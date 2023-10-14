Индивидуальный трансфер в Ереване с посещением монастыря Хор Вирап
Прямо из аэропорта вы отправитесь к известнейшей христианской святыне Армении — монастырю Хор Вирап. Посетите одну из самых знаковых святынь и узнайте больше о ее истории. Приготовьтесь услышать много интересных фактов и насладиться живописными пейзажами!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Водитель с табличкой с Вашим именем встретит в аэропорту и отвезет Вас к прекрасному монастырю Хор Вирап.
- Монастырь построен в месте, имеющем важное историческое и религиозное значение для Армении. История монастыря неразрывно связана с принятием и распространением христианства в Армении в качестве государственной религии. Тысячи верующих ежегодно приезжают на паломничество в это святое место.
- Монастырь Хор Вирап знаменит не только своей архитектурой, но и глубокой ямой, которая имеет захватывающую историю. Название «Хор Вирап» означает «глубокая темница». На территории монастыря и сейчас можно увидеть старую яму-темницу. Именно здесь 14 лет в заключении провел основоположник христианства в Армении Святой Григорий Просветитель.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из аэропорта
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн)
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Обратный трансфер в аэропорт (по желанию можем организовать за дополнительную плату)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: АэропортЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Просим отправить время и номер Вашего рейса.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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