«Симфония камней» – экскурсии в Ереване

Найдено 20 экскурсий в категории ««Симфония камней»» в Ереване, цены от €26, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 165 за всё до 6 чел.
Знакомство с древней Арменией
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14091 за всё до 3 чел.
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
🚗 На машине
Групповая
9 часов
696 отзывов
Популярное предложение
Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
36 за человека
Гарни и Гегард - свидетели веков
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
144 отзыва
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
26 за человека
Из Еревана - к историческим богатствам
🚗 На машине
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
98 отзывов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15199 за всё до 3 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
256 отзывов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Гарни, Гегард, Симфония камней и конная прогулка
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
118 за всё до 2 чел.
Армянское море и древние монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
137 отзывов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 6 чел.
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
149 за всё до 3 чел.
Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан за 1 день
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 270162 за всё до 6 чел.
Без чего не представить Армению
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140 за человека
Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
4.5 часа
22 отзыва
Путешествие из Еревана в Гарни и Гегард: история и природа Армении
Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Начало: На проспекте Месропа Маштоца, 53
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
25 июня в 10:00
3027 за человека
Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
489 отзывов
Гарни, Гегард и Симфония камней: историческое путешествие вокруг Еревана
Погрузитесь в мир древней Армении с экскурсией по Гарни, Гегарду и Симфонии камней. Откройте уникальные сооружения и традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
165116 за всё до 4 чел.
Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Трансфер с экскурсией по Еревану: аэропорт, храмы, кухня
Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане
Начало: В аэропорту или вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 4 чел.
История и монастыри, кухня и шашлыки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
История и монастыри, кухня и шашлыки
Открыть историческое и природное достояние Армении и научиться готовить национальное блюдо
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
1 отзыв
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
«Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 180162 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка у храма Гарни
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка у храма Гарни
Насладиться магией заката и завораживающими видами на окрестности Еревана
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
169153 за всё до 6 чел.
Восхождение на гору Еранос с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
12 часов
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Пройти по горному хребту и устроить фотосессию в заповедных местах на высоте птичьего полёта
Начало: возле храма Гарни
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
92 за всё до 2 чел.
Круглогодичный треккинг в Хосровском заповеднике
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Круглогодичный треккинг в Хосровском заповеднике
Оценить «симфонию камней» в ущелье Гарни, погулять по лесу и полюбоваться водопадами
Начало: у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    6 июня 2024
    Древние святыни Армении и «наше море» Севан
    Ирина, Левон, самое большое спасибо. Рекомендую всем:)
  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Знакомство с древней Арменией
    Могу с полной уверенностью рекомендовать Эдуарда! У на были сутки между перелетами. Прилетали утром и хотелось,чтобы первое знакомство было особенным.
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    Так и получилось. Все обговорили в переписке, внесла предоплату через приложение и получила встречу в аэропорту и незабываемый день по самым красивым местам Армении! Интересный собеседник, искренне любящий свою страну, очень деликатный, прислушивается ко все пожеланиям! Попросили остановиться где-нибудь и пообедать. Заехали в чудесное кафе в селе, где нас встретили как родных) зелень с огорода, черешня с дерева, домашний сыр, парное мясо. Выше всяких похвал! Увидев Армению глазами Эдуарда, слушая его рассказы, тоже влюбились в эту страну. Уже планируем приехать на более продолжительный срок. Огромное спасибо, Эдуард за этот волшебный день!

  • а
    анастасия
    5 июня 2024
    Из Еревана - к историческим богатствам
    Очень приятное путешествие! Всем советую! Комфортно и интересно!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Знакомство с древней Арменией
    Очень понравилась экскурсия. Прекрасный, увлекательный маршрут, Эдуард- интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Влюбились в Армению ещё больше. Большое спасибо!
  • Н
    Никита
    3 июня 2024
    Из Еревана - к историческим богатствам
    Хотим поблагодарить Аика и Мариам за интересную экскурсию! Замечательная организация, комфортный автомобиль, знание истории. Очень познавательные рассказы Мариам погрузили в
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    историю Армении и достопримечательностей. С ребятами приятно провели день в путешествии, сопровождая приятной беседой и комфортным вождением. Жаль, что у нас было немного времени, в следующий раз снова обратимся к Аику и Марии за экскурсионным сопровождением. Приятно провели время в замечательной компании!

  • А
    Арда
    2 июня 2024
    Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
    На экскурсию нас возил гид Константин. Он очень интересно рассказывал нам об истории древней Армении, отвечал на все вопросы, еще и накормил и кофе напоил!:) Всем остались довольны, обязательно вернемся еще.
  • А
    Андрей
    1 июня 2024
    Древние святыни Армении и «наше море» Севан
    Очень интересная экскурсия. Гид Ирина очень занимательно рассказывала про все остановки и даже про некоторые места которые мы проезжали мимо.
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    Было интересно и весело. На горе в самом конце экскурсии очень ветрено. Без куртки аж зубы сводит. Советую садиться на правую сторону автобуса - там открываются супер виды на гору Арарат.

    Очень интересная экскурсия. Гид Ирина очень занимательно рассказывала про все остановки и даже про некоторые местаОчень интересная экскурсия. Гид Ирина очень занимательно рассказывала про все остановки и даже про некоторые местаОчень интересная экскурсия. Гид Ирина очень занимательно рассказывала про все остановки и даже про некоторые места
  • С
    Семен
    1 июня 2024
    Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
    Спасибо гиду за хорошую экскурсию
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Древние святыни Армении и «наше море» Севан
    Все было просто замечательно!!! Интересный маршрут,прекрасный гид Ирина!!!
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Гарни и Гегард - свидетели веков
    Плюсы: - прекрасный гид, который очень хорошо владеет материалом и интересно рассказывает, но не хватало немного структурности материала и общей информации
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    о Ереване и Армении пока ехали до храмов. - красивые места Минусы: - Не комфортный транспорт, из-за него больше хотела заказывать экскурсию - не вкусный обед (оливье, салат овощной, 5 маленьких холодных штук долмы, сухих, чай ждали очень долго) за высокую стоимость за такой обед, сравнила с обедом на другой экскурсии в Армении

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории ««Симфония камней»»

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  1. Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
  2. Знакомство с древней Арменией
  3. Древние святыни Армении и «наше море» Севан
  4. Гарни и Гегард - свидетели веков
  5. Из Еревана - к историческим богатствам
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
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