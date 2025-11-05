Мои заказы

По следам древних культур: монастырь Авуц Тар и невиданный Гарни

Путешествие в мир древних культур: от язычества до христианства. Исследуйте монастырь Авуц Тар и крепость Гарни в Хосровском заповеднике
Путешествие по следам древних культур Армении - это уникальная возможность увидеть монастырь Авуц Тар и крепость Гарни. Вас ждут горы, ущелья и скалы, которые сохранили дух веков.

Хосровский заповедник, основанный в
4 веке, предлагает погрузиться в историю язычества и христианства.

Откройте для себя тайны крепости Гарни и узнайте, как образовались базальтовые колонны «Симфонии камней». Это путешествие подарит незабываемые впечатления и знания о древней Армении

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛️ Исторические памятники и храмы
  • 📜 Погружение в древние культуры
  • 🗺️ Маршрут вдали от туристических троп
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
Ближайшие даты:
11
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Азатское водохранилище
  • Крепость Гарни
  • Хосровский заповедник
  • Монастырь Авуц Тар
  • Церковь Св. Маштоца Айрапета
  • Руины базилики Хумаражам
  • Азатское ущелье
  • Симфония камней
  • Монастырь Гегард

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Горы, ущелья и скалы, застывшие в вечности.
  • Приметы языческого прошлого и становления христианской культуры.
  • Редкие памятники, скрытые от большинства путешественников.
  • Храмовые комплексы и монастыри, до которых туристы обычно не доезжают.

И узнаете:

  • Почему Хосровский заповедник, основанный в 4 веке, стал одной из древнейших охраняемых природных территорий в мире.
  • Где находилась крепость Гарни и как она связана с дохристианским прошлым Армении.
  • Кто основал монастырь Авуц Тар и почему он был построен на вершине горы.
  • Как образовались уникальные базальтовые колонны «Симфонии камней».

Объекты осмотра на маршруте

  • Азатское водохранилище.
  • Крепость Гарни.
  • Хосровский заповедник.
  • Монастырь “Авуц Тар”.
  • Церковь Св. Маштоца Айрапета.
  • Руины базилики Хумаражам.
  • Азатское ущелье и «Симфония камней».
  • Монастырь Гегард.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном и безопасном автотранспорте: седан или минивэн комфорт-класса с водителем.
  • В автомобиле для каждого пассажира предусмотрена бутылка минеральной воды и угощения.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты:
    — Гарни — 1500 драмов с чел.
    — Хосровский заповедник — 3000 драмов с чел.
    — Спецтранспорт в горы заповедника — 10 000 драмов за компанию.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
Дети 4-12 лет€32
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ованнес
Ованнес — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 198 туристов
Приветствую, дорогие гости моей античной родины. Я и моя страна Армения с открытыми объятиями рады приветствовать вас и делиться нашими красотами и богатой, многотысячной историей. По образованию я теолог-историк. После
долгих лет проживания в Москве зов родины меня вернул в родные края. Я с любовью и радостью готов быть вашим другом-гидом по Армении и представлять её во всей красе! До встречи)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
Наташа
5 ноя 2025
Если бы в сутках было больше светового времени, а у нас больше сил - этот день стоило бы продолжить.
Совершенно ошеломительные виды природных богатств, исторических мест, расположенных в удивительных уголках Армении
в сопровождении рассказов нашего гида -произвели неизгладимое впечатление. Ованесс, сам по себе очень интересный, обходительный, хорошо знающий материал человек. Прекрасно организованная экскурсия с коффе-паузами, гранатовым вином в совершенно неожиданных локациях, и замечательный ужин с национальными блюдами!

М
Михаил
5 сен 2025
Очень много впечатлений от красоты природы. Отличная организация тура. Спасибо Ованнесу за его рассказ о культуре и традициях. Да, одного дня точно маловато будет. Супер!!!
И
Инна
11 июл 2025
Интересная, познавательная экскурсия. Профессионально подготовленная команда. Ованнес высоко профессиональный гид с образованием истрика-теолога и очень позитивный и гостеприимный человек. Экскурсия оставила приятное впечатление. Рекомендую!
Надежда
Надежда
16 июн 2025
Спасибо Ованнесу за очень интересную, познавательную и красивую экскурсию! Экскурсовод историк, любит свою страну и очень хорошо и интересно про нее рассказывает. Посетили уникальные места, день пролетел незаметно, советуем теперь Ованнеса всем родным и знакомым!
Входит в следующие категории Еревана

