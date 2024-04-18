Вы мечтаете покататься на лошадях, но боитесь и не знаете с чего начать? Мы организуем для вас мастер-класс по верховой езде от опытного спортсмена.
Немного практики — и вот вы уже исследуете окрестности горы Арарат на дружелюбных лошадях, которые станут вашими надёжными спутниками.
Немного практики — и вот вы уже исследуете окрестности горы Арарат на дружелюбных лошадях, которые станут вашими надёжными спутниками.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Теория
Вас встретит опытный инструктор — действующий мастер спорта по конкуру. Проведёт обучение и даст практические советы по верховой езде, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно.
Практика
Вы узнаете, как ухаживать за лошадьми, научитесь правильно их чистить и седлать. Во время тренировки на манеже освоите два аллюра: шаг и рысь. А полученные навыки сможете закрепить на часовой прогулке верхом. Кататься будем в полях с видом на Арарат и горные перевалы.
Организационные детали
- Мастер-класс проводит действующий профессиональный спортсмен
- Для детей до 10 лет занятие проводится на пони
- Также мы проводим иппотерапию и фотосессии (по запросу)
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро Дружбы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 5239 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
18 апр 2024
Все очень понравилось! Очень приятные инструкторы, внимательные! Научили верховой езде, а после сразу воспользовались новыми навыками в деле. Очень красивые виды открываются во время прогулки на лошадях. Остались очень яркие и приятные впечатления от мероприятия! Всем рекомендую!
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