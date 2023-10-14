Монастырь Хор Вирап

Монастырь Хор Вирап построен в месте, имеющем важное историческое и религиозное значение для Армении. Его история неразрывно связана с принятием и распространением христианства в Армении в качестве государственной религии. Тысячи верующих ежегодно приезжают на паломничество в это святое место.

Монастырь Хор Вирап знаменит не только своей архитектурой, но и глубокой ямой, которая имеет захватывающую историю. Его название означает «глубокая темница». На территории монастыря и сейчас можно увидеть старую яму-темницу. Именно здесь 14 лет в заключении провел основоположник христианства в Армении Святой Григорий Просветитель.

Эчмиадзин

Эчмиадзин позволит нам максимально близко ознакомиться с особенностями армянского христианства, его богатой историей и наследием.

В рамках данной экскурсии вы посетите церкви, внесенные в список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Первые остановки: церкви Св. Рипсиме и Св. Гаяне, две из трех церквей в Эчмиадзине, посвященные христианским мученицам, бежавшим из Рима вместе со своей игуменией Гаяне.

Далее следует Эчмиадзинский Кафедральный Собор — главный собор Армянской Апостольской церкви и самый первый христианский собор в мире. В настоящее время Кафедральный Собор находится на реконструкции и, к сожалению, увидеть его можно только снаружи.

Звартноц

После будет посещение Звартноца — средневекового храма Св. Григория, построенного в 7 веке, одного из самых высоких строений своего времени.