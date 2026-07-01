Во время пребывания в Армении вы просто не можете упустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны — прекрасное озеро Севан.
Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа.
Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Монастырь Севанаванк расположен в 6 километрах восточнее города Севан, на полуострове Севан. До обмельчания озера полуостров был небольшим островом, отдаленным от материка трехкилометровым проливом. В конце VIII в. на острове обосновались несколько монахов. Они построили часовню и кельи. Выгодное положение острова способствовало увеличению монашеской братии, началось активное строительство монастыря. Первым делом стали возводить стены, для чего в скале вокруг острова вырубили уступ и уложили на него большие каменные блоки. Стена опоясала остров, над нею была выстроена сторожевая башня с небольшими воротами. После этого были возведены три церкви, кельи и хозяйственные постройки. Озеро Севан — чудо природы, соседствующее с небом, самое красивое из высокогорных озер. Оно расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 м. над уровнем моря. Его вода прозрачная и чистая. По преданию, из него пили только звезды и боги. Важная информация:
• Возможна оплата программы на месте:
наличными AMD — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Вода
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Возможна оплата программы на месте:
- Наличными AMD
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо водителю Давиду, интересный рассказ про Армению, про её историю, про настоящее. С удовольствием съездили, прогулялись по монастырю, нас никто не торопил. Все очень понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Все организовано на высоте. Комфортабельный автомобиль, приятный водитель. Информацией обеспечили в полном объеме! Очень рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Брали поездку только с водителем. Приехал заранее, машина чистая, удобная.
Доехали быстро, по дороге водитель обращал наше внимание на интересные места, которые мы проезжали.
Озеро Севан и монастырь Сенаванк красивое место. Можно зайти в монастырь, посмотреть сверху на озеро, прогуляться по берегу. Очень довольны прогулкой. Спасибо менеджеру Сусанне, информировала обо всех моментах, что важно когда бронируешь онлайн.
Доехали быстро, по дороге водитель обращал наше внимание на интересные места, которые мы проезжали.
Озеро Севан и монастырь Сенаванк красивое место. Можно зайти в монастырь, посмотреть сверху на озеро, прогуляться по берегу. Очень довольны прогулкой. Спасибо менеджеру Сусанне, информировала обо всех моментах, что важно когда бронируешь онлайн.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Прекрасный гид Ида и водитель Андрей!
Тёплое, искреннее и позитивное общение.
После такой экскурсии хочется вернуться в Ереван ещё раз🫶
Тёплое, искреннее и позитивное общение.
После такой экскурсии хочется вернуться в Ереван ещё раз🫶
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень красивые виды Дружелюбный гид Спасибо водителю за советы о городе Все прекрасны!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсию посетили только в сопровождении водителя - очень любезный и внимательный мужчина, везде нас сопровождал, по ходу давал пояснения. Очень понравилась поездка, виды потрясающие.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Завораживающая красота - озеро Севан и монастырь Севанаванк»
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €231
€330 за всё до 2 чел.
Групповая
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
Путешествие к озеру Севан и монастырям Армении. Откройте для себя историю и архитектуру в компании опытного гида
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
15 авг в 10:00
18 авг в 10:00
€30 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайные сокровища Армении: сырный погреб, озеро Севан, монастырь Севанаванк и хачкары в Норатусе
Из Еревана - к памятникам армянского средневекового зодчества и заповедным местам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €159
€198 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дилижан, Севан и Севанаванк - из Еревана
Отправиться в атмосферный город, к легендарному озеру и древним монастырям
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €160 за всё до 3 чел.
$77 за экскурсию