Цахкадзор и озеро Севан: групповая экскурсия

Групповая экскурсия в Ереване

Посетить знаменитый горный курорт, полюбоваться сказочным озером и попробовать рыбу в соляной шубе

Приглашаем на насыщенную однодневную экскурсию, раскрывающую богатую историю, самобытную кухню и фантастическую природу Армении.

Вы посетите древний монастырь Кечарис в городе Цахкадзор, прокатитесь по канатной дороге с видом на заснеженные вершины и полюбуетесь озером Севан. А также научитесь готовить рыбу в соляной шубе!
Цахкадзор и озеро Севан: групповая экскурсия
Цахкадзор и озеро Севан: групповая экскурсия
Цахкадзор и озеро Севан: групповая экскурсия
Цахкадзор и озеро Севан: групповая экскурсия
Цахкадзор и озеро Севан: групповая экскурсия
Цахкадзор и озеро Севан: групповая экскурсия
Цахкадзор и озеро Севан: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
24
ноя
26
ноя
29
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8
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Цахкадзор. Это горный курортный город, расположенный на высоте 2000 метров. Вы посетите его главную достопримечательность — средневековый монастырь Кечарис. А также по желанию прокатитесь по канатной дороге, наслаждаясь видами на заснеженные вершины.

Озеро Севан. Вы полюбуетесь самым красивым озером в стране, живописно расположенным в окружении гор. Его вода прозрачна и чиста — по преданию, её любили пить звезды и боги.

Кулинарный мастер-класс. Вы поучаствуете в мастер классе по приготовлению рыбы в соляной шубе и оцените её на вкус.

Организационные детали

  • На экскурсии будет смешанная англо-русская группа: наш гид проводит её на двух языках
  • Транспорт и кулинарный мастер-класс включены в стоимость
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед — 12€ с человека, канатная дорога — 7€ с человека
  • Вы оплачиваете на сайте 20% стоимости, остальную часть необходимо оплатить до экскурсии по ссылке, которую мы вам отправили, или в нашем офисе

в среду, пятницу и воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Таманяну
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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