читать дальше в сопровождении рассказов нашего гида -произвели неизгладимое впечатление. Ованесс, сам по себе очень интересный, обходительный, хорошо знающий материал человек. Прекрасно организованная экскурсия с коффе-паузами, гранатовым вином в совершенно неожиданных локациях, и замечательный ужин с национальными блюдами!

Если бы в сутках было больше светового времени, а у нас больше сил - этот день стоило бы продолжить.Совершенно ошеломительные виды природных богатств, исторических мест, расположенных в удивительных уголках Армении