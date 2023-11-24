Посетить знаменитый горный курорт, полюбоваться сказочным озером и попробовать рыбу в соляной шубе
Приглашаем на насыщенную однодневную экскурсию, раскрывающую богатую историю, самобытную кухню и фантастическую природу Армении.
Вы посетите древний монастырь Кечарис в городе Цахкадзор, прокатитесь по канатной дороге с видом на заснеженные вершины и полюбуетесь озером Севан. А также научитесь готовить рыбу в соляной шубе!
Вы посетите древний монастырь Кечарис в городе Цахкадзор, прокатитесь по канатной дороге с видом на заснеженные вершины и полюбуетесь озером Севан. А также научитесь готовить рыбу в соляной шубе!
Ближайшие даты:
24
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26
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29
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Цахкадзор. Это горный курортный город, расположенный на высоте 2000 метров. Вы посетите его главную достопримечательность — средневековый монастырь Кечарис. А также по желанию прокатитесь по канатной дороге, наслаждаясь видами на заснеженные вершины.
Озеро Севан. Вы полюбуетесь самым красивым озером в стране, живописно расположенным в окружении гор. Его вода прозрачна и чиста — по преданию, её любили пить звезды и боги.
Кулинарный мастер-класс. Вы поучаствуете в мастер классе по приготовлению рыбы в соляной шубе и оцените её на вкус.
Организационные детали
- На экскурсии будет смешанная англо-русская группа: наш гид проводит её на двух языках
- Транспорт и кулинарный мастер-класс включены в стоимость
- Дополнительные расходы (по желанию): обед — 12€ с человека, канатная дорога — 7€ с человека
- Вы оплачиваете на сайте 20% стоимости, остальную часть необходимо оплатить до экскурсии по ссылке, которую мы вам отправили, или в нашем офисе
в среду, пятницу и воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Таманяну
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 6297 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю команду гидов: мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, предоставляем траспортные услуги. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Во время длительных групповых экскурсий мы по желанию организуем традиционный обед. До встречи в Армении!
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