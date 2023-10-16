Пройти по Малому центру с профессиональным журналистом и услышать интересные истории
Еревану, несомненно, есть что рассказать о себе. А я стану своеобразным проводником в этой беседе. Познакомлю с главными достопримечательностями города, а через них с культурой и традициями Армении. Во время прогулки поделюсь историями, связанными с нашей столицей. Мы составим представление о ней с момента рождения до чествования 2800-летия.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по значимым местам города:
- Площадь Республики.
- Площадь Азнавура.
- Кольцевой бульвар.
- Каскад.
- Оперный театр.
- Лебединое озеро.
- Северный проспект.
- Фонтаны, посвящённые 2800-летию Еревана.
Будем обсуждать с вами самые разные истории, скрытые в улицах, памятниках, зданиях:
- откуда вещало первое радио Армении,
- какой была площадь Азнавура в начале 20 века,
- что «украл» Армен Джигарханян, покидая Ереван,
- кто из городских персонажей напрямую связан с Голливудом,
- что общего между Ереваном и творчеством Микеланджело,
- откуда взялся ереванский Бермудский треугольник,
- где скрыты лики деятелей компартии,
- кто и как использовал в своей работе нос Арно Бабаджаняна,
- какой из армянских тотемов изображен на коллекционной марке стоимостью 200 драмов,
- при создании какого из мемориалов летчик-космонавт СССР Георгий Гречко сказал: «Поехали!».
- и много другого интересного.
Организационные детали
- Во время прогулки по желанию участников можно сделать паузу на кофе (оплачивается отдельно).
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 13 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магдалина — ваш гид в Ереване
Меня зовут Магдалина. Я родилась в Ереване, где получила несколько образований. Работаю сейчас журналистом и гидом. Всегда в курсе самых свежих событий, связанных с городом и страной. Мне нравится показывать гостям скрытый от глаз Ереван, открывать перед ними душу нашего города и связанные с ним истории, создающие неповторимую ауру и атмосферу нашей древней и в то же время современной столицы.
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