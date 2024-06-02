1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
«Обед на берегу Севана и монастырь Севанаванк»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
«Дополнительные расходы: входной билет в Гарни (1500 драмов с человека), традиционный обед в ресторане»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«Лучшие вина Армении, домашний обед и мастер-класс по шашлыку»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€192 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Начало: У отеля
«А с нашей кухней вы познакомитесь, остановившись на обед в гостях у настоящей армянской семьи»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лазурный Севан: экскурсия и обед с панорамным видом (всё включено)
Побывать на «армянском море», услышать истории и легенды, а также оценить местную кухню на берегу
Начало: На площади Республики в центре Еревана
«Для нашей группы будет организован обед в достойном ресторане на озере: вы оцените вкус знаменитой севанской рыбы и местного деликатеса — кебаба из раковых шеек»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €160 за всё до 12 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время
Начало: Ваш отель
«Приготовят вкусный обед из национальных блюд»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Удивительная Лорийская область
Открыть малоизведанный регион Армении, посетить древние монастыри и пообедать над ущельем
Начало: у вашего отеля
«Обед (средний чек — 7000-12 000 драмов на человека)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€285 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Пройтись по улочкам маленького города с большой историей и пообедать в гостях у местных
Начало: На главной площади Аштарака
«Дополнительные расходы: обед (5000 драмов/чел»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€30 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Волшебство сыров и севанский сиг
Погрузиться в микс истории и вкусов: 2 монастыря, 10 необычных сортов сыра и нежная рыба на обед
«В стоимость экскурсии включены трансфер на Ford Mondeo, услуги гида, мастер-класс по приготовлению сига и обед, дегустация 10 видов сыров»
Завтра в 11:30
10 июня в 10:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Начало: на площади Республики
«Обед в старом ереванском дворике под лозами винограда»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна2 июня 2024Поездка была отличная. Ашот интересный собеседник. Много рассказывал про сферы жизни армян, про проблемы, победы и интересы. Экскурсия закончилась вкусным обедом в видовом ресторане 👍
- ННаталья1 июня 2024Арарат не захотел мне полностью показаться, спрятав макушки в облаках, но экскурсия все равно была волшебная. Надо сказать, что Арарат
- ЮЮрий29 мая 2024Если вы летите из Европы, например, через Ереван, и у вас появится один свободный день: вместо того, чтобы гулять по
- ГГалина27 мая 2024Прекрасная экскурсия! Рекомендую
- ННиколай24 мая 2024В комфорте за один день посмотреть многие достопримечательности. Гидом был Александр, и, в целом, сложилось ощущение, что он очень любит
- ЮЮлия21 мая 2024Получилась супер красивая, комфортная и насыщенная поездка на 3 дня! Были: Хор-Вирап - Нораванк - Джермук - Хндзореск - Татев -
- ММарина17 мая 2024Александр, отлично организовал наше путешествие. Мы в восторге и влюблены в эти невероятные пейзажи. Спасибо)
- OOlga14 мая 2024Поездка потрясающая! Левон все прекрасно организовал и учел все наши пожелания. Гид Элла, пожалуй, самый лучший гид в Ереване. Она
- ТТатьяна14 мая 2024Нашим гидом на этой экскурсии был Александр, который приехал за нами в отель с местной клубникой. Мы потом пытались найти
- ННаталья13 мая 2024Спасибо организаторам за чудесный день!! Поездка на озеро порадовала отличной погодой, увидели и услышали много интересного) Обед в семье - очень комфортно, провели как на даче у родственников - вкусно и душевно! Всем гостям Еревана очень рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «С обедом»
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