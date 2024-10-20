Она отлично подойдёт тем, кто ищет отдых на стыке активного путешествия, уединения и эмоциональной перезагрузки.
Описание экскурсии
Лёгкий завтрак и инструктаж. На конном ранчо недалеко от села Агарцин, в 5 километрах от Дилижана, вы подкрепитесь местными деликатесами с чаем или кофе. Затем встретитесь с инструктором, пройдёте инструктаж по верховой езде и познакомитесь с лошадьми — вашими прекрасными спутниками на этот день. Инструктор подскажет, как выстроить общение с лошадью, чтобы научиться её понимать и чувствовать движения.
Конная прогулка по живописной долине. В сопровождении инструктора вы отправитесь по дороге вдоль реки через цветущие луга. Насладитесь природой вокруг — щебетаньем птиц, ароматом диких цветов и свежим ветром с гор.
Остановка на смотровой площадке. Здесь устроим пикник с видом на горные вершины и долину внизу. Визуальные впечатления дополним вкусовыми. Мы приготовили для вас свежие фрукты, выпечку, сыр и местные травяные чаи.
Маршрут по тропам, ведущим к альпийским лугам. После перекуса отправимся дальше вдоль ручьёв под тенью вековых деревьев.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-инструктора, трансфер на автомобиле, завтрак и лёгкие закуски
- Дорога до конного ранчо займёт 2 часа, конная прогулка — 1–1,5 часа
- Возьмите с собой тёплую одежду, дождевик, солнцезащитный крем, головной убор, питьевую воду и перекус на день
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды