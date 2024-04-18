Вы мечтаете покататься на лошадях, но боитесь и не знаете с чего начать? Мы организуем для вас мастер-класс по верховой езде от опытного спортсмена. Немного практики — и вот вы уже исследуете окрестности горы Арарат на дружелюбных лошадях, которые станут вашими надёжными спутниками.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Теория

Вас встретит опытный инструктор — действующий мастер спорта по конкуру. Проведёт обучение и даст практические советы по верховой езде, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно.

Практика

Вы узнаете, как ухаживать за лошадьми, научитесь правильно их чистить и седлать. Во время тренировки на манеже освоите два аллюра: шаг и рысь. А полученные навыки сможете закрепить на часовой прогулке верхом. Кататься будем в полях с видом на Арарат и горные перевалы.

Организационные детали