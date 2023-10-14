Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц

Индивидуальная экскурсия: Посещение Хор Вирап, Эчмиадзина и Звартноца из Еревана

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В рамках нашей экскурсии мы посетим церкви, внесенные в список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО, увидим знаменитые религиозные памятники Армении и узнаем много нового о развитии страны, погрузившись в историю ее священных мест.
Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц
Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц
Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц
Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц
Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц
Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц
Христианские сокровища Армении: Хор Вирап, Эчмиадзин, Звартноц
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Монастырь Хор Вирап
  • Церкви св. Гаяне и Рипсиме
  • Кафедральный собор (снаружи)
  • Храм Звартноц
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Монастырь Хор Вирап

Монастырь Хор Вирап построен в месте, имеющем важное историческое и религиозное значение для Армении. Его история неразрывно связана с принятием и распространением христианства в Армении в качестве государственной религии. Тысячи верующих ежегодно приезжают на паломничество в это святое место.
Монастырь Хор Вирап знаменит не только своей архитектурой, но и глубокой ямой, которая имеет захватывающую историю. Его название означает «глубокая темница». На территории монастыря и сейчас можно увидеть старую яму-темницу. Именно здесь 14 лет в заключении провел основоположник христианства в Армении Святой Григорий Просветитель.

Эчмиадзин

Эчмиадзин позволит нам максимально близко ознакомиться с особенностями армянского христианства, его богатой историей и наследием.
В рамках данной экскурсии вы посетите церкви, внесенные в список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Первые остановки: церкви Св. Рипсиме и Св. Гаяне, две из трех церквей в Эчмиадзине, посвященные христианским мученицам, бежавшим из Рима вместе со своей игуменией Гаяне.
Далее следует Эчмиадзинский Кафедральный Собор — главный собор Армянской Апостольской церкви и самый первый христианский собор в мире. В настоящее время Кафедральный Собор находится на реконструкции и, к сожалению, увидеть его можно только снаружи.

Звартноц

После будет посещение Звартноца — средневекового храма Св. Григория, построенного в 7 веке, одного из самых высоких строений своего времени.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-6 чел. — минивэн)
  • Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
  • Входные билеты
  • Вода
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу вашего проживания
Завершение: По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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