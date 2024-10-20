Путешествие верхом по живописным просторам Армении (из Еревана)

Прочувствовать единение с природой в ритме конной прогулки
Мы составили этот маршрут, чтобы вы пообщались с прекрасными животными, насладились видами горных хребтов, долин и лесов, а также соединились с природой на глубоком уровне. Это прогулка-созерцание, прогулка-медитация.

Она отлично подойдёт тем, кто ищет отдых на стыке активного путешествия, уединения и эмоциональной перезагрузки.
5
1 отзыв
Путешествие верхом по живописным просторам Армении (из Еревана)
Путешествие верхом по живописным просторам Армении (из Еревана)
Путешествие верхом по живописным просторам Армении (из Еревана)
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Лёгкий завтрак и инструктаж. На конном ранчо недалеко от села Агарцин, в 5 километрах от Дилижана, вы подкрепитесь местными деликатесами с чаем или кофе. Затем встретитесь с инструктором, пройдёте инструктаж по верховой езде и познакомитесь с лошадьми — вашими прекрасными спутниками на этот день. Инструктор подскажет, как выстроить общение с лошадью, чтобы научиться её понимать и чувствовать движения.

Конная прогулка по живописной долине. В сопровождении инструктора вы отправитесь по дороге вдоль реки через цветущие луга. Насладитесь природой вокруг — щебетаньем птиц, ароматом диких цветов и свежим ветром с гор.

Остановка на смотровой площадке. Здесь устроим пикник с видом на горные вершины и долину внизу. Визуальные впечатления дополним вкусовыми. Мы приготовили для вас свежие фрукты, выпечку, сыр и местные травяные чаи.

Маршрут по тропам, ведущим к альпийским лугам. После перекуса отправимся дальше вдоль ручьёв под тенью вековых деревьев.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида-инструктора, трансфер на автомобиле, завтрак и лёгкие закуски
  • Дорога до конного ранчо займёт 2 часа, конная прогулка — 1–1,5 часа
  • Возьмите с собой тёплую одежду, дождевик, солнцезащитный крем, головной убор, питьевую воду и перекус на день
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Тамара
20 окт 2024
Я очень люблю лошадей, но, честно, немного боюсь. Моя лошадь была очень спокойная, тихая. Поэтому прогулка прошла безопасно. А маршрут - одно удовольствие. В тишине ты наслаждаешься природой. Мне очень
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повезло с погодой.

Также вы можете не переживать о еде - вы точно останетесь довольны.

Благодарю гида Нарине за богатый кругозор, за интереснейшие факты, о которых вы мало, где услышите. За внимательность, теплоту и заботу на протяжении всей поездки.
Водитель Арсен отлично справился со своей работой, мы передвигались с комфортом.

Рекомендую эту экскурсию тем, кто желает насладиться видами природы и побыть с животными в близком контакте 🙂

Я очень люблю лошадей, но, честно, немного боюсь. Моя лошадь была очень спокойная, тихая. Поэтому прогулкаЯ очень люблю лошадей, но, честно, немного боюсь. Моя лошадь была очень спокойная, тихая. Поэтому прогулкаЯ очень люблю лошадей, но, честно, немного боюсь. Моя лошадь была очень спокойная, тихая. Поэтому прогулкаЯ очень люблю лошадей, но, честно, немного боюсь. Моя лошадь была очень спокойная, тихая. Поэтому прогулка

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