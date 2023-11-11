Оценить «симфонию камней» в ущелье Гарни, погулять по лесу и полюбоваться водопадами
Хосровский заповедник на юге Армении — кладезь для любителей треккинга. В компании профессионального инструктора-проводника вы пройдёте 17 км с набором высоты 500 м. Полюбуетесь живописными пейзажами и подышите чистым воздухом.
Главными достопримечательностями на маршруте станут ущелье Гарни с «симфонией камней» и два водопада: Астхик и Ваагни.
Главными достопримечательностями на маршруте станут ущелье Гарни с «симфонией камней» и два водопада: Астхик и Ваагни.
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Описание
Что вас ожидает
Водопады Астхик и Ваагни
Мы прогуляемся до водопадов Астхик и Ваагни. Расположенные всего в нескольких сотнях метров друг от друга, они очень отличаются по духу. Первый узким мощным потоком срывается с отвесной скалы и разбивается о плоские камни внизу. Второй плавно стекает по каменным ступеням в прозрачный бассейн у подножия. Вы полюбуетесь их красотой и услышите, каким богам они посвящены.
Ущелье Гарни
Нашей второй целью станет живописное ущелье Гарни, где находится знаменитая «симфония камней». Это скопление базальтовых столбов идеально правильного шестиугольного сечения, похожее на гигантский орган. Местами их высота доходит до 300 метров: только представьте этот масштаб! Вы услышите, как образовалось это природное сокровище, и сделаете невероятные фото.
Организационные детали
- Поездка от Еревана до стартовой точки займёт 50 минут. Транспорт включён в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Треккинг не требует специальной физической подготовки. Он подойдёт взрослым и детям от 10 лет.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 18 туристов
Родина — это место, где мы родились и живём, учимся, работаем. На земле живёт много людей из разных стран. И для каждого из них Родина своя. Наша Родина — Армения. Мы любим свою страну, потому что здесь нам уютно, а также за её природу и красоту. Армения — одна из древнейших стран в мире, которая богата своей многообразной культурой, а армянский народ всегда выделялся своим радушием и гостеприимством. Наша цель — познакомить гостей с нашей прекрасной страной и предоставить качественный отдых. С 2015 года мы организуем недорогие экскурсионные туры, однодневные и многодневные экскурсии по Армении из Еревана.
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