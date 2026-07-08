Добро пожаловать в музей истории Армении! Каждый зал здесь раскрывает новый этап развития страны.
Вы увидите самые интересные экспонаты — от археологических находок и клинописных надписей до редких документов и фотографий.
Проследите, как менялись государственные структуры, культура, быт и мировоззрение людей, и поймёте, как прошлое продолжает влиять на настоящее.
Вы увидите самые интересные экспонаты — от археологических находок и клинописных надписей до редких документов и фотографий.
Проследите, как менялись государственные структуры, культура, быт и мировоззрение людей, и поймёте, как прошлое продолжает влиять на настоящее.
Описание фото-прогулки
В музее собрана крупнейшая коллекция страны. Вы увидите:
- старинные артефакты — находки бронзового века, предметы быта
- клинописные надписи, оружие, элементы доспехов эпохи Урарту
- экспонаты периода Средневековья
- раздел Нового времени — документы, редкие фотографии, предметы городской культуры 19–20 веков
Я расскажу:
- о первых поселениях и развитии ремёсел
- строительстве крепостей
- создании армянского алфавита, культурном расцвете и борьбе за сохранение веры и традиций
- переменах и пути страны к независимости
- влиянии древних цивилизаций на современную армянскую культуру
- особенностях здания музея и его значении в культурной жизни столицы
Организационные детали
Отдельно оплачивается билет в музей — 2500 драмов (€5,7) за чел.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Республики»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 69 туристов
Опытный гид-водитель с глубоким знанием армянской, ближневосточной и древнеиранской истории. По образованию историк, увлечённый культурой и наследием региона. Свободно говорю на русском, английском и армянском языках, легко нахожу общий язык с путешественниками из разных стран. Всегда готов поделиться не только фактами, но и живыми историями, чтобы сделать путешествие по Армении по-настоящему запоминающимся.
Входит в следующие категории Еревана
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