1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €165 за всё до 6 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с древней Арменией: Гарни, Гегард, Арарат
Отправьтесь в путешествие по древней Армении на комфортабельном автомобиле. Посетите храм Гарни, монастырь Гегард и полюбуйтесь горой Арарат
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
140€91 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€36 за человека
Групповая
6.5 часов
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€26 за человека
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
151€99 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и армянский обед на Севане
Приглашаем вас на уникальное путешествие по историческим местам Армении, где каждый камень рассказывает свою историю
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гарни, Гегард, Симфония камней: Индивидуальная экскурсия в Ереване
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€118 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальное путешествие: Армянское море и древние монастыри Еревана
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Еревану и его окрестностям, где вы увидите величественные монастыри и озеро Севан
Начало: По вашему желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Армения от языческих храмов до снежных хребтов
Погрузитесь в историю Армении: от языческого храма Гарни до христианского монастыря Гегард
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гарни и Гегард: духовное наследие Армении
Исследуйте древний храм Гарни и монастырь Гегард, погрузитесь в атмосферу Армении, насладитесь её кухней и природой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€149 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
6 часов
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 270€162 за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€140 за человека
скидка
10%
Мини-группа
4.5 часа
Путешествие из Еревана в Гарни и Гегард: история и природа Армении
Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Начало: На проспекте Месропа Маштоца, 53
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
25 июня в 10:00
30€27 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
5 часов
Гарни, Гегард и Симфония камней: историческое путешествие вокруг Еревана
Погрузитесь в мир древней Армении с экскурсией по Гарни, Гегарду и Симфонии камней. Откройте уникальные сооружения и традиции
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
165€116 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Трансфер с экскурсией по Еревану: аэропорт, храмы, кухня
Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане
Начало: В аэропорту или вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
История и монастыри, кухня и шашлыки
Открыть историческое и природное достояние Армении и научиться готовить национальное блюдо
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
«Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 180€162 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя прогулка у храма Гарни
Насладиться магией заката и завораживающими видами на окрестности Еревана
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
169€153 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Восхождение на гору Еранос с фотографом
Пройти по горному хребту и устроить фотосессию в заповедных местах на высоте птичьего полёта
Начало: возле храма Гарни
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
€92 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Круглогодичный треккинг в Хосровском заповеднике
Оценить «симфонию камней» в ущелье Гарни, погулять по лесу и полюбоваться водопадами
Начало: у вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита6 июня 2024Ирина, Левон, самое большое спасибо. Рекомендую всем:)
- ККсения5 июня 2024Могу с полной уверенностью рекомендовать Эдуарда! У на были сутки между перелетами. Прилетали утром и хотелось,чтобы первое знакомство было особенным.
- аанастасия5 июня 2024Очень приятное путешествие! Всем советую! Комфортно и интересно!
- ООльга3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Прекрасный, увлекательный маршрут, Эдуард- интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Влюбились в Армению ещё больше. Большое спасибо!
- ННикита3 июня 2024Хотим поблагодарить Аика и Мариам за интересную экскурсию! Замечательная организация, комфортный автомобиль, знание истории. Очень познавательные рассказы Мариам погрузили в
- ААрда2 июня 2024На экскурсию нас возил гид Константин. Он очень интересно рассказывал нам об истории древней Армении, отвечал на все вопросы, еще и накормил и кофе напоил!:) Всем остались довольны, обязательно вернемся еще.
- ААндрей1 июня 2024Очень интересная экскурсия. Гид Ирина очень занимательно рассказывала про все остановки и даже про некоторые места которые мы проезжали мимо.
- ССемен1 июня 2024Спасибо гиду за хорошую экскурсию
- ССветлана29 мая 2024Все было просто замечательно!!! Интересный маршрут,прекрасный гид Ирина!!!
- ЕЕкатерина29 мая 2024Плюсы: - прекрасный гид, который очень хорошо владеет материалом и интересно рассказывает, но не хватало немного структурности материала и общей информации
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории ««Симфония камней»»
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