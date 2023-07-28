Индивидуальная экскурсия в Ереван: Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Во время пребывания в Армении вы просто не можете упустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны — прекрасное озеро Севан.
Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа.
Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Монастырь Севанаванк расположен в 6 километрах восточнее города Севан, на полуострове Севан. До обмельчания озера полуостров был небольшим островом, отдаленным от материка трехкилометровым проливом. В конце VIII в. на острове обосновались несколько монахов. Они построили часовню и кельи. Выгодное положение острова способствовало увеличению монашеской братии, началось активное строительство монастыря.
- Первым делом стали возводить стены, для чего в скале вокруг острова вырубили уступ и уложили на него большие каменные блоки. Стена опоясала остров, над нею была выстроена сторожевая башня с небольшими воротами. После этого были возведены три церкви, кельи и хозяйственные постройки.
- Озеро Севан — чудо природы, соседствующее с небом, самое красивое из высокогорных озер. Оно расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 м. над уровнем моря. Его вода прозрачная и чистая. По преданию, из него пили только звезды и боги.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн).
- Услуги профессионального русскоязычного гида.
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
28 июля 2023
Очень понравилась экскурсия!!! Комфортный автомобиль, приятные гид и водитель! Было интересно и очень красиво! Спасибо Ереван!
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