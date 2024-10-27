Вас ждут аутентичные бары, которые объединяет одно — напитки, сделанные из винограда. Вы попробуете вино, коньяк и виноградный дистиллят в лучших армянских традициях. Узнаете, чем фруктовая водка отличается от грузинской чачи. И почувствуете непосредственный вайб Еревана.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Мы пройдём через лучшие бары города. Несмотря на разнообразие напитков, запланированных к дегустации, все они сделаны из винограда, что значительно уменьшает головную боль на следующее утро.
В нашей программе:
- Бар, содержащий самую большую коллекцию армянских вин
- Бар, специализирующийся на бренди Арарат и коктейлях на его основе
- Бар, где хранится одна из самых больших коллекций фруктовых дистиллятов и при котором есть собственная дистиллерия
- Бар, посвящённый армянским напиткам, расположенный в руинах центра. Самый ночной и очень атмосферный!
Я расскажу вам:
- Про виноград в регионе
- Историю армянских вин — о забвении и замещении коньяками в советское время
- Чем армянская фруктовая водка отличается от грузинской чачи
Организационные детали
- Между барами мы будем ходить пешком, длина маршрута около 3,5 км
- В стоимость входит один напиток в каждом баре
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города на улице Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Ереване
Основатель телеграм-сообщества, помогающего релокантам в поисках компании, мероприятий, заведений. Провёл множество бар-хоппингов и подружил на них приезжих ереванцев.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
27 окт 2024
Спасибо Илье, это был отличный вечер, интересные места и приятные напитки))
Входит в следующие категории Еревана
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