие каменные блоки. Стена опоясала остров, над нею была выстроена сторожевая башня с небольшими воротами. После этого были возведены три церкви, кельи и хозяйственные постройки. Озеро Севан — чудо природы, соседствующее с небом, самое красивое из высокогорных озер. Оно расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 м. над уровнем моря. Его вода прозрачная и чистая. По преданию, из него пили только звезды и боги. Важная информация:

• Возможна оплата программы на месте:

наличными AMD — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
Что включено
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
  • Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
  • Вода
Что не входит в цену
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Возможна оплата программы на месте:
  • Наличными AMD
  • Российской картой онлайн
  • Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
А
Спасибо водителю Давиду, интересный рассказ про Армению, про её историю, про настоящее. С удовольствием съездили, прогулялись по монастырю, нас никто не торопил. Все очень понравилось.
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В
Все организовано на высоте. Комфортабельный автомобиль, приятный водитель. Информацией обеспечили в полном объеме! Очень рекомендую!!!
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К
Брали поездку только с водителем. Приехал заранее, машина чистая, удобная.
Доехали быстро, по дороге водитель обращал наше внимание на интересные места, которые мы проезжали.
Озеро Севан и монастырь Сенаванк красивое место. Можно зайти в монастырь, посмотреть сверху на озеро, прогуляться по берегу. Очень довольны прогулкой. Спасибо менеджеру Сусанне, информировала обо всех моментах, что важно когда бронируешь онлайн.
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Н
Прекрасный гид Ида и водитель Андрей!
Тёплое, искреннее и позитивное общение.
После такой экскурсии хочется вернуться в Ереван ещё раз🫶
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А
Очень красивые виды Дружелюбный гид Спасибо водителю за советы о городе Все прекрасны!
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И
Экскурсию посетили только в сопровождении водителя - очень любезный и внимательный мужчина, везде нас сопровождал, по ходу давал пояснения. Очень понравилась поездка, виды потрясающие.
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Входит в следующие категории Еревана

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