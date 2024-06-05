1 чел.
По популярности
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
151€99 за всё до 3 чел.
Групповая
6.5 часов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
388€233 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
Познакомиться с историей знаковой святыни, перенестись в древнюю Армению и открыть инопланетные виды
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 125€113 за всё до 12 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
«Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 180€162 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Пройти по горному хребту и устроить фотосессию в заповедных местах на высоте птичьего полёта
Начало: возле храма Гарни
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
€92 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аанастасия5 июня 2024Очень приятное путешествие! Всем советую! Комфортно и интересно!
- ННикита3 июня 2024Хотим поблагодарить Аика и Мариам за интересную экскурсию! Замечательная организация, комфортный автомобиль, знание истории. Очень познавательные рассказы Мариам погрузили в
- ИИгорь27 мая 2024Нам оч понравилось. И маршрут удачный и рассказчик был интересный, водитель очень внимательный (поил коньяком домашним и водкой). Короч - рекомендасьён
- ЕЕлена26 мая 2024Айк и Мариам влюбили нас в Армению и подарили замечательный и познавательный день в этой красивой стране! Качество работы ребят
- ЕЕлена15 мая 2024Если вас не интересует история, если вы настроены на прогулку - трансфер и только (посмотреть, пофоткать, погулять) - выбирайте другого
- ННаталия10 мая 2024Великолепная экскурсия! Замечательная гид Кристина рассказала очень много интересной информации. Была очень рада познакомиться с таким интересным человеком. Групповая экскурсия
- ВВладислав9 мая 2024Прекрасная экскурсия! Насыщенная программа, интересный гид и завораживающие виды Армении
- ААндрей5 мая 2024Прекрасная экскурсия! Роланду спасибо за исторический экскурс!
- ВВиктор28 апреля 2024Данный маршрут советую всем, мы прекрасно провели время. А поездка с Роландом - это просто удача. Он историк, прекрасно знает
- ААлександр15 апреля 2024Нам все очень понравилось! Это минипутешествие для нас провели Кристина и Рафаэль. Спасибо Кристине за комфортную и безопасную поездку. Рафаэль
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Армянский Марс»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Армянский Марс" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 52 до 233 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Ереване на 2024 год по теме «Армянский Марс», 114 ⭐ отзывов, цены от €52. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август