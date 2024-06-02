Экскурсии с обедом

Найдено 10 экскурсий в категории «С обедом» в Ереване, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
256 отзывов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
«Обед на берегу Севана и монастырь Севанаванк»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Армянское море и древние монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
137 отзывов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
«Дополнительные расходы: входной билет в Гарни (1500 драмов с человека), традиционный обед в ресторане»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
23 отзыва
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«Лучшие вина Армении, домашний обед и мастер-класс по шашлыку»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
192 за всё до 3 чел.
Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
76 отзывов
Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Начало: У отеля
«А с нашей кухней вы познакомитесь, остановившись на обед в гостях у настоящей армянской семьи»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
295 за всё до 4 чел.
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
Побывать на «армянском море», услышать истории и легенды, а также оценить местную кухню на берегу
Начало: На площади Республики в центре Еревана
«Для нашей группы будет организован обед в достойном ресторане на озере: вы оцените вкус знаменитой севанской рыбы и местного деликатеса — кебаба из раковых шеек»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 160 за всё до 12 чел.
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время
Начало: Ваш отель
«Приготовят вкусный обед из национальных блюд»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160144 за всё до 4 чел.
Удивительная Лорийская область
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Удивительная Лорийская область
Открыть малоизведанный регион Армении, посетить древние монастыри и пообедать над ущельем
Начало: у вашего отеля
«Обед (средний чек — 7000-12 000 драмов на человека)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
285 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
14 отзывов
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Пройтись по улочкам маленького города с большой историей и пообедать в гостях у местных
Начало: На главной площади Аштарака
«Дополнительные расходы: обед (5000 драмов/чел»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30 за человека
Волшебство сыров и севанский сиг
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Волшебство сыров и севанский сиг
Погрузиться в микс истории и вкусов: 2 монастыря, 10 необычных сортов сыра и нежная рыба на обед
«В стоимость экскурсии включены трансфер на Ford Mondeo, услуги гида, мастер-класс по приготовлению сига и обед, дегустация 10 видов сыров»
Завтра в 11:30
10 июня в 10:00
380 за всё до 4 чел.
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Начало: на площади Республики
«Обед в старом ереванском дворике под лозами винограда»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
    Поездка была отличная. Ашот интересный собеседник. Много рассказывал про сферы жизни армян, про проблемы, победы и интересы. Экскурсия закончилась вкусным обедом в видовом ресторане 👍
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
    Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная. Надо сказать, что Арарат
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    в хороший день виден даже из Еревана, но съездить к нему поближе и оказаться одновременно недалеко от границ Турции, Азербайджана и Ирана стоит. В программу этой экскурсии входило посещение двух древних монастырей - Хор Вирап и Нораванк. Первый построен на месте темницы, где 13 лет был заключен армянский святой и первый католикос армян Григорий Просветитель, продвигавший христианство среди язычников. Монастырь был основан в 642 году и расположен совсем недалеко от Арарата. А монастырь Норавнк, также овеянный легендами, был построен в начале 13 века в красивом красном ущелье. Все это - невероятные древности с длинной и значимой для страны историей, расположенные в очень красивых местах. Пока я смотрела во всех глаза вокруг, Ашот очень интересно рассказывал об истории Армении, о христианстве, об архитектуре Армении и о современной жизни страны. Я узнала на экскурсии очень много нового. И после посещения этих прекрасных достопримечательностей, Ашот привез меня в хозяйство винодела. Это реально действующее хозяйство, которое ведет семья Степанян, выпускающая свое фирменное вино. Они очень гостеприимные, знакомят туристов со своим бытом, хозяйством и показывают, как делают вино. Затем вас ждет щедрый, вкусный и сытный обед и дегустация прекрасного вина. Было чудесно! Кстати, по дороге в деревнях вам может повезти увидеть много гнезд аистов (я была в мае, они выводили птенцов). Это невероятно красиво, я за всю жизнь аистов видела раза два, а здесь по дороге тут и там на столбах в гнездах сидели взрослые птицы и торчали головы птенцов. Полный восторг! Спасибо Ашоту за очень интересную экскурсию и возможность увидеть столько всего древнего, красивого и удивительного.

    Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебнаяАрарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная
  • Ю
    Юрий
    29 мая 2024
    Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
    Если вы летите из Европы, например, через Ереван, и у вас появится один свободный день: вместо того, чтобы гулять по
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    городу (не в обиду Еревану) лучше посмотреть природу Армении. Данная экскурсия - отличный вариант чтобы провести такой день! Очень приятные в общении Левон и наш экскурсовод Татьяна, спасибо Вам большое за эту экскурсию. Единственное пожелание к организатору - хотелось бы чуть более свежего автомобиля, но в целом не критично. Спасибо!

  • Г
    Галина
    27 мая 2024
    Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
    Прекрасная экскурсия! Рекомендую
  • Н
    Николай
    24 мая 2024
    Армянское море и древние монастыри
    В комфорте за один день посмотреть многие достопримечательности. Гидом был Александр, и, в целом, сложилось ощущение, что он очень любит
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    и знает Армению, но, к сожалению, совсем не гид с точки зрения глубины и подачи материала. Не доехали в Гегард из-за ремонта дороги и в Агарцин, про который Александр почему-то умолчал.

  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
    Получилась супер красивая, комфортная и насыщенная поездка на 3 дня! Были: Хор-Вирап - Нораванк - Джермук - Хндзореск - Татев -
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    Сюник, посмотрели водопады, город Воротнаванк и церковь затопленную в Толорсе. Максимальный комфорт, отлично поданная информация без лишнего перегруза, возможность насладиться красотами Армении.

  • М
    Марина
    17 мая 2024
    Армянское море и древние монастыри
    Александр, отлично организовал наше путешествие. Мы в восторге и влюблены в эти невероятные пейзажи. Спасибо)
  • O
    Olga
    14 мая 2024
    Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
    Поездка потрясающая! Левон все прекрасно организовал и учел все наши пожелания. Гид Элла, пожалуй, самый лучший гид в Ереване. Она
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    очень много знает и может без устали рассказывать об Армении, ее истории, обычаях, храмах, музеях. С таким гидом невозможно не очароваться страной и не влюбиться в нее. Древние храмы Гарни и Гегард, живописный Севан, вкусная рыба, Симфония камней в древнем ущелье незабываемы! Прерасной изюминкой было и то, что нам еще и показали как печется лаваш. и конечно дали отведать его, прямо из печки! Маршрут очень хорошо разработан, достопримечательности настолько яркие и достойные посещения, а рассказ гида такой увлекательный, что время пробежало незаметно. Хочется обязательно вернуться назад, и только с Эллой!

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Армянское море и древние монастыри
    Нашим гидом на этой экскурсии был Александр, который приехал за нами в отель с местной клубникой. Мы потом пытались найти
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    такую же вкусную, но не смогли) Программа была насыщенная - арка Чаренца, Гарни и "Симфония камней", озеро Севан, Агарцин, Дилижан - весь день провели вместе. Из-за ремонта дороги не попали в Гегард, заменили его на ферму оленей. На озере Севан был потрясающий обед в ресторане (заранее попросили организаторов экскурсии забронировать столик). Везде гид давал свободное время, без суеты мы смогли насладиться всеми достопримечательностями и видами. Легко, комфортно, интересно и незаметно пролетел день. Александра рекомендуем - отличный рассказчик и хороший водитель, что немаловажно.

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
    Спасибо организаторам за чудесный день!! Поездка на озеро порадовала отличной погодой, увидели и услышали много интересного) Обед в семье - очень комфортно, провели как на даче у родственников - вкусно и душевно! Всем гостям Еревана очень рекомендуем!!!
    Спасибо организаторам за чудесный день!! Поездка на озеро порадовала отличной погодой, увидели и услышали много интересного)

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «С обедом»

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  1. Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
  2. Армянское море и древние монастыри
  3. Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
  4. Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
  5. Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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