Хосровский заповедник на юге Армении — кладезь для любителей треккинга. В компании профессионального инструктора-проводника вы пройдёте 17 км с набором высоты 500 м. Полюбуетесь живописными пейзажами и подышите чистым воздухом. Главными достопримечательностями на маршруте станут ущелье Гарни с «симфонией камней» и два водопада: Астхик и Ваагни.

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Описание

Что вас ожидает

Водопады Астхик и Ваагни

Мы прогуляемся до водопадов Астхик и Ваагни. Расположенные всего в нескольких сотнях метров друг от друга, они очень отличаются по духу. Первый узким мощным потоком срывается с отвесной скалы и разбивается о плоские камни внизу. Второй плавно стекает по каменным ступеням в прозрачный бассейн у подножия. Вы полюбуетесь их красотой и услышите, каким богам они посвящены.

Ущелье Гарни

Нашей второй целью станет живописное ущелье Гарни, где находится знаменитая «симфония камней». Это скопление базальтовых столбов идеально правильного шестиугольного сечения, похожее на гигантский орган. Местами их высота доходит до 300 метров: только представьте этот масштаб! Вы услышите, как образовалось это природное сокровище, и сделаете невероятные фото.

Организационные детали