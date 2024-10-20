Мы составили этот маршрут, чтобы вы пообщались с прекрасными животными, насладились видами горных хребтов, долин и лесов, а также соединились с природой на глубоком уровне. Это прогулка-созерцание, прогулка-медитация. Она отлично подойдёт тем, кто ищет отдых на стыке активного путешествия, уединения и эмоциональной перезагрузки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 7 чел.)

Описание экскурсии

Лёгкий завтрак и инструктаж. На конном ранчо недалеко от села Агарцин, в 5 километрах от Дилижана, вы подкрепитесь местными деликатесами с чаем или кофе. Затем встретитесь с инструктором, пройдёте инструктаж по верховой езде и познакомитесь с лошадьми — вашими прекрасными спутниками на этот день. Инструктор подскажет, как выстроить общение с лошадью, чтобы научиться её понимать и чувствовать движения.

Конная прогулка по живописной долине. В сопровождении инструктора вы отправитесь по дороге вдоль реки через цветущие луга. Насладитесь природой вокруг — щебетаньем птиц, ароматом диких цветов и свежим ветром с гор.

Остановка на смотровой площадке. Здесь устроим пикник с видом на горные вершины и долину внизу. Визуальные впечатления дополним вкусовыми. Мы приготовили для вас свежие фрукты, выпечку, сыр и местные травяные чаи.

Маршрут по тропам, ведущим к альпийским лугам. После перекуса отправимся дальше вдоль ручьёв под тенью вековых деревьев.

Организационные детали