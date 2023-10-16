Магдалина — ваш гид в Ереване

Меня зовут Магдалина. Я родилась в Ереване, где получила несколько образований. Работаю сейчас журналистом и гидом. Всегда в курсе самых свежих событий, связанных с городом и страной. Мне нравится показывать гостям скрытый от глаз Ереван, открывать перед ними душу нашего города и связанные с ним истории, создающие неповторимую ауру и атмосферу нашей древней и в то же время современной столицы.

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