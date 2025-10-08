Мои заказы

Фиолетово – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Фиолетово» в Ереване, цены от €179. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
На машине
8 часов
177 отзывов
Индивидуальная
до 18 чел.
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Индивидуальная экскурсия по Армении: озеро Севан, монастыри и уютный Дилижан. Узнайте о молоканах и насладитесь местной кухней
Начало: Любая локация в пределах Еревана
21 окт в 08:00
22 окт в 08:00
от €195 за всё до 18 чел.
Молокане: русское лицо Армении
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Молокане: русское лицо Армении
Погрузитесь в мир молокан, проживающих в Армении. Узнайте об их традициях, культуре и кухне в селе Фиолетово. Уникальный опыт ждёт вас
Начало: От вашего адреса проживания
20 окт в 10:00
21 окт в 10:00
€199 за всё до 4 чел.
Традиции молокан и красота Дилижана и Севана
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Традиции молокан и красота Дилижана и Севана
Из Еревана - по местам, где живут традиции, простота и душевное тепло
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€179 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    8 октября 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Весь трип был как один красивый интересный фильм. Тигран очень эрудирован, мы получали исчерпывающие ответы на любые вопросы. Интонация и
    темп повествования были очень комфортными. Эмоции от проведенного дня, как будто прокатился со старым другом и узнал много нового и интересного. Будем рекомендовать всем, кто собирается в Ереван

  • В
    Виолетта
    17 сентября 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Прекрасная поездка, открыли для себя новые ракурсы Севана, уют и тепло Дилижана. Попробовали изумительно вкусные блюда. И все благодаря нашему гиду Теграну. Рекомендую 100% всем!
  • И
    Илья
    9 сентября 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Экскурсия супер,виды завораживающие. Фото оставлять не буду, сделаете собственные)). Гид по имени Гор - рекомендую,ответил на все вопросы в рамках
    экскурсии, в том числе поддерживал беседу. Обязательно заезжайте и кормите оленей - это не дорого и не далеко от основного маршрута, они красивые и ещё едят крапиву (лично проверил). Не забудьте посетить Севанаванк, велика вероятность посмотреть на венчание(мне повезло). В заключении экскурсии пообедали в ресторане с красивым видом на Севан, рекомендую Сиг на углях, с гарниром сами разберётесь)

  • О
    Ольга
    1 сентября 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Рекомендую Тиграна. У нас состоялась интересная, душевная экскурсия.
  • А
    Анастасия
    26 августа 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Наша экскурсия к озеру и в Дилижан была отличной! Гид Гор очень открытый, дружелюбный и активный человек, он постарался максимально
    понятно рассказать нам о тех местах, где мы были.
    Дорога из Еревана была комфортной, в автомобиле было всё необходимое - кондиционер, вода на каждого пассажира, салфетки.
    По рекомендации Гора мы посетили отличный ресторан на Севане, где попробовали кебаб из раковых шеек. Очень рекомендую всем туристам, уникальное и вкусное блюдо, которое мы нигде не встречали раньше!

  • А
    Анна
    12 августа 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Добрый день! С Тиграном провели несколько экскурсий — напишу один отзыв на все:
    Тигран потрясающий человек! У меня не поворачивается язык
    назвать его просто экскурсоводом потому как он сделал намного больше, чем просто провел экскурсию! Такого количества радушия, гостеприимства и доброты от, по сути, незнакомого человека просто не ожидаешь, а от количества информации, которую расскажет и покажет Тигран, может закружиться голова. (в хорошем смысле этого слова)
    Человек максимально подстраивается под вас и вашу компанию, деликатный и в то же время смешной и безумно интересный!
    В следующие поездки в Армению я точно знаю к кому обращаться 👍🏻

  • Y
    Yulia
    7 августа 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Тигран чудесный рассказчик, внимательный и чуткий гид.
    Мы увидели всё что запланировали: красивейший Севан и улочки Дилижана. Попробовали вкуснейший обед.
    А еще
    Тигран гибко подстроился под наши планы: так у нас случилось незапланированное купание в озере и прекрасный обед в отличном ресторане (практически только для нас).

    Большое спасибо!

    P.S. Побывала в 21 стране мира, такой классный гид мне встретился только тут. Успехов вам Тигран и много-много гостей!

  • К
    Кристина
    6 августа 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Я много путешествую по миру и часто пользуюсь услугами гидов. Честно говоря, это одна из лучших моих экскурсий! Наше небольшое
    пешие путешествие началось с холодненького просекко в уютной винотеке, где мы не только погрузились в древнюю историю Еревана, но и продегустировали несколько сортов вин. Это приятный бонус даже не входил в программу. Поэтому Тигран, сразу расположил к себе)). Очень интеллигентный, образованный мужчина с которым приятно подискутировать. Он закрыл все наши вопросы касательно истории Армении, а так же показал множество вкусных и интересных мест. Благодаря чему наше дальнейшее пребывание в городе было весьма комфортным. Даже по окончанию нашей встречи продолжал оставаться на связи и помогал рекомендациями, за что ему отдельное большое СПАСИБО!!!

  • С
    Сергей
    27 июля 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Хотим выразить огромную благодарность Тиграну за великолепно организованную экскурсию по озеру Севан, Дилижану и монастырю Агарцин! Поездка прошла максимально комфортно
    и интересно, благодаря таланту Тиграна совмещать в себе роли профессионального водителя и увлекательного гида.

    Дорога была очень приятной: удобный автомобиль с кондиционером, всегда в наличии прохладная вода, аккуратное и безопасное вождение. В течение всей поездки Тигран заботился о нашем комфорте и внимательно следил за тем, чтобы мы чувствовали себя максимально уютно.

    Экскурсионная часть превзошла все ожидания. Тигран оказался прекрасным рассказчиком: ненавязчиво, увлекательно и доступно он поведал нам массу интересных фактов о культуре, истории и традициях Армении. С удовольствием отвечал на все наши вопросы, делал нужные остановки, чтобы мы могли неспешно насладиться каждым местом, сделать фотографии и просто впитать атмосферу.

    Особенно запомнились прогулки по очаровательному «Старому Дилижану», с его неповторимым колоритом, живописный монастырь Агарцин, окутанный лесом и горными пейзажами, а также невероятные виды на озеро Севан и старинный монастырь Севанаванк. Дополнительным приятным бонусом стало знакомство с историей молоканского села Семёновка и современным колледжем UWC Dilijan, напоминающим знаменитый Хогвардс.

    А еще мы попробовали восхитительно вкусную гату и ароматный травяной чай, которые добавили еще больше приятных впечатлений от этого насыщенного дня.

    Благодаря профессионализму и искренней увлеченности Тиграна мы провели замечательный день и увезли с собой самые теплые воспоминания об экскурсии. Однозначно рекомендуем!

  • О
    Ольга
    17 июля 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Вторая экскурсия с Тиграном, все понравилось. Профессионально, интересно, однозначно порекомендуем знакомым и друзьям!
  • A
    Anastasia
    14 июля 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Добрый день. Я много где уже бывала в Армении, но данный тур, был на все 💯. Тигран прекрасный и внимательный
    гид, мне кажется знает ответы на все вопросы! Красивая Армения летом, обворожительный Севан. Всем рекомендую данный маршрут и конечно же в сопровождении с Тиграном 😊

  • В
    Виктор
    15 июня 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Мы поехали семьей из 6 человек на экскурсию с Тиграном. С первых мгновений сложились приятные впечатления, по всем вопросам легко
    получалось прийти к общему согласию. Мы получили огромное удовольствие, слушая профессионала с приятной речью, в которой использовался очень широкий словарный запас. Интересно было даже детям (8 и 11 лет).

    Были приятные бонусы - вода, салфетки, санитайзер в машине. Также при знакомстве Тигран подарил детям конфеты местного производства.

    Из недостатков: мы брали дополнительную услугу - посещение фермы с оленями. Лично мои ожидания от этого места были выше - я думал, что раз уж это находится рядом с национальным заповедником, то будет прогулка по парку в течение 30-60мин, а оказалось, что там довольно небольшое пространство. В Ереванском зоопарке гораздо интереснее, выгоднее и есть возможность покормить не только оленей, но и других животных. Однако дети все равно остались довольны, и это самое главное

  • А
    Александр
    10 июня 2025
    Молокане: русское лицо Армении
    Экскурсия хорошо организована, познавательная. Показывает сохранившийся быт молокан в современной Армении.
  • Д
    Дарья
    3 июня 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Отличная экскурсия, Тигран очень толково и интеллигентно рассказывал про все интересные места всю дорогу от Еревана до Агарцина. Он очень любит историю, может рассказывать подробно про любую деталь, и посоветовать другие интересные места.
  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Хотим поблагодарить Тиграна за чудесную экскурсию. Тигран - отличный человек, гид и человек, любящий свою страну.

    Нас встретили утром в центре,
    где нам было удобно, потом мы поехали на Севан. Дорога сопровождалась рассказом про Армению, по пути очень красивые виды гор и цветущие деревья (апрель). Хочу отметить речь Тиграна, таким богатым словарным запасом не каждый русский человек обладает. Рассказ очень интересный и связаный, можно даже выбрать детальность, какая вам удобно. После Севана отправились с Дилижан, очень уютный город. Потом мы пообедали в ресторане, который посоветовал Тигран, было очень вкусно и сытно. Обратную дорогу поехали другим путем, чтобы посмотреть село Семеновка и полюбоваться видами.

    Большое спасибо за день, коньяк и душевны рассказ.

  • М
    Мария
    26 апреля 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    С поездкой в Дилижан нам повезло во всех отношениях- погода выдалась солнечная, в Дилижане уже всё зазеленело и зацвело. Мы
    договорились с организаторами не задерживаться на Севане, поскольку уже посещали это место, но всё равно остановились для фото. Вместо посещения монастыря Севанаванк отправились на оленью ферму. Очень милое место - красивые виды и конечно, сами олени. Пофоткали, погладили, нас они совершенно не боялись. Так здорово.
    Затем отправились в монастырь Анарцин. Очень живописная природа вокруг и красивый старинный монастырь.
    Далее отправились в Дилижан. Пообедали в приятном ресторанчике и отправились гулять по сохранившейся старой улице города. Весьма колоритно.
    Нашу экскурсию проводил гид Гор, позитивный и приятный во всех отношениях человек, ответил на все наши вопросы и дал нам очень много новой информации.
    Экскурсию однозначно рекомендую, вернулись мы не уставшие и весьма довольные.

  • N
    Nadezhda
    23 апреля 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Места очень красивые, не поспоришь. Но рассказы были не очень интересны. Машина не очень подготовлена к данной местности. Ездили в горы и постоянно было страшно в поездке по зимнему серпантину.
  • Р
    Руслан
    11 апреля 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    У Гора отличное знание русского языка, смог доступно, интересно и занимательно рассказать о Севане и Дилижане
  • Е
    Елена
    10 апреля 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Все прошло хорошо! Благодарим за интересную экскурсию!
  • Е
    Евгения
    9 апреля 2025
    Лазурный Севан и зеленый Дилижан
    Было очень приятно провести время в компании Тиграна. Расширили знания об Армении, получили ответы на все вопросы, эрудиция Тиграна поражает.
    Мы получили информацию не только о Севане, Дилижане и Агарцине, но и об армянском виноделии, христианстве, архитектуре и государственности Армении.
    Нам не очень повезло с погодой, но это не испортило впечатления. Организация тура на очень высоком уровне, обязательно вернемся вновь.

