Восхождение на гору Еранос с фотографом

Пройти по горному хребту и устроить фотосессию в заповедных местах на высоте птичьего полёта

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Ответы на вопросы
Горные пейзажи Армении — это хребты, высокие плато и глубокие каньоны.

Их стоит увидеть своими глазами! Во время пешего восхождения на гору Еранос (1823 м) я познакомлю вас с обитателями растительного мира и животного царства. Подскажу, где искать завораживающие панорамы и лучшие точки для фотосессии. А после экскурсии вы получите яркие снимки на память о приключении.
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Ближайшие даты:
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Подъём на вершину

  • Наше захватывающее путешествие начнется у базальтовых столбов, известных как «Симфония камней». Эти шестигранные образования возникли после застывания лавы и представляют собой уникальное явление, которое можно увидеть лишь в немногих уголках нашей планеты.
  • Тропа приведёт нас к месту, где мы перейдём реку вброд (вода в ней холодная круглый год). Отсюда начнётся наше восхождение на гору Еранос.
  • По пути мы будем любоваться панорамами и делать снимки. Я расскажу об окрестных горах и территории заповедника «Хосровский лес».
  • Поднявшись на вершину горы, которая возвышается на 1823 метра над уровнем моря, мы увидим величественный Арарат, Азатское водохранилище и живописные холмы, включённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Параметры маршрута

С точки зрения альпинизма и горного туризма Еранос нельзя назвать сложной горой. К вершине мы будем подниматься по довольно пологому склону. Но стоит учитывать, что путь довольно долгий, а по дороге почти нет источников воды. Протяжённость маршрута 22 км, набор высоты — примерно 1000 м. Подъём и спуск займут весь день. Участие в треккинге рекомендовано физически подготовленным путешественникам.

Организационные детали

  • В стоимость включена съёмка на смартфон, если делать фото на профессиональную технику — потребуется доплата 35 евро (сообщите о своём выборе при бронировании)
  • Возьмите с собой головной убор, тёплую кофту, ветрозащитную куртку и дождевик. Пригодится также налобный фонарик и треккинговые палки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле храма Гарни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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