скидка
19%
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация
Познать уникальность армянского вина в баре в историческом центре города
Начало: На улице Московяна
«В душевной барной атмосфере сомелье расскажет интересные факты про армянское вино, особенности терруара и винную индустрию в древней и современной Армении»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 12:00
59€48 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Барная Одиссея по улицам Еревана
Оценить алкогольные специалитеты в лучших заведениях армянской столицы
Начало: На Площади Республики
«Вы познакомитесь с составом напитков и концепцией бара-ресторана»
Сегодня в 20:00
Завтра в 11:00
от €110 за всё до 5 чел.
скидка
30%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Барные истории Еревана (18+)
Попробовать абрикосовый эль, коктейль на коньяке и другие напитки в атмосферных заведениях города
«Лучшие винные, пивные и коктейльные бары Еревана»
Завтра в 18:00
18 янв в 18:00
70€49 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Бары и ночная жизнь»
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