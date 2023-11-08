Пройти по горному хребту и устроить фотосессию в заповедных местах на высоте птичьего полёта
Горные пейзажи Армении — это хребты, высокие плато и глубокие каньоны.
Их стоит увидеть своими глазами! Во время пешего восхождения на гору Еранос (1823 м) я познакомлю вас с обитателями растительного мира и животного царства. Подскажу, где искать завораживающие панорамы и лучшие точки для фотосессии. А после экскурсии вы получите яркие снимки на память о приключении.
Их стоит увидеть своими глазами! Во время пешего восхождения на гору Еранос (1823 м) я познакомлю вас с обитателями растительного мира и животного царства. Подскажу, где искать завораживающие панорамы и лучшие точки для фотосессии. А после экскурсии вы получите яркие снимки на память о приключении.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Подъём на вершину
- Наше захватывающее путешествие начнется у базальтовых столбов, известных как «Симфония камней». Эти шестигранные образования возникли после застывания лавы и представляют собой уникальное явление, которое можно увидеть лишь в немногих уголках нашей планеты.
- Тропа приведёт нас к месту, где мы перейдём реку вброд (вода в ней холодная круглый год). Отсюда начнётся наше восхождение на гору Еранос.
- По пути мы будем любоваться панорамами и делать снимки. Я расскажу об окрестных горах и территории заповедника «Хосровский лес».
- Поднявшись на вершину горы, которая возвышается на 1823 метра над уровнем моря, мы увидим величественный Арарат, Азатское водохранилище и живописные холмы, включённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Параметры маршрута
С точки зрения альпинизма и горного туризма Еранос нельзя назвать сложной горой. К вершине мы будем подниматься по довольно пологому склону. Но стоит учитывать, что путь довольно долгий, а по дороге почти нет источников воды. Протяжённость маршрута 22 км, набор высоты — примерно 1000 м. Подъём и спуск займут весь день. Участие в треккинге рекомендовано физически подготовленным путешественникам.
Организационные детали
- В стоимость включена съёмка на смартфон, если делать фото на профессиональную технику — потребуется доплата 35 евро (сообщите о своём выборе при бронировании)
- Возьмите с собой головной убор, тёплую кофту, ветрозащитную куртку и дождевик. Пригодится также налобный фонарик и треккинговые палки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле храма Гарни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 289 туристов
Всем привет! Меня зовут Артём, я профессиональный фотограф и гид. Активно хожу в походы и знаю тайные локации. Люблю бегать по утрам, увлекаюсь йогой. Очень давно отказался от мяса, не курю и не употребляю спиртное. Восхищаюсь природой и с радостью поделюсь своими эмоциями с вами.
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