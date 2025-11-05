Путешествие по следам древних культур Армении - это уникальная возможность увидеть монастырь Авуц Тар и крепость Гарни. Вас ждут горы, ущелья и скалы, которые сохранили дух веков.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏛️ Исторические памятники и храмы
- 📜 Погружение в древние культуры
- 🗺️ Маршрут вдали от туристических троп
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Азатское водохранилище
- Крепость Гарни
- Хосровский заповедник
- Монастырь Авуц Тар
- Церковь Св. Маштоца Айрапета
- Руины базилики Хумаражам
- Азатское ущелье
- Симфония камней
- Монастырь Гегард
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Горы, ущелья и скалы, застывшие в вечности.
- Приметы языческого прошлого и становления христианской культуры.
- Редкие памятники, скрытые от большинства путешественников.
- Храмовые комплексы и монастыри, до которых туристы обычно не доезжают.
И узнаете:
- Почему Хосровский заповедник, основанный в 4 веке, стал одной из древнейших охраняемых природных территорий в мире.
- Где находилась крепость Гарни и как она связана с дохристианским прошлым Армении.
- Кто основал монастырь Авуц Тар и почему он был построен на вершине горы.
- Как образовались уникальные базальтовые колонны «Симфонии камней».
Объекты осмотра на маршруте
- Азатское водохранилище.
- Крепость Гарни.
- Хосровский заповедник.
- Монастырь “Авуц Тар”.
- Церковь Св. Маштоца Айрапета.
- Руины базилики Хумаражам.
- Азатское ущелье и «Симфония камней».
- Монастырь Гегард.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном и безопасном автотранспорте: седан или минивэн комфорт-класса с водителем.
- В автомобиле для каждого пассажира предусмотрена бутылка минеральной воды и угощения.
- Отдельно оплачиваются входные билеты:
— Гарни — 1500 драмов с чел.
— Хосровский заповедник — 3000 драмов с чел.
— Спецтранспорт в горы заповедника — 10 000 драмов за компанию.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети 4-12 лет
|€32
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ованнес — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 198 туристов
Приветствую, дорогие гости моей античной родины. Я и моя страна Армения с открытыми объятиями рады приветствовать вас и делиться нашими красотами и богатой, многотысячной историей. По образованию я теолог-историк.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наташа
5 ноя 2025
Если бы в сутках было больше светового времени, а у нас больше сил - этот день стоило бы продолжить.
Совершенно ошеломительные виды природных богатств, исторических мест, расположенных в удивительных уголках Армении
Совершенно ошеломительные виды природных богатств, исторических мест, расположенных в удивительных уголках Армении
М
Михаил
5 сен 2025
Очень много впечатлений от красоты природы. Отличная организация тура. Спасибо Ованнесу за его рассказ о культуре и традициях. Да, одного дня точно маловато будет. Супер!!!
И
Инна
11 июл 2025
Интересная, познавательная экскурсия. Профессионально подготовленная команда. Ованнес высоко профессиональный гид с образованием истрика-теолога и очень позитивный и гостеприимный человек. Экскурсия оставила приятное впечатление. Рекомендую!
Надежда
16 июн 2025
Спасибо Ованнесу за очень интересную, познавательную и красивую экскурсию! Экскурсовод историк, любит свою страну и очень хорошо и интересно про нее рассказывает. Посетили уникальные места, день пролетел незаметно, советуем теперь Ованнеса всем родным и знакомым!
