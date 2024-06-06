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🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Популярное предложение Трансфер с экскурсией по Еревану: аэропорт, храмы, кухня Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане Начало: В аэропорту или вашем отеле € 185 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 8 отзывов История и монастыри, кухня и шашлыки Открыть историческое и природное достояние Армении и научиться готовить национальное блюдо € 200 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 4.5 часа 1 отзыв Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении «Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах от 180 € 162 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 9% скидка Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Вечерняя прогулка у храма Гарни Насладиться магией заката и завораживающими видами на окрестности Еревана 169 € 153 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 12 часов Восхождение на гору Еранос с фотографом Пройти по горному хребту и устроить фотосессию в заповедных местах на высоте птичьего полёта Начало: возле храма Гарни € 92 за всё до 2 чел.