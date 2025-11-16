Погрузитесь в атмосферу древней Армении — мы отправимся в один из старейших заповедников мира, где природа сохранилась почти в первозданном виде.
По пути сделаем остановку на обед в уникальном месте — дворе у Мугуча, где в тени деревьев прячется церковь 14 века. Также в программе — живописные ущелья, родники и водопад.
Описание экскурсии
- Выезд из Еревана.
- Остановка у Мугуча (около 1–1,5 часа) — обед в тенистом дворе у церкви 14 века под пение птиц.
- Прогулка по Хосровскому заповеднику (1–1,5 часа, можно дольше по договорённости) — родники, ущелья, водопад.
- Возвращение в Ереван.
Организационные детали
- Поездка длится 6–7 часов, дорога в одну сторону — ~2,5 часа.
- Едем на комфортном внедорожнике Nissan Pathfinder.
- Обед оплачивается отдельно — ~5000 драмов.
- Пересадка на внедорожник в Хосровском заповеднике — ~8000 драмов.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Эдуард — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 37 туристов
Я — человек, который живёт Арменией и вместе с командой профессиональных гидов влюбляет в неё других. С 2020 года организую авторские туры по Армении, которые запоминаются не только видами, но
Входит в следующие категории Еревана
