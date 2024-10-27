Виноградный бар-хоппинг в Ереване

Познакомиться с городом с новой стороны, почувствовать его душу и продегустировать напитки
Вас ждут аутентичные бары, которые объединяет одно — напитки, сделанные из винограда. Вы попробуете вино, коньяк и виноградный дистиллят в лучших армянских традициях. Узнаете, чем фруктовая водка отличается от грузинской чачи. И почувствуете непосредственный вайб Еревана.
5
1 отзыв
Виноградный бар-хоппинг в Ереване
Виноградный бар-хоппинг в Ереване
Виноградный бар-хоппинг в Ереване
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Мы пройдём через лучшие бары города. Несмотря на разнообразие напитков, запланированных к дегустации, все они сделаны из винограда, что значительно уменьшает головную боль на следующее утро.

В нашей программе:

  • Бар, содержащий самую большую коллекцию армянских вин
  • Бар, специализирующийся на бренди Арарат и коктейлях на его основе
  • Бар, где хранится одна из самых больших коллекций фруктовых дистиллятов и при котором есть собственная дистиллерия
  • Бар, посвящённый армянским напиткам, расположенный в руинах центра. Самый ночной и очень атмосферный!

Я расскажу вам:

  • Про виноград в регионе
  • Историю армянских вин — о забвении и замещении коньяками в советское время
  • Чем армянская фруктовая водка отличается от грузинской чачи

Организационные детали

  • Между барами мы будем ходить пешком, длина маршрута около 3,5 км
  • В стоимость входит один напиток в каждом баре

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города на улице Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
27 окт 2024
Спасибо Илье, это был отличный вечер, интересные места и приятные напитки))

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