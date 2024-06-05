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заслуживает уважения и наивысшей похвалы. Во-первых, отвечают на смс мгновенно, что очень удобно когда планируешь свое путешествие и хочется сделать это побыстрее. Во-вторых, приехали и забрали нас из отеля четко как договорились, ещё и подарочек мы получили от Мариам, а начинать день с подарков всегда приятно😁 Далее время подъезда ко всем достопримечательностям ребята рассчитывают так, чтобы не сталкиваться с большими автобусными экскурсиями. Подача информации очень интересная и настолько полная, что когда у нас в процессе возникали вопросы, мы их даже задавать не успевали, потому что Мариам буквально в следующей фразе уже давала ответ! Я не буду здесь перечислять все места, где мы были и пытаться о них рассказать, потому что очень рекомендую увидеть всё с Мариам и Айком! Ребята очень любят свою страну и очень увлеченно о ней рассказывают, а увлеченные и профессиональные люди это всегда приятно! Хочу ещё сказать, что кроме познавательной информации мы ещё получили помощь в фотографиях и слушали песни в исполнении Айка, ведь он профессиональный актер и у него есть полностью авторские песни! И мы искренне желаем ему удачи и в этом деле, потому что голос у него замечательный и песни красивые! Мы в этот раз были в Армении в первый раз и недолго, но однозначно приедем ещё! И, конечно же, будем обращаться снова к Мариам и Айку!