Экскурсия супер,виды завораживающие. Фото оставлять не буду, сделаете собственные)). Гид по имени Гор - рекомендую,ответил на все вопросы в рамках читать дальше
экскурсии, в том числе поддерживал беседу. Обязательно заезжайте и кормите оленей - это не дорого и не далеко от основного маршрута, они красивые и ещё едят крапиву (лично проверил). Не забудьте посетить Севанаванк, велика вероятность посмотреть на венчание(мне повезло). В заключении экскурсии пообедали в ресторане с красивым видом на Севан, рекомендую Сиг на углях, с гарниром сами разберётесь)
Наша экскурсия к озеру и в Дилижан была отличной! Гид Гор очень открытый, дружелюбный и активный человек, он постарался максимально читать дальше
понятно рассказать нам о тех местах, где мы были. Дорога из Еревана была комфортной, в автомобиле было всё необходимое - кондиционер, вода на каждого пассажира, салфетки. По рекомендации Гора мы посетили отличный ресторан на Севане, где попробовали кебаб из раковых шеек. Очень рекомендую всем туристам, уникальное и вкусное блюдо, которое мы нигде не встречали раньше!
Добрый день! С Тиграном провели несколько экскурсий — напишу один отзыв на все: Тигран потрясающий человек! У меня не поворачивается язык читать дальше
назвать его просто экскурсоводом потому как он сделал намного больше, чем просто провел экскурсию! Такого количества радушия, гостеприимства и доброты от, по сути, незнакомого человека просто не ожидаешь, а от количества информации, которую расскажет и покажет Тигран, может закружиться голова. (в хорошем смысле этого слова) Человек максимально подстраивается под вас и вашу компанию, деликатный и в то же время смешной и безумно интересный! В следующие поездки в Армению я точно знаю к кому обращаться 👍🏻
Я много путешествую по миру и часто пользуюсь услугами гидов. Честно говоря, это одна из лучших моих экскурсий! Наше небольшое читать дальше
пешие путешествие началось с холодненького просекко в уютной винотеке, где мы не только погрузились в древнюю историю Еревана, но и продегустировали несколько сортов вин. Это приятный бонус даже не входил в программу. Поэтому Тигран, сразу расположил к себе)). Очень интеллигентный, образованный мужчина с которым приятно подискутировать. Он закрыл все наши вопросы касательно истории Армении, а так же показал множество вкусных и интересных мест. Благодаря чему наше дальнейшее пребывание в городе было весьма комфортным. Даже по окончанию нашей встречи продолжал оставаться на связи и помогал рекомендациями, за что ему отдельное большое СПАСИБО!!!
Хотим выразить огромную благодарность Тиграну за великолепно организованную экскурсию по озеру Севан, Дилижану и монастырю Агарцин! Поездка прошла максимально комфортно читать дальше
и интересно, благодаря таланту Тиграна совмещать в себе роли профессионального водителя и увлекательного гида.
Дорога была очень приятной: удобный автомобиль с кондиционером, всегда в наличии прохладная вода, аккуратное и безопасное вождение. В течение всей поездки Тигран заботился о нашем комфорте и внимательно следил за тем, чтобы мы чувствовали себя максимально уютно.
Экскурсионная часть превзошла все ожидания. Тигран оказался прекрасным рассказчиком: ненавязчиво, увлекательно и доступно он поведал нам массу интересных фактов о культуре, истории и традициях Армении. С удовольствием отвечал на все наши вопросы, делал нужные остановки, чтобы мы могли неспешно насладиться каждым местом, сделать фотографии и просто впитать атмосферу.
Особенно запомнились прогулки по очаровательному «Старому Дилижану», с его неповторимым колоритом, живописный монастырь Агарцин, окутанный лесом и горными пейзажами, а также невероятные виды на озеро Севан и старинный монастырь Севанаванк. Дополнительным приятным бонусом стало знакомство с историей молоканского села Семёновка и современным колледжем UWC Dilijan, напоминающим знаменитый Хогвардс.
А еще мы попробовали восхитительно вкусную гату и ароматный травяной чай, которые добавили еще больше приятных впечатлений от этого насыщенного дня.
Благодаря профессионализму и искренней увлеченности Тиграна мы провели замечательный день и увезли с собой самые теплые воспоминания об экскурсии. Однозначно рекомендуем!
Мы поехали семьей из 6 человек на экскурсию с Тиграном. С первых мгновений сложились приятные впечатления, по всем вопросам легко читать дальше
получалось прийти к общему согласию. Мы получили огромное удовольствие, слушая профессионала с приятной речью, в которой использовался очень широкий словарный запас. Интересно было даже детям (8 и 11 лет).
Были приятные бонусы - вода, салфетки, санитайзер в машине. Также при знакомстве Тигран подарил детям конфеты местного производства.
Из недостатков: мы брали дополнительную услугу - посещение фермы с оленями. Лично мои ожидания от этого места были выше - я думал, что раз уж это находится рядом с национальным заповедником, то будет прогулка по парку в течение 30-60мин, а оказалось, что там довольно небольшое пространство. В Ереванском зоопарке гораздо интереснее, выгоднее и есть возможность покормить не только оленей, но и других животных. Однако дети все равно остались довольны, и это самое главное
Отличная экскурсия, Тигран очень толково и интеллигентно рассказывал про все интересные места всю дорогу от Еревана до Агарцина. Он очень любит историю, может рассказывать подробно про любую деталь, и посоветовать другие интересные места.
Хотим поблагодарить Тиграна за чудесную экскурсию. Тигран - отличный человек, гид и человек, любящий свою страну.
Нас встретили утром в центре, читать дальше
где нам было удобно, потом мы поехали на Севан. Дорога сопровождалась рассказом про Армению, по пути очень красивые виды гор и цветущие деревья (апрель). Хочу отметить речь Тиграна, таким богатым словарным запасом не каждый русский человек обладает. Рассказ очень интересный и связаный, можно даже выбрать детальность, какая вам удобно. После Севана отправились с Дилижан, очень уютный город. Потом мы пообедали в ресторане, который посоветовал Тигран, было очень вкусно и сытно. Обратную дорогу поехали другим путем, чтобы посмотреть село Семеновка и полюбоваться видами.
Большое спасибо за день, коньяк и душевны рассказ.
С поездкой в Дилижан нам повезло во всех отношениях- погода выдалась солнечная, в Дилижане уже всё зазеленело и зацвело. Мы читать дальше
договорились с организаторами не задерживаться на Севане, поскольку уже посещали это место, но всё равно остановились для фото. Вместо посещения монастыря Севанаванк отправились на оленью ферму. Очень милое место - красивые виды и конечно, сами олени. Пофоткали, погладили, нас они совершенно не боялись. Так здорово. Затем отправились в монастырь Анарцин. Очень живописная природа вокруг и красивый старинный монастырь. Далее отправились в Дилижан. Пообедали в приятном ресторанчике и отправились гулять по сохранившейся старой улице города. Весьма колоритно. Нашу экскурсию проводил гид Гор, позитивный и приятный во всех отношениях человек, ответил на все наши вопросы и дал нам очень много новой информации. Экскурсию однозначно рекомендую, вернулись мы не уставшие и весьма довольные.
Было очень приятно провести время в компании Тиграна. Расширили знания об Армении, получили ответы на все вопросы, эрудиция Тиграна поражает. читать дальше
Мы получили информацию не только о Севане, Дилижане и Агарцине, но и об армянском виноделии, христианстве, архитектуре и государственности Армении. Нам не очень повезло с погодой, но это не испортило впечатления. Организация тура на очень высоком уровне, обязательно вернемся вновь.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Фиолетово»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3