Винная дегустация в замке близ Еревана

Исследовать все уголки необычного винзавода и попробовать, что здесь готовят
В 30 минутах езды от Еревана на вершине горы приветствует путешественников ястреб, а перед ним возвышается великолепный замок.

Мало кто даже из местных бывал здесь! Но с нами вы легко попадёте туда:) На территории замка — загадочный мир виноделия, увлекательные открытия, вкусные напитки и, конечно, легендарное армянское гостеприимство.
3.7
3 отзыва
Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Мы встретим вас у вашего отеля в Ереване и отправимся в регион Котайк на винный завод Manukyan Wine.

Местный гид расскажет историю семейства Манукян, раскроет, из чего построен замок, и объяснит, что за ястреб стоит на вершине холма.

Вы посетите пять зданий завода и увидите все этапы приготовления вина. Зайдёте в два погреба, где хранятся напитки. Побываете в уникальной комнате, где сушится виноград.

И насладитесь неспешной дегустацией трёх сухих вин — красного, белого и розового — с ассорти армянских сыров, хрустящим хлебом

Организационные детали

  • На экскурсию допускаются путешественники старше 18 лет
  • На заводе можно попробовать только сухие вина
  • В стоимость включено: трансфер на Mercedes-Benz Viano, Honda Elysion или другом комфортабельном автомобиле, дегустация
  • До винного завода и обратно вас сопровождает водитель нашей команды, а гид встретит вас на заводе

в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 692 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его
в увлекательное и незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
В
Вероника
28 июл 2025
Отличный вариант для вылазки близ Еревана. Организатор мероприятия своего рода доставщик к месту экскурсии/дегустации. Нас было трое, машина за нами приехала вовремя, аккуратный водитель (Лена) доставила к месту, по дороге
с удовольствием отвечала на наши вопросы и терпеливо ожидала нас, пока мы погуляем по коньячно-винному предприятию с местным работником-рассказчиком. На многих подобных экскурсиях обычно ведут только в погребы, тут же было все. Кст, фотостокерам рекомендую))) Территория, на которой расположен завод и что-то вроде дворца/замка, огромная. Прогуляться в тени абрикосовых и яблочных деревьев в +36-38 - особое удовольствие. А наслаждаться вкусом спелых абрикосов - удовольствие вдвойне. В завернешении прогулки-экскурсии было предложено продегустировать местные вина с сырами, для особо жаждующих был предложен базиликовый домашний лимонад. Очень красиво и вкусно было. Разумеется, вина можно приобрести для себя. В общем, рекомендую!

Елена
Елена
20 мая 2025
С прекрасной Анной посетили очень уютную винодельню. Винодельня молодая, с красивым садом, находится недалеко от Еревана(ехали минут 20-30 на автомобиле). Экскурсию провела местный гид-девушка, рассказывала интересно, с удовольствием отвечала на
наши вопросы и расспросы. Мы посетили все здания завода, зашли в погреба, где хранится вино. После у нас была дегустация 3-х сухих вин с сырной тарелкой. Вина классные. Там же можно купить понравившиеся вина, что мы, конечно же, и сделали. Впечатления от данной экскурсии самые наилучшие. Рекомендую! Спасибо, Анна, что ищите и предлагаете новые места для туристов Вашей гостеприимной Армении.

K
Ksenia
26 мар 2025
Гид Даниел - ужасен. По дороге до дегустации затрагивает политические и религиозные темы. Когда мы сели в машину, он спросил: «пьяненькие ли вы?»?

Сама экскурсия проходит с гидом от винодельни. Рассказывает очень интересно и подробно. Вино восхитительное!
Гид Даниел - ужасен. По дороге до дегустации затрагивает политические и религиозные темы. Когда мы сели в машину, он спросил: «пьяненькие ли вы?»?
Анна
Анна
Ответ организатора:
Ксения, добрый день.
Сожалеем, что у вас остались неприятные впечатления от экскурсии. Мы никогда не получали такой обратной связи на этого гида. Обязательно выясним, что произошло

Входит в следующие категории Еревана

