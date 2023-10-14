Индивидуальная экскурсия: Посещение Хор Вирап, Эчмиадзина и Звартноца из Еревана
В рамках нашей экскурсии мы посетим церкви, внесенные в список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО, увидим знаменитые религиозные памятники Армении и узнаем много нового о развитии страны, погрузившись в историю ее священных мест.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Монастырь Хор Вирап
- Церкви св. Гаяне и Рипсиме
- Кафедральный собор (снаружи)
- Храм Звартноц
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Монастырь Хор Вирап
Монастырь Хор Вирап построен в месте, имеющем важное историческое и религиозное значение для Армении. Его история неразрывно связана с принятием и распространением христианства в Армении в качестве государственной религии. Тысячи верующих ежегодно приезжают на паломничество в это святое место.
Монастырь Хор Вирап знаменит не только своей архитектурой, но и глубокой ямой, которая имеет захватывающую историю. Его название означает «глубокая темница». На территории монастыря и сейчас можно увидеть старую яму-темницу. Именно здесь 14 лет в заключении провел основоположник христианства в Армении Святой Григорий Просветитель.
Эчмиадзин
Эчмиадзин позволит нам максимально близко ознакомиться с особенностями армянского христианства, его богатой историей и наследием.
В рамках данной экскурсии вы посетите церкви, внесенные в список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Первые остановки: церкви Св. Рипсиме и Св. Гаяне, две из трех церквей в Эчмиадзине, посвященные христианским мученицам, бежавшим из Рима вместе со своей игуменией Гаяне.
Далее следует Эчмиадзинский Кафедральный Собор — главный собор Армянской Апостольской церкви и самый первый христианский собор в мире. В настоящее время Кафедральный Собор находится на реконструкции и, к сожалению, увидеть его можно только снаружи.
Звартноц
После будет посещение Звартноца — средневекового храма Св. Григория, построенного в 7 веке, одного из самых высоких строений своего времени.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн)
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Входные билеты
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По адресу вашего проживанияЗавершение: По месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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