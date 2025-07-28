В 30 минутах езды от Еревана на вершине горы приветствует путешественников ястреб, а перед ним возвышается великолепный замок. Мало кто даже из местных бывал здесь! Но с нами вы легко попадёте туда:) На территории замка — загадочный мир виноделия, увлекательные открытия, вкусные напитки и, конечно, легендарное армянское гостеприимство.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Мы встретим вас у вашего отеля в Ереване и отправимся в регион Котайк на винный завод Manukyan Wine.

Местный гид расскажет историю семейства Манукян, раскроет, из чего построен замок, и объяснит, что за ястреб стоит на вершине холма.

Вы посетите пять зданий завода и увидите все этапы приготовления вина. Зайдёте в два погреба, где хранятся напитки. Побываете в уникальной комнате, где сушится виноград.

И насладитесь неспешной дегустацией трёх сухих вин — красного, белого и розового — с ассорти армянских сыров, хрустящим хлебом

Организационные детали