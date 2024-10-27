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Вас ждут аутентичные бары, которые объединяет одно — напитки, сделанные из винограда. Вы попробуете вино, коньяк и виноградный дистиллят в лучших армянских традициях. Узнаете, чем фруктовая водка отличается от грузинской чачи. И почувствуете непосредственный вайб Еревана.