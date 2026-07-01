Что вас ожидает:Монастырь Севанаванк расположен в 6 километрах восточнее города Севан, на полуострове Севан. До обмельчания озера полуостров был небольшим островом, отдаленным от материка трехкилометровым проливом. В конце VIII в. на острове обосновались несколько монахов. Они построили часовню и кельи. Выгодное положение острова способствовало увеличению монашеской братии, началось активное строительство монастыря. Первым делом стали возводить стены, для чего в скале вокруг острова вырубили уступ и уложили на него большие каменные блоки. Стена опоясала остров, над нею была выстроена сторожевая башня с небольшими воротами. После этого были возведены три церкви, кельи и хозяйственные постройки. Озеро Севан — чудо природы, соседствующее с небом, самое красивое из высокогорных озер. Оно расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 м. над уровнем моря. Его вода прозрачная и чистая. По преданию, из него пили только звезды и боги. Важная информация:

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