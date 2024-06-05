Армянский Марс – экскурсии в Ереване

Найдено 6 экскурсий в категории «Армянский Марс» в Ереване, цены от €52, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Еревана - к историческим богатствам
🚗 На машине
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
98 отзывов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15199 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
9 отзывов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 за человека
Всё лучшее в Армении
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
388233 за всё до 3 чел.
Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
Познакомиться с историей знаковой святыни, перенестись в древнюю Армению и открыть инопланетные виды
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 125113 за всё до 12 чел.
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
1 отзыв
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
«Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 180162 за всё до 6 чел.
Восхождение на гору Еранос с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
12 часов
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Пройти по горному хребту и устроить фотосессию в заповедных местах на высоте птичьего полёта
Начало: возле храма Гарни
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
92 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    анастасия
    5 июня 2024
    Из Еревана - к историческим богатствам
    Очень приятное путешествие! Всем советую! Комфортно и интересно!
  • Н
    Никита
    3 июня 2024
    Из Еревана - к историческим богатствам
    Хотим поблагодарить Аика и Мариам за интересную экскурсию! Замечательная организация, комфортный автомобиль, знание истории. Очень познавательные рассказы Мариам погрузили в
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    историю Армении и достопримечательностей. С ребятами приятно провели день в путешествии, сопровождая приятной беседой и комфортным вождением. Жаль, что у нас было немного времени, в следующий раз снова обратимся к Аику и Марии за экскурсионным сопровождением. Приятно провели время в замечательной компании!

  • И
    Игорь
    27 мая 2024
    Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
    Нам оч понравилось. И маршрут удачный и рассказчик был интересный, водитель очень внимательный (поил коньяком домашним и водкой). Короч - рекомендасьён
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Из Еревана - к историческим богатствам
    Айк и Мариам влюбили нас в Армению и подарили замечательный и познавательный день в этой красивой стране! Качество работы ребят
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    заслуживает уважения и наивысшей похвалы. Во-первых, отвечают на смс мгновенно, что очень удобно когда планируешь свое путешествие и хочется сделать это побыстрее. Во-вторых, приехали и забрали нас из отеля четко как договорились, ещё и подарочек мы получили от Мариам, а начинать день с подарков всегда приятно😁 Далее время подъезда ко всем достопримечательностям ребята рассчитывают так, чтобы не сталкиваться с большими автобусными экскурсиями. Подача информации очень интересная и настолько полная, что когда у нас в процессе возникали вопросы, мы их даже задавать не успевали, потому что Мариам буквально в следующей фразе уже давала ответ! Я не буду здесь перечислять все места, где мы были и пытаться о них рассказать, потому что очень рекомендую увидеть всё с Мариам и Айком! Ребята очень любят свою страну и очень увлеченно о ней рассказывают, а увлеченные и профессиональные люди это всегда приятно! Хочу ещё сказать, что кроме познавательной информации мы ещё получили помощь в фотографиях и слушали песни в исполнении Айка, ведь он профессиональный актер и у него есть полностью авторские песни! И мы искренне желаем ему удачи и в этом деле, потому что голос у него замечательный и песни красивые! Мы в этот раз были в Армении в первый раз и недолго, но однозначно приедем ещё! И, конечно же, будем обращаться снова к Мариам и Айку!

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
    Если вас не интересует история, если вы настроены на прогулку - трансфер и только (посмотреть, пофоткать, погулять) - выбирайте другого
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    гида или поезжайте на такси - предложений масса. Я сознательно выбирала гида - историка (уже был положительный опыт). И выбор экскурсии с Роландом - это был 100% правильный выбор! Сама организация поездки была безупречной. Роланд не был гидом - водителем, за рулём машины был Артур - классный, аккуратный водитель. Роланд не просто историк, не просто обладает глубочайшими знаниями, он увлечён историей и искренне, всем сердцем и душой любит Армению. Искрой своей любви он обязательно зажжет и ваши сердца. Незабываемые, яркие впечатления от поездки с Роландом вам гарантированы. И вы обязательно увезете любовь к Армении в своей душе. И захотите вернуться. Рекомендую на 100 %!

  • Н
    Наталия
    10 мая 2024
    Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
    Великолепная экскурсия! Замечательная гид Кристина рассказала очень много интересной информации. Была очень рада познакомиться с таким интересным человеком. Групповая экскурсия
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    спонтанно отменилась, индивидуальная конечно не дешева, но оно того стоило. Ну а места, которые я видела, просто фантастически красивы и интересны. Виды завораживают. Получила массу чудесных впечатлений.

  • В
    Владислав
    9 мая 2024
    Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
    Прекрасная экскурсия! Насыщенная программа, интересный гид и завораживающие виды Армении
    Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!
  • А
    Андрей
    5 мая 2024
    Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
    Прекрасная экскурсия! Роланду спасибо за исторический экскурс!
  • В
    Виктор
    28 апреля 2024
    Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
    Данный маршрут советую всем, мы прекрасно провели время. А поездка с Роландом - это просто удача. Он историк, прекрасно знает
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    материал, хороший гид и рассказчик. Заботится о гостях, старается преподносить инфомацию так, чтобы была понятна. Мы в Армении впервые, соприкоснулись с её историей, многое познали, рады, что выбрали именно этот маршрут с Роландом. Желаем ему успехов и здоровья.

  • А
    Александр
    15 апреля 2024
    Всё лучшее в Армении
    Нам все очень понравилось! Это минипутешествие для нас провели Кристина и Рафаэль. Спасибо Кристине за комфортную и безопасную поездку. Рафаэль
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    - замечательный гид, владеющий прекрасным русским языком. Чувствуется, что он очень любит свою страну, поэтому его повествование очень насыщенное и интересное. Организация поездки отличная. Нас забрали и привезли в указанное место. У нас останутся чудесные воспоминания. . виды Арарата и история Хор Вирапа, армянский кофе в жерле потухшего вулкана и, конечно, прекрасный Севан. Большое спасибо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Армянский Марс»

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Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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