и интересно, благодаря таланту Тиграна совмещать в себе роли профессионального водителя и увлекательного гида.



Дорога была очень приятной: удобный автомобиль с кондиционером, всегда в наличии прохладная вода, аккуратное и безопасное вождение. В течение всей поездки Тигран заботился о нашем комфорте и внимательно следил за тем, чтобы мы чувствовали себя максимально уютно.



Экскурсионная часть превзошла все ожидания. Тигран оказался прекрасным рассказчиком: ненавязчиво, увлекательно и доступно он поведал нам массу интересных фактов о культуре, истории и традициях Армении. С удовольствием отвечал на все наши вопросы, делал нужные остановки, чтобы мы могли неспешно насладиться каждым местом, сделать фотографии и просто впитать атмосферу.



Особенно запомнились прогулки по очаровательному «Старому Дилижану», с его неповторимым колоритом, живописный монастырь Агарцин, окутанный лесом и горными пейзажами, а также невероятные виды на озеро Севан и старинный монастырь Севанаванк. Дополнительным приятным бонусом стало знакомство с историей молоканского села Семёновка и современным колледжем UWC Dilijan, напоминающим знаменитый Хогвардс.



А еще мы попробовали восхитительно вкусную гату и ароматный травяной чай, которые добавили еще больше приятных впечатлений от этого насыщенного дня.



Благодаря профессионализму и искренней увлеченности Тиграна мы провели замечательный день и увезли с собой самые теплые воспоминания об экскурсии. Однозначно рекомендуем!