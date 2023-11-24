Приглашаем на насыщенную однодневную экскурсию, раскрывающую богатую историю, самобытную кухню и фантастическую природу Армении. Вы посетите древний монастырь Кечарис в городе Цахкадзор, прокатитесь по канатной дороге с видом на заснеженные вершины и полюбуетесь озером Севан. А также научитесь готовить рыбу в соляной шубе!

Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Цахкадзор. Это горный курортный город, расположенный на высоте 2000 метров. Вы посетите его главную достопримечательность — средневековый монастырь Кечарис. А также по желанию прокатитесь по канатной дороге, наслаждаясь видами на заснеженные вершины.

Озеро Севан. Вы полюбуетесь самым красивым озером в стране, живописно расположенным в окружении гор. Его вода прозрачна и чиста — по преданию, её любили пить звезды и боги.

Кулинарный мастер-класс. Вы поучаствуете в мастер классе по приготовлению рыбы в соляной шубе и оцените её на вкус.

Организационные детали