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Поездка на озеро Севан и в монастырь Севанаванк

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Поездка на озеро Севан и в монастырь Севанаванк
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Поездка на озеро Севан и в монастырь Севанаванк
Поездка на озеро Севан и в монастырь Севанаванк

Что вы увидите

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
Экскурсия ⛳ на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы также поднимемся на вершину полуострова “Ахтамар”, осмотрим Севанский монастырь (9 в. ).
По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и желания! Говорят, они сбываются!
О происхождении названия «Севан» существуют несколько легенд. Но самая распространенная из них это то, что когда-то ванские армяне, вынужденные покинуть свои края, переселились на берега озера Севан, напоминавшие им родину. Но холодный и суровый высокогорный климат не понравился им. Вспоминая мягкий и тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: «Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!»
Стоимость поездки (за машину до 4 мест) - 75$
Стоимость поездки (за машину 5-7 мест) - 95$
Что входит
  • Транспортное обслуживание до пункта назначения и обратно
Что не входит
  • Услуги гида, личные расходы, обед во время экскурсии.
  • (при желании можно добавить услугу гида за дополнительную плату)
Начало и место завершения
🚩 Отель Ширак, ул. Хоренаци 13
Поездка на озеро Севан и в монастырь Севанаванк
Поездка на озеро Севан и в монастырь Севанаванк
Поездка на озеро Севан и в монастырь Севанаванк
Поездка на озеро Севан и в монастырь Севанаванк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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