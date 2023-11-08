Горные пейзажи Армении — это хребты, высокие плато и глубокие каньоны.



Их стоит увидеть своими глазами! Во время пешего восхождения на гору Еранос (1823 м) я познакомлю вас с обитателями растительного мира и животного царства. Подскажу, где искать завораживающие панорамы и лучшие точки для фотосессии. А после экскурсии вы получите яркие снимки на память о приключении.